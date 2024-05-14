Baş Ekonomist Huw Pill, İngiltere Merkez Bankası’nın yaza kadar faiz indirimini düşünebileceğini söyledi

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İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Huw Pill Salı günü yaptığı açıklamada, mevcut ekonomik eğilimlerin devam etmesi durumunda merkez bankasının yaz aylarında faiz oranlarında indirim düşünmeye başlamasının “mantıksız” olmayabileceğini ifade etti.

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Pill’in yorumları, İngiltere ve Galler Bölgeleri Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada geldi ve önümüzdeki aylarda BoE’nin para politikası yaklaşımında potansiyel olarak önemli bir değişimin sinyalini verdi.

Enflasyonda ilerleme var ancak zorluklar devam ediyor

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Pill, faiz oranlarına ilişkin iyimser görünüme rağmen İngiltere Merkez Bankası’nın hâlâ enflasyonu kontrol etme çabalarının ortasında olduğunu ve “daha yapılacak çok iş olduğunu” vurguladı.

Banka, enflasyonu yüzde 2’lik hedefine yaklaştırmak için çabalıyor ancak mevcut maaş artış oranları zorluklar yaratıyor.

Ücret artışı hedefleri aştı

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Pill ayrıca, “yüzde 2’lik enflasyon hedefinin sürdürülebilir bir şekilde karşılanması için tutarlı olabilecek seviyenin oldukça üzerinde” kalan ücret artış oranına ilişkin endişeleri de vurguladı.

Bu faktör, merkez bankasının faiz oranlarını daha erken mi ayarlayacağı yoksa daha temkinli bir duruşu daha uzun süre mi sürdüreceği konusundaki kararlarını etkileyebilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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