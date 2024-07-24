BYD, Buffett’ın tasfiyesine rağmen EV satışlarında Tesla’yı geçmeye hazırlanıyor

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ABD ve Avrupa’da elektrikli araç (EV) talebi azalırken, Çinli EV üreticisi BYD bu yıl araç satışlarında Tesla’yı geride bırakma yolunda ilerliyor. Yerel üreticileri desteklemek ve siyasi hedefleri karşılamak için bu bölgelerde Çin elektrikli araçlarına uygulanan tarifelere rağmen BYD, özellikle diğer Asya ülkelerinde pazardaki varlığını küresel olarak genişleterek gelişiyor.

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BYD’nin EV pazarındaki hızlı yükselişi

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BYD’nin hızlı büyümesi dikkatleri üzerine çekiyor ve şirket bu yıl EV satışlarında Tesla’yı geçmenin eşiğinde.

Bu etkileyici gidişat, ABD ve Avrupa’daki tarife engelleriyle karşı karşıya kalınmasına rağmen açıkça görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde BYD, Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu, Tayland’da tesis açtı ve Pakistan’da operasyon kurmak için Mega Conglomerate ile iş birliği yapıyor.

Bu genişlemeler umut verici olsa da şirketin büyümesi, BYD’nin gelişmekte olan pazarlardaki etkisini sınırlamaya istekli ABD ve Avrupa’dan gelebilecek potansiyel direnç nedeniyle engellenebilir.

Tesla’nın mücadeleleri ve BYD’nin rekabet üstünlüğü

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BYD’nin ana rakibi Tesla, hisse başına kazanç oranının 0,52 dolar olduğu, analistlerin 0,62 dolarlık tahminlerinin gerisinde kalan ve bir önceki yıla göre %43’lük bir düşüşe işaret eden cansız bir üç aylık kazanç raporu yayınladı.

Buna karşılık BYD, önceki yılın dördüncü çeyreğinde Tesla’nın 484.507’sine kıyasla 526.049 elektrikli araç sevk ederek hacimdeki üstünlüğünü zaten gösterdi.

BYD’nin artan satış hacmine rağmen Tesla, 786 milyar dolar değerindeki piyasa değeriyle, BYD’nin 100 milyar dolarının oldukça önünde, en büyük otomobil şirketi olmaya devam ediyor.

Buffett, BYD hissesini %5’in altına düşürdü

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BYD’nin yükselişinin ortasında Warren Buffett şirketteki hisselerini azaltmaya devam ediyor. Son hamlesi, varlıklarını %5,06’dan %4,94’e düşürdü, bu da artık hisse satışlarını Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’nda raporlamasına gerek olmadığı anlamına geliyor.

Tipik olarak Berkshire Hathaway bir şirketin hisselerini sattığında hisse senedi fiyatı darbe alır. Ancak BYD, kısmen Buffett’ın yıllardır hissesini kademeli olarak azaltması nedeniyle bir istisna oldu.

2008’in bir noktasında Berkshire, BYD’de %40 hisseye sahipti. BYD’nin hisseleri 2022’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığında bile Buffett hâlâ %20’den fazlasını elinde tutuyordu. Son iki yılda bu hissenin %75’inden fazlasını sattı.

Analistlerin Buffett’ın hamlesine bakış açıları

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Analistler genel olarak Buffett’ın BYD’den ayrılmaya devam etmesinin şaşırtıcı olmadığı konusunda hemfikir. Analist Angus Chan, “Bu karlı bir yatırım, ancak eninde sonunda Berkshire BYD’deki tüm hisselerini satacak” dedi.

Bu arada Nomura’dan Joel Ying, jeopolitik gerilimlerin bu satışları kısmen etkilediğini öne sürüyor.

Berkshire Hathaway, ABD’de daha fazla fırsata yönelik stratejik bir yönelime işaret etti.

Buffett’ın, Tayvan ile Çin arasındaki siyasi gerginlikler nedeniyle Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi’nden tamamen çekilmesi de dahil olmak üzere son eylemleri bu değişimi yansıtıyor.

BYD küresel olarak büyümeye devam ederken, bu engelleri aşabilme yeteneği, yukarı doğru gidişatını sürdürmede hayati önem taşıyacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.