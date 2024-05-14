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Bu sabah, Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ülkenin en son işsizlik ve istihdam rakamlarını açıkladı.

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Söz konusu dönem şüphesiz işgücü ortamı açısından zorlu bir dönemdi. ONS, yalnızca Mart ayında Birleşik Krallık’taki iş anlaşmazlıkları nedeniyle 22.000 iş gününün kaybedildiğini tahmin etti.

İşsizlik arttı

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Ocak-Mart 2024 döneminde işsizlik oranı yıllık 0,3 puan artışla %4,3 seviyesinde gerçekleşti.

Bu, geçen ayın çeyreği için tahmin edilen %4,2’den biraz daha yüksekti ve bir önceki çeyreğin %3,8’lik tutarından önemli ölçüde daha yüksekti.

Bu, Nisan ayındaki işsizlik rakamlarının hemen ardından geldi; tahminen 156.000 iş kaybı yaşandı; bu, altı aydaki en yüksek işsizlik oranıydı.

İş piyasası soğudukça istihdam oranları düşüyor

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Aynı dönemde istihdam oranları ise çeyrekte 0,8 puan düşüşle %74,5’e geriledi.

Toplamda istihdam edilen kişi sayısı 178.000 azaldı.

Nisan 2024 için bordrolu çalışanlara ilişkin erken tahmin, bir önceki aya göre 85.000 (%0,3) düşerken, yıl bazında 129.000 (%0,4) artarak 30,2 milyona yükseldi.

İngiltere’de boş pozisyonlar kriz noktasına ulaştı

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Ancak daha fazla işsiz olmasına rağmen teklif edilen işlerin sayısı da azaldı. Şubat-Nisan 2024 döneminde, Birleşik Krallık’taki tahmini boş kontenjan sayısı çeyreğe göre 26.000 azalarak 898.000’e geriledi.

Bu, açık iş pozisyonlarının art arda 22. ay azaldığı anlamına geliyor; bu, Birleşik Krallık işgücü piyasasında neredeyse iki yıldır süren gevşemenin devam ettiği bir dönem.

Ancak ONS, bu rakamların “hala koronavirüs (COVID-19) salgını öncesi seviyelerin üzerinde” olduğunu doğrulamak için çaba harcadı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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