Bill Ackman, Pershing Square’in halka arz hedefini %90 oranında düşürdü, bunun nedeni İsrail-Hamas savaşı mı?

Çok beğenilen hedge fon yöneticisi ve son zamanlarda aktif bir sosyal medya kişiliği olan Bill Ackman, yatırım fonu Pershing Square USA için halka arz hedefini %90’a kadar düşürdü! Bu doğru. Başlangıçta 25 milyar dolar toplamayı planlayan Trump, şimdi yalnızca 2,5 milyar ila 4 milyar dolar arasında bir miktar toplamayı bekliyor.

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Bill Ackman milyarder bir hedge fon yöneticisidir ve ona Pershing Square halka arzını başlatma güvenini veren de fon yöneticisi olarak başarısıdır. Ancak Bill sosyal medyada da aktif ve özellikle İsrail-Hamas savaşıyla ilgili güçlü siyasi görüşlere sahip. Ayrıca yakın zamanda Donald Trump’ı bir sonraki ABD Başkanı olarak onayladı.

Bill’in X akışı her şeyi söylüyor

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X akışına bir bakış size Bill Ackman’ın güçlü siyasi görüşlere sahip olduğunu söyleyecektir. İster kültürü uyandırsın ister İsrail Hamas savaşını uyandırsın, fikrini dile getirmekten korkmuyor. Platformdaki son paylaşımlarından bazıları, İran’ın Washington’daki Hamas yanlısı protestoları nasıl finanse ettiğine ve Hamas’ın nasıl ‘ABD’ye geldiğine’ göndermeler içeriyor.

İşte yakın zamanda bildirdiği bir gönderi:

“Hamas is coming”



Union Station July 24, 2024 – Washington D.C. pic.twitter.com/jHtgk9VhZQ — Katie Pavlich (@KatiePavlich) July 24, 2024

Siyasi görüşlerinin halka arzın ilerlemesini engelleyip engellemediğini kesin olarak söylemek mümkün değil. Ancak başkan adayı Kamala Harris, Gazze yanlısı bir mini kampanya başlattı ve savaşın sona ermesi çağrısında bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun az önce Kongre’de bir konuşma yapması nedeniyle bu önemli.

Görevdeki başkan yardımcılarının, aynı hükümetten milyarlarca dolar yardım alan İsrail’e karşı ani tutumu, ABD hükümetinin İsrail’e yönelik politikasının, sırf seçimler uğruna da olsa, değiştiğini gösteriyor.

Böyle bir senaryoda, siyasete öyle ya da böyle maruz kalan yatırımcıların, paralarını böylesine sadık bir İsrail destekçisine vermekten korkmaları oldukça makul.

Pershing Square kendi CEO’sundan uzaklaşıyor

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Pershing Square USA, Ackman’ın açıklamasını ‘özellikle reddettiğini’ açıkladığında işler daha da karmaşık hale geldi. Ackman’ın kendi şirketi, kurucu ve CEO’dan uzaklaşmaya çalışıyor. Bir yatırımcı neden kendi kurucusunu reddeden bir şirkete parasını vermek istesin ki?

Son gelişmelerin ardındaki nedenler ne olursa olsun, Bill’in fonunun hala güçlü destekçileri var. Bunlardan biri, 65 milyar doların üzerinde varlığa sahip, aile tarafından işletilen bir fon olan Baupost Group’tur.

Ancak Trump’a verdiği destek ve sosyal medyadaki aktif varlığı, potansiyel yatırımcılar için fazla ısınmış görünüyor. İnsanlardan para isterken kamuoyunun hassasiyetini takip etmek kolay bir iş değil ve Bill bunu zor yoldan öğreniyor olabilir.

Bill Ackman şu anda 9 Temmuz’dan bu yana halka arz tanıtım gezisini yürütüyor ancak bu faaliyetin etkinliği açıkça azalıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.