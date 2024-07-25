Lineage, 4,4 milyar dolarlık artışla 2024’ün şimdiye kadarki en büyük halka arzına ulaştı

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Sıcaklık kontrollü depolama ve lojistik devi Lineage Inc., yılın en büyük ilk hisse satışını gerçekleştirerek genişletilmiş halka arz (IPO) yoluyla yaklaşık 4,4 milyar doları başarıyla topladı.

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Şirketten yapılan açıklamada, Novi, Michigan merkezli şirketin, her biri 78 dolardan yaklaşık 57 milyon hisse sattığı, bu rakamın 70 ile 82 dolar arasındaki başlangıç fiyat aralığının zirvesine yakın olduğu belirtildi.

Bu halka arz, Lineage’in piyasa değerini yaklaşık 19 milyar dolara çıkararak, ARM Holdings’in Eylül 2023’teki 4,87 milyar dolarlık halka arzından bu yana en önemli halka arz oldu.

Önemli değerleme aynı zamanda Lineage’in sıcaklık kontrollü lojistik endüstrisindeki hakim konumunu da vurguluyor.

Şirketin hisse senetlerinin Perşembe gününden itibaren Nasdaq Global Select Market’te “LINE” sembolüyle işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Halka arzın başarısı güçlü yatırımcı talebini gösteriyor

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Halka arzın başarısı güçlü yatırımcı talebini yansıtıyor ve Lineage’in başlangıçta planlanan 47 milyon hisseden hisse arzını artırmasına yol açtı.

Norveç’in 1,7 trilyon dolarlık devlet serveti fonu, 900 milyon dolara kadar Lineage hissesi satın almakla ilgilendiğini ifade ederek, yatırımcının şirketin pazar konumu ve gelecek beklentilerine olan güvenini vurguladı.

Halka arzla Lineage, Nasdaq’ta ABD’li soğuk depolama operatörü Americold’a katılacak; her iki şirket de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları olarak yapılandırılacak. Ancak Lineage’in piyasa değeri, 7,7 milyar dolarlık piyasa değeri olan Americold’unkini çok aşıyor.

Halka arz pazarının moralini yükseltecek listeleme

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Lineage’in başarılı halka arzı, 2024’te toparlanma kaydeden daha geniş halka arz pazarı için olumlu bir sinyal.

Bloomberg’in derlediği veriler, ABD’nin halka arz hacminin bu yıl 22 milyar doların üzerine çıktığını gösteriyor. Veriler, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse üçte iki daha yüksek olduğunu, ancak pandemiden önceki on yılda görülen ortalama halka arz hacminin altında olduğunu gösteriyor.

Lineage ve KKR & Co. destekli OneStream Inc. gibi diğer şirketlerin halka arzında 490 milyon dolar toplayan başarısı, piyasa duyarlılığının arttığını gösteriyor ve yakın gelecekte daha fazla şirketin halka açılmasını teşvik edebilir.

Ayrıca Lineage’in piyasaya çıkışının lojistik ve depolama sektöründeki ilgili hisse senetlerini etkilemesi ve potansiyel olarak karşılaştırmalı performans ve yatırımcı duyarlılığına dayalı değerlemeleri artırması bekleniyor.

Lineage ne yapar?

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Özel sermaye yöneticileri Adam Forste ve Kevin Marchetti tarafından 2008 yılında kurulan Lineage, 19 ülkede 482 sıcaklık kontrollü depo işletiyor.

Şirket, distribütörler, perakendeciler ve üreticiler de dahil olmak üzere gıda tedarik zincirinde 13.000’den fazla müşteriye hizmet vermektedir.

Lineage, geniş büyümesine rağmen 2023’te 5,3 milyar dolarlık gelir üzerinden 96,2 milyon dolar net zarar bildirdi. Bu rakam, önceki yılki 4,9 milyar dolarlık gelir üzerinden 76 milyon dolarlık net zarara göre artış gösterdi.

Şirket, toplanan fonları ödenmemiş borçların geri ödenmesinin yanı sıra belirli çalışanlara tek seferlik nakit hibelerin finansmanı için kullanmayı planlıyor.

Ticaret ve geleceğe bakış

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Hisselerine yönelik olumlu alım ve güçlü talep, piyasa güveninin güçlü olduğunu gösteriyor.

Lineage, aralarında BentallGreenOak, Stonepeak, Dan Sundheim’s D1 Capital ve Oxford Properties’in de bulunduğu kurumsal yatırımcılardan 9 milyar doların üzerinde özsermaye topladı. Bu güçlü mali destek, şirkete büyümesini ve yenilikçiliğini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlıyor.

900 milyon dolara kadar hisse satın almayı planlayan Norveçli varlık fonu Norges Bank Investment Management’ın ilgisi, yatırımcıların Lineage’in gelecek beklentilerine olan güvenini daha da gösteriyor.

Analistler, mevcut ekonomik koşullar altında daha geniş piyasanın büyük ölçekli halka arzlara tepkisini ölçmek için Lineage’in ticaret performansını yakından izleyecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.