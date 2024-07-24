Cosmos (ATOM), umut verici gelişmelere rağmen Mart ayından bu yana %56 düşüşle karşı karşıya

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Son 24 saatteki %1,8’lik yükselişe rağmen Cosmos (ATOM), Mart ayından bu yana fiyatının %56 oranında düşmesiyle son birkaç ayda önemli ölçüde zorlandı.

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ATOM şu an itibariyle 6,27 dolar civarında işlem görüyor. Cosmos ekosistemindeki büyük yükseltmeler ve yüksek profilli ortaklıklar da dahil olmak üzere blockchain platformu için umut verici bir geleceğe işaret eden heyecan verici gelişmeler göz önüne alındığında, bu dik düşüş şaşırtıcı.

Aviatrix, Cosmos ekosistemiyle bütünleşiyor

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Cosmos ekosistemindeki önemli bir gelişme, günlük 100.000’den fazla oyuncuya sahip, çok ödüllü bir çevrimiçi çarpışma oyunu olan Aviatrix’in entegrasyonudur.

Aviatrix, Cosmos platformunda bir web3 sürümüne geçiyor ve bu, bu blok zincirini benimseyen ilk yüksek profilli casino oyunlarından biri oluyor.

Bu hamlenin, web2 ve web3 sürümleri arasında ortak likidite sunarak oyunculara her iki platformda da kusursuz bir oyun deneyimi sunarak blockchain oyun endüstrisinde devrim yaratması bekleniyor.

Entegrasyon aynı zamanda Aviatrix’in oyun ve staking için Scorum Coin’i (SCR) kullandığını ve tokenın Cosmos ekosistemindeki kullanımını ve benimsenmesini artırdığını da görecek.

Ek olarak lansmanda, oyuncular tarafından halihazırda oluşturulmuş 1,5 milyondan fazla uçağın bulunduğu, özelleştirilebilir uçakların ticaretine adanmış bir NFT pazarı da yer alacak.

Bu pazar, geleneksel oyun ve blockchain varlıkları arasındaki boşluğu doldurmayı, ticaret ve etkileşim için yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

Cosmos ekosistemindeki önemli gelişmeler ve yükseltmeler

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Cosmos, Aviatrix ile dikkatleri üzerine çekmenin yanı sıra çığır açan birçok gelişmeyle de manşetlere taşındı.

En dikkate değer güncellemelerden biri, 2021’de başlatılan ve ekosisteme Bloklar Arası İletişim (IBC) ve WebAssembly akıllı sözleşmesini getiren Stargate yükseltmesidir.

Bu yükseltme, platformun birlikte çalışabilirliğini ve akıllı sözleşme yeteneklerini geliştirmek, onu daha çok yönlü hale getirmek ve hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için daha çekici hale getirmek için tasarlandı.

Stargate yükseltmesine ek olarak Cosmos, kullanıcıların VPN erişimi için ATOM ile ödeme yapmasına olanak tanıyan merkezi olmayan bir VPN hizmetinin öncülüğünü yaptı.

Bu hamle, Cosmos’un yerel tokeninin faydasını genişletiyor ve merkezi olmayan gizlilik çözümlerine yönelik artan taleple uyumlu hale geliyor.

18 Temmuz 2024’te Cosmos, CosmWasm, Fee Market entegrasyonu gibi önemli iyileştirmeler getiren ve Cosmos blok zincirine yazılım tekliflerini hızlandıran v18.1 yükseltmesini başarıyla tamamladı.

Bu yükseltmenin platformun verimliliğini ve kullanıcı deneyimini daha da artırması bekleniyor.

Cosmos ayrıca yapay zeka çözümlerini geliştirmek için KNN ve YSA algoritmalarını entegre eden iddialı bir yapay zeka odaklı girişim başlattı.

Bu gelişme, blockchain alanında yeniliği teşvik etmek için yapay zekadan yararlanma yönündeki daha geniş bir eğilimin bir parçası.

v18.1 is live! ⚛️



Thank you to the Cosmos Hub Validators for a smooth upgrade.



Now featuring:

💥 CosmWasm

💥 Fee Market integration

💥 Expedited software proposals



Let the smart contract revolution begin 🙌 pic.twitter.com/sWN3xwXBg7 — Cosmos Hub ⚛️ (@cosmoshub) July 18, 2024

Cosmos (ATOM) için gelecek beklentileri

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Bu gelişmeler umut verici ve Cosmos’un büyümesini teşvik etme potansiyeline sahip olsa da, ATOM tokeni üzerindeki etkisi henüz bilinmiyor. Önemli ilerlemelere ve stratejik entegrasyonlara rağmen ATOM, Mart ayından bu yana %56 düşüşle düşüş eğilimini sürdürdü.

Yatırımcılar bu teknolojik yeniliklerin ve ortaklıkların sonunda ATOM fiyatında bir toparlanmaya yol açacağından umutlu.

Ancak piyasa, bu olumlu değişikliklerin token için sürdürülebilir bir yükseliş eğilimine dönüşüp dönüşmeyeceğini görmek için beklerken temkinli olmaya devam ediyor.

Cosmos gelişmeye ve yeteneklerini genişletmeye devam ettikçe önümüzdeki aylar, bu ilerlemelerin ATOM için bir toparlanmayı tetikleyip tetikleyemeyeceğinin ve rekabetçi blockchain ortamındaki konumunu güçlendirip güçlendiremeyeceğinin belirlenmesi açısından kritik öneme sahip olacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.