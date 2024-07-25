Royal Caribbean 2. Çeyrek kazançları: Kruvaziyer operatörü tüm yıl kazanç tahminini yükseltti, temettüleri eski durumuna getirdi

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Royal Caribbean Cruises Ltd., gemi seyahatlerine olan yüksek talebin etkisiyle son derece güçlü bir ikinci çeyreğin ardından tüm yıl kazanç tahminini yükseltti.

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Miami merkezli şirket, geçen yılın aynı dönemindeki 459 milyon $ veya hisse başına 1,70 $’a kıyasla ikinci çeyrekte 854 milyon $ veya hisse başına 3,11 $ net gelir bildirdi.

Bu önemli artış, Royal Caribbean’ın bu yılki mali görünümünü güncellemesine yol açtı.

Daha güçlü fiyatlandırma Royal Caribbean’ın gelirlerini artırıyor

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Royal Caribbean’ın ikinci çeyrek sonuçları, büyük ölçüde daha güçlü fiyatlandırma ve uçak içi gelirdeki devam eden güç nedeniyle beklentileri aştı.

Şirket, beklenenden daha iyi performansını, daha yüksek fiyatlandırma gücü elde etmesine ve gemideki faaliyet ve hizmetlerden elde ettiği geliri artırmasına olanak tanıyan gemi seyahatlerine yönelik güçlü talebe bağladı.

Royal Caribbean yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bu sonuçlar, daha güçlü fiyatlandırma ve tekne gelirindeki devam eden güç nedeniyle şirketin beklentilerinden daha iyiydi.

Şirketin etkileyici mali sonuçları, tüm yıl kazanç tahmininin bu yıl ikinci kez yukarı yönlü revizyonuna yol açtı.

Royal Caribbean, hisse başına düzeltilmiş kazancın (EPS) artık Nisan ayında açıklanan 10,70 ila 10,90 ABD Doları aralığından 11,35 ABD Doları ila 11,45 ABD Doları aralığında olmasını bekliyor.

Temettü iadesi ve finansal istikrar

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Kazanç tahminini yükseltmenin yanı sıra Royal Caribbean, pandemiden bu yana bunu yapan ilk kruvaziyer operatörü olarak temettülerin eski durumuna getirileceğini duyurdu.

Şirket, hisse başına 40 sentlik üç ayda bir temettü ödeyerek hissedarların şirketin güçlü mali performansından ve rekor seyahat talebinden faydalanmasına olanak tanıyacak.

Royal Caribbean, COVID-19 salgınının neden olduğu sektör çapındaki kapanmayla mücadele ettiği için 2020’deki 78 sentlik ödemesini daha önce durdurmuştu.

Temettülerin geri verilmesi, şirketin mali hedeflerine planlanandan 18 ay önce ulaşması nedeniyle toparlanma açısından önemli bir kilometre taşına işaret ediyor.

İstisnai talep güçlü büyümeyi tetikliyor

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Gemi yolculuklarına olan olağanüstü talep, Royal Caribbean’ın güçlü büyümesinde ve finansal görünümündeki iyileşmede önemli bir faktör oldu.

Şirket, ikinci çeyrekteki güçlü performansına katkıda bulunan rezervasyonlarda ve yüksek gemi harcamalarında artış yaşadı.

Tüketicilerin salgının ardından artan bir coşkuyla tatil amaçlı seyahatlere dönmesiyle birlikte, gemi seyahatlerine olan talebin artması seyahat endüstrisindeki daha geniş bir eğilimi yansıtıyor.

Bu trend, Royal Caribbean’ın fiyatlandırma gücünden yararlanmasını ve önemli bir gelir artışı yaratmasını sağladı.

Güncellenen kılavuz ne öneriyor?

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Royal Caribbean’ın güncellenmiş kazanç kılavuzu ve temettülerin eski durumuna getirilmesi, şirketin güçlü mali pozisyonunun ve salgının yarattığı zorluklarla başa çıkma yeteneğinin altını çiziyor.

Gemi seyahatlerine olan talep artmaya devam ederken Royal Caribbean, mali hedeflerine ulaşmak ve hissedarlarına değer sağlamak için iyi bir konuma sahip.

Şirketin, stratejik fiyatlandırma ve gelir yönetimi ile birlikte gemi seyahati deneyimini geliştirmeye odaklanmasının, önümüzdeki çeyreklerde sürekli büyüme ve kârlılığa yol açması bekleniyor.

Sağlam finansal temeli ve güçlü talep ortamıyla Royal Caribbean, kruvaziyer endüstrisindeki liderlik konumunu korumaya hazırlanıyor.

Royal Caribbean’ın güçlü ikinci çeyrek performansı ve güncellenen kazanç kılavuzu, şirketin dayanıklılığını ve zorlu bir ortamda başarılı olma yeteneğini vurguluyor.

Kruvaziyer sektörü iyileşmeye ve gelişmeye devam ederken Royal Caribbean, yolcularına olağanüstü deneyimler ve hissedarlarına değer sunan kilit bir oyuncu olmaya devam ediyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.