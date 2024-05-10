Ethereum L2 Eclipse CEO’su cinsel taciz iddialarıyla karşı karşıya

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Ethereum katman 2 blockchain Eclipse’in kurucusu ve CEO’su Neel Somani, halka açık rolünü “geçici olarak azalttığını” duyurdu. 9 Mayıs’ta yayınlanan bir gönderiye göre bu karar, cinsel taciz iddiaları üzerine verildi.

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X hakkındaki bu suçlamalara açıklık getiren Somani, şunları söyledi:

“Geçen hafta Twitter’da hakkımda ciddi iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar asılsızdır.”

“Hiçbir kadına cinsel saldırıda bulunmadım, tacizde bulunmadım” vurgusu yaparak, kendisini “savunma” ve adını “temizleme” niyetinde olduğunu açıkladı.

Somani’ye göre, geri adım atması “bu konuşmaların ortaya çıkmasına” ve iddialarla ilgili “gerçeğin ortaya çıkmasına” olanak tanıyacak.

Eclipse ekibi yol gösterecek

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Eclipse CEO’su ayrıca Eclipse’in üst düzey liderliğinin, uzakta olduğu süre boyunca yeteneklerine olan güvenini de dile getirdi. Kendisi yokluğunda firmayı etkili bir şekilde yönetmek için “iyi donanımlı” olduklarını belirtti.

Duruma yanıt veren Eclipse, 9 Mayıs’ta X gönderisi aracılığıyla bir açıklama yayınladı.

Ekip, suçlamaları “ciddiye” aldıklarını ve en yüksek davranış standartlarını korumaya kararlı olduklarını doğruladı. Gönderide ayrıca şirketin “cinsiyet eşitliği ve adil muameleye” olan bağlılığından da bahsedildi.

Zorlukların ortasında stratejik ilerlemeler

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Tartışma, Eclipse Labs’in A Serisi finansman turunda başarıyla 50 milyon dolar toplayıp toplam sermayesini 65 milyon dolara çıkarmasından hemen sonra ortaya çıktı.

Placeholder ve Hack VC’nin ortaklaşa yönettiği finansman turunda diğerlerinin yanı sıra Polychain Capital, Delphi Digital ve Maven 11 gibi önemli katılımcılar yer aldı. Stratejik katkılar Flow Traders, GSR, Apollo Global Management ve OKX Ventures’tan geldi.

Daha önce firma, Ethereum katman 2’nin ana ağını Eylül 2023’te başlatmıştı.

Diğer yandan Ethereum için 2. katman çözümleriyle ilgili gelişmeler geçtiğimiz yıl büyük bir artış kaydetti. Son zamanlarda, kripto para borsası OKX, halka açık ana ağında bir Ethereum katman-2 ölçeklendirme çözümü olan X Layer’ı başlattı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.