Magic Eden’in yakın zamanda açıklanan TypeScript’ine rağmen Runes Protokolü’ndeki etkinlik düşüyor

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Bitcoin blok zincirinde değiştirilebilir varlıkların yaratılmasını sağlayan çığır açıcı bir yenilik olarak selamlanan Runes protokolü, işlem hacmi ve ücretlerdeki ilk artışa rağmen faaliyette kayda değer bir düşüş yaşadı.

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Son zincir içi veriler, Runes ile ilgili işlemlerde azalan bir eğilimi ortaya koyuyor ve bu da blockchain topluluğu içinde protokole olan ilginin azaldığını gösteriyor.

Runes Protokolü etkinliği ilk yükselişin ardından azaldı

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Runes protokolü, 20 Nisan’daki ilk çıkışından bu yana büyük ilgi topladı ve hem yatırımcılar hem de madenciler arasında bir çılgınlığı tetikledi.

Runes, ilk haftasında 135 milyon doların üzerinde ücret elde ederek blockchain işlemlerinde devrim yaratma potansiyelini ortaya koydu. Ancak protokoldeki aktivitedeki istikrarlı düşüşün de gösterdiği gibi, bu hızlı yükseliş kısa sürdü.

Dune Analytics kontrol paneline göre Runes’in ücret geliri istikrarlı bir şekilde azaldı ve toplam ücretler son 12 günde yalnızca iki kez 1 milyon doları aştı. Ücret gelirindeki düşüş, protokolün işlem hacmindeki düşüşe bağlanabilir, bu da kullanımında düşüş eğilimine işaret ediyor.

Yakın zamanda tanıtılan Magic Eden’in Runes’ TypeScript’i

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Runes protokolü etkinliğindeki düşüş, Magic Eden’in yakın zamanda Runes protokolüyle etkileşimi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir TypeScript kütüphanesi olan “runestone-lib”i piyasaya sürmesiyle birlikte çok önemli bir dönemeçte geliyor. Magic Eden’in kurucu ortağı Zhuojie Zhou tarafından kamuoyuna açıklanan bu sürümün, Runes’un kodlanması, kodunun çözülmesi ve indekslenmesi için yerel destek sunarak geliştiricileri güçlendirmesi ve blockchain topluluğu içindeki yenilikçiliği desteklemesi bekleniyordu.

Excited to share that @MEonBTC and @summraznboi have open sourced "runestone-lib" – a TypeScript library for interacting with the innovative Rune protocol. As a new and drop-in runes client implementation, this helps solidify the spec of runes with multi-client implementation.… — 💎 rex.magic (@zhouzhuojie) May 11, 2024

Magic Eden’in runestone kütüphanesi, Runes protokolü geliştirmede devrim yaratmaya, karmaşık görevleri basitleştirmeye ve geliştiriciler için erişilebilirliği artırmaya hazırlanıyordu. Magic Eden, kütüphaneyi açık kaynak olarak kullanarak Runestone ekosisteminin merkezi olmayan bir yapıya kavuşturulmasına katkıda bulunmayı, dayanıklılığı artırmayı ve tek hata noktalarını önlemeyi amaçladı.

Runestone-lib’in umut verici beklentilerine rağmen, protokolün azalan faaliyeti, geliştirme araçlarının ötesine uzanan temel zorlukların varlığını gösteriyor. Runestone-lib, Rune destekli sayısız uygulama ve deneyime zemin hazırlarken, etkisi daha geniş kripto pazarı dinamikleri ve kullanıcıların benimseme engelleri nedeniyle hafifletilebilir.

Özetle, Magic Eden’in runestone kütüphanesi, geliştirici yeteneklerini geliştirmeye ve yeniliği teşvik etmeye yönelik önemli bir adımı temsil ediyor, ancak başarısı sonuçta Runes ekosistemini etkileyen daha geniş zorlukların üstesinden gelmeye bağlı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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