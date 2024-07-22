Metaplanet 1 milyar Yen karşılığında Bitcoin satın alımını tamamladı, hisse senetleri yükselişte

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Japon yatırım şirketi Metaplanet, 1 milyar yen (6,26 milyon dolar) değerinde tahvil ihraç ettiği Bitcoin satın alımını tamamladı.

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22 Temmuz tarihli duyuruya göre firma, BTC başına ortalama 9.813.061 yen fiyatla 20,38 BTC satın aldı. Satın almanın tamamı yaklaşık 1,2 milyon dolar değerindeydi.

Hedefe ulaşıldı

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Bununla birlikte Tokyo merkezli firma şu anda, bu yazının yazıldığı sırada 16,5 milyon dolar değerinde olan toplam 245,99 BTC’ye sahip.

Son satın alma, firmanın geçen ay açıklanan 1 milyar yen değerinde Bitcoin satın alma planlarının bir parçası.

Metaplanet, yönetim kurulunun Bitcoin satın almak için fon toplamak amacıyla 1 milyar yen (6,26 milyon dolar) değerinde tahvil ihraç etmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Bu plan kapsamında firma , 16 Temmuz’da 1,2 milyon dolara 21,88 BTC daha satın aldı. Temmuz ayının başlarında firma, o zamanlar yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olan 400 milyon yen karşılığında piyasadan 42,5 Bitcoin satın almıştı.

Firma, son duyurusunda 1 milyar yen değerinde BTC satın alma planlarının artık tamamlandığını söyledi.

Bu hamle, Metaplanet’in Bitcoin başına ortalama 9.531.162 yen (yaklaşık 60.700 $) satın alma fiyatıyla 104.91 BTC satın almasına olanak sağladı.

Son satın almanın ardından, duyurudan yalnızca birkaç saat sonra Metaplanet’in hisse senedi fiyatında %19,31’lik bir artış yaşandı.

Bugüne kadar, şirketin Bitcoin öncelikli stratejisini uygulama planlarını ilk açıklamasından bu yana hisse senedi fiyatları %800’den fazla arttı.

Nisan ayından bu yana Metaplanet hisse fiyatı | Kaynak: Google

Bir hedge olarak Bitcoin

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Metaplanet başlangıçta Japonya’da Kızıl Gezegen olarak bilinen bir ekonomik otel işletmecisiydi. Daha sonra Web 3.0 ve metaveri odaklı bir varlığa dönüştü.

Nisan 2024’te şirket, Bitcoin’i hazinesine ekleme planlarını duyurdu. Planlar Sora Ventures, UTXO Management ve Morgan Creek Capital’den Mark Yusko gibi yatırımcılar tarafından desteklendi.

Today, we're thrilled to announce a groundbreaking shift in our financial strategy, as we embrace Bitcoin as the core treasury asset of the Company going forward by committing an initial JPY 1 billion. This strategic pivot is not just about embracing digital assets but also about… pic.twitter.com/OASxj9IBPG — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) April 8, 2024

O zamanlar Metaplanet, bu hamlenin zayıflayan Japon ekonomisini koruma amaçlı olduğunu söylemişti.

Duyuru, ülkenin dünya çapında en yüksek borç-gayri safi yurt içi hasıla oranlarından birinden muzdarip olduğu bir dönemde geldi.

Yen ABD doları karşısında 34 yılın en düşük seviyesindeydi ve bu durum ülkenin merkez bankasının müdahalesine bile yol açtı.

Metaplanet, Bitcoin’i “temel hazine varlığı” olarak benimsediğini ve Bitcoin cinsinden 1 milyar yen (o sırada yaklaşık 6,59 milyon dolar) satın aldığını söyledi.

CoinGecko’ya göre, son satın alma Metaplanet’i en büyük kurumsal Bitcoin sahipleri listesinde Advanced Bitcoin Technologies’i geride bırakarak 20. sıraya yerleştirdi.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.