Goldman Sachs, güçlü 2. çeyrek kazançlarının ardından Spotify fiyat hedefini 425 dolara yükseltti: Yatırım yapmalı mısınız?

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Yatırımcıların dikkatini çeken önemli bir hamleyle Goldman Sachs, Spotify Technology SA’yı (NYSE:SPOT) “Nötr”den “Al”a yükseltti ve fiyat hedefini 320 dolardan 425 dolara yükseltti; bu, mevcut fiyatından %26’lık potansiyel bir artışı temsil ediyor Market fiyatı.

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Bu onay, Spotify’ın premium abone sayısında dikkate değer artışlar sergileyen ve gelir ve brüt kar marjı beklentilerini aşan güçlü 2. çeyrek performansının ardından geldi.

2. çeyrekte öne çıkan kazançlar

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Spotify’ın 2. çeyrek kazançları, prim gelirindeki %21’lik artış ve reklam destekli gelirdeki istikrarlı büyümenin etkisiyle yıllık %20,2 artışla 3,81 milyar Euro’ya ulaştı.

Bu büyüme, Spotify’ın iş gücünde önemli azalmalar ve sesli kitaplar gibi yeni içerik alanlarına genişleme de dahil olmak üzere kârlılığı artırmaya yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası.

Şirketin rapor ettiği 490 milyon Euro’luk serbest nakit akışı ve yıllık 197 milyon Euro’ya göre 274 milyon Euro’luk net gelir, bu stratejilerin başarısının altını çiziyor.

Kullanıcı etkileşimi metrikleri de etkileyici kazanımlar gösterdi. Aylık aktif kullanıcılar (MAU’lar) geçen yıla göre %14 artışla 626 milyona, premium aboneler ise %12 artışla 246 milyona ulaştı.

Buna ek olarak Spotify, ekonomik olumsuzlukların ortasında başarılı bir fiyatlandırma stratejisinin yansıması olarak kullanıcı başına ortalama geliri (ARPU) artırmayı başardı.

Stratejik bakış açısı ve analist perspektifleri

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İleriye baktığımızda Spotify büyümeye ve kârlılığa odaklanmaya devam ediyor.

Şirketin ileriye dönük açıklamaları, stratejik fiyat ayarlamaları ve içerik çeşitlendirmesiyle desteklenen MAU’larda ve gelirlerde yukarı yönlü bir gidişatın sürdürüleceğine dair güveni ortaya koyuyor.

Değerleme ölçümleri geçen yıla göre daha yüksek olsa da, Spotify’ın büyüme beklentilerinin mevcut hisse senedi fiyat seviyelerini haklı çıkardığı konusunda piyasadaki fikir birliğine işaret ediyor.

Jefferies, Spotify’ın yükselişini sürdürüyor, Spotify’ı müzik yayıncıları arasında en iyi seçim olarak görüyor ve önümüzdeki üç yıl için %15’in üzerinde tutarlı bir gelir artışı öngörüyor.

Spotify’ın düzenli fiyat artışları ve brüt kar marjını genişletme stratejisinin, 385 dolarlık bir fiyat hedefi belirleyerek pazar hakimiyetini sürdüreceğine inanıyorlar.

Öte yandan Redburn Atlantic daha temkinli bir görünüme sahip.

Sektör çapındaki fiyatlandırma zorlukları ve artan rekabet konusundaki endişeler nedeniyle Spotify’ın notunu düşürdüler ve 230 $ gibi daha düşük bir fiyat hedefi belirlediler.

Teknik analiz ve piyasa performansı

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Spotify’ın hisseleri 2023’ün başından bu yana önemli bir toparlanma kaydetti ve 2021 ile 2022 arasındaki %80’lik düşüşün ardından toparlandı.

Hisse şu anda çeşitli zaman dilimlerinde güçlü bir yükseliş momentumu sergiliyor ve bu da daha fazla yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Spotify’da pozisyon almayı düşünen yatırımcıların satın almadan önce hafif bir geri çekilme beklemesi tavsiye edilir.

Stratejik bir giriş noktası, geri çekilmede 325 dolar seviyesi civarında olabilir ve son stop-loss 100 günlük hareketli ortalamanın altında olabilir. Hisse bu hareketli ortalamanın altında kapanmadığı sürece 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesini geçme potansiyeline sahip.

TradingView’den SPOT grafiği

Spotify’ın güçlü ikinci çeyrek performansı ve analistlerin olumlu görünümü, hisse senedi fiyatını etkileyen daha geniş piyasa dinamiklerinin bir araya geldiği bir dönemde ortaya çıktı.

Alphabet Inc. ve Tesla Inc. gibi ABD teknoloji devlerinin son zamanlarda sessiz kalan kazanç raporları, küresel finans piyasalarının birbirine bağlılığını vurgulayarak piyasa duyarlılığını etkiledi.

Buna ek olarak, Japonya Merkez Bankası’nın potansiyel faiz artırımına ilişkin spekülasyonların küresel sermaye akışlarını ve döviz piyasalarını etkilediği Japonya gibi büyük ekonomilerdeki ekonomik gelişmeler, piyasa ortamına başka bir karmaşıklık katmanı daha ekliyor.

Spotify’ın güçlü 2. çeyrek kazançları ve ardından Goldman Sachs tarafından yapılan yükseltme, şirketin stratejik yönüne ve büyüme potansiyeline yönelik güçlü bir güven oyu sinyali veriyor. Analistler hisse senedinin geleceği hakkında farklı görüşlere sahip olsa da, güçlü finansal ölçümler, kullanıcı büyümesi ve operasyonel verimlilik ile desteklenen genel görüş iyimserliğe doğru yöneliyor.

Yatırımcılar için Spotify, özellikle piyasa koşullarının olumlu kalması ve şirketin stratejik girişimlerini etkili bir şekilde yürütmeye devam etmesi durumunda zorlayıcı bir durum sunuyor. Her zaman olduğu gibi, çeşitlendirme ve dikkatli risk yönetimi, özellikle değişken teknoloji sektöründe olmak üzere küresel finansın karmaşıklıklarıyla baş etmede hayati önem taşıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.