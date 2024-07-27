Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmanın ekonomisi ve mirası: Maliyetler haklı mı?

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Olimpiyatlar, ilk modern oyunların düzenlendiği 1896’dan bu yana çarpıcı biçimde gelişti. Yirminci yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde, ev sahipliği yapma maliyetleri ve gösteriden elde edilen gelirler hızla arttı ve ev sahibi ülkelerin omuzlarına yüklediği yükler konusunda tartışmalara yol açtı.

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Pek çok ekonomist, oyunlara ev sahipliği yapmanın faydalarının abartılı olduğunu ve çoğu zaman mevcut olmadığını, bunun da ev sahibi ülkeleri büyük borçlarla ve bakım yükümlülükleriyle karşı karşıya bıraktığını savunuyor.

Bu analistler, gerçekçi bütçe planlamasını teşvik etmek, şeffaflığı artırmak ve kamu yararına hizmet eden sürdürülebilir yatırımları teşvik etmek için ihale ve seçim sürecinin yeniden düzenlenmesini öneriyor.

Bu arada Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve destekçileri, ev sahipliği yapmanın bir şehrin küresel profilini yükseltebileceğini ve turizm ve altyapı yatırımları yoluyla ekonomik faydalar yaratabileceğini iddia ediyor.

Paris güvenlik sorunları ve bütçe aşımlarıyla karşı karşıya

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2024 Yaz Olimpiyatları’na ev sahipliği yapan Paris, son zamanlarda Olimpiyatlara ev sahipliği yapanların endişelerini yansıtan çok sayıda zorlukla karşı karşıya.

Paris Olimpiyatlarına giden süreç güvenlik sorunları nedeniyle gölgelendi.

Oyunların arifesinde, binlerce kişi açılış töreni için Paris’te toplanırken, Fransa’nın yüksek hızlı tren ağı vandalizm eylemlerinin hedefi oldu ve seyahat kesintiye uğradı.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, demiryolu ağı için ciddi sonuçlar doğuran koordineli sabotaj eylemlerini bildirdi.

Herhangi bir can kaybı bildirilmese de, bu saldırılar, IŞİD gibi aşırılık yanlısı grupların daha önceki tehditleriyle birleştiğinde güvenlik endişelerini artırdı ve yerel yetkililere Olimpiyat tesislerinin güvenliğini sağlama konusunda baskı yaptı.

Ek olarak Paris, Tokyo ve Rio de Janeiro gibi diğer son ev sahiplerine benzer şekilde milyarlarca dolarlık bir bütçeyle boğuşuyor.

Terk edilmiş Olimpiyat mekanlarının mirası

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Altyapı geliştirme vaatlerine rağmen birçok eski Olimpiyat şehri, terk edilmiş ve harap olmuş mekanlarla dolu.

Saraybosna, Atina, Pekin ve Rio, ihmali simgeleyen terk edilmiş stadyumlarla birlikte, uzun vadeli planlamanın ve mali kötü yönetimin kötü birer hatırlatıcısı olarak duruyor.

Bu terk edilmiş alanlar, Olimpiyat mirasıyla ilgili daha geniş bir sorunu yansıtıyor ve Oyunların ötesinde sürdürülebilir planlama ve tesis kullanımına duyulan ihtiyacı vurguluyor.

Yirminci yüzyılın büyük bölümünde Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmak, ev sahibi şehirler için yönetilebilir bir yüktü.

Ancak 1970’li yıllar bir dönüm noktası oldu. Oyunlar hızla büyüyordu; 1960’larda Yaz Olimpiyatları katılımcılarının sayısı neredeyse iki katına çıktı ve etkinliklerin sayısı üçte bir arttı.

Bu hızlı büyüme, 1968 Mexico City Oyunları ve 1972 Münih Oyunları’ndaki trajik olaylarla birleştiğinde, halkın oyunlara ev sahipliği yapmak için borç alma konusundaki şüphelerini artırdı.

Denver, 1972’de seçmenlerin ek kamu harcamalarını reddeden bir referandumu kabul etmesinden sonra bu fırsatı reddeden ilk ev sahibi şehir oldu.

Montreal’deki 1976 Yaz Olimpiyatları, ev sahipliği yapmanın mali risklerini simgeliyordu. Tahmini 124 milyon dolarlık maliyet, büyük ölçüde inşaattaki gecikmeler ve maliyet aşımları nedeniyle milyarlara yükseldi ve şehrin vergi mükelleflerinin ödemesi yaklaşık otuz yıl süren 1,5 milyar dolarlık borçla karşı karşıya kaldı.

Los Angeles: Benzersiz bir başarı öyküsü

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Los Angeles, 1984 Yaz Olimpiyatları’na teklif veren tek şehirdi ve bu, IOC ile son derece uygun koşullar üzerinde pazarlık yapmasına olanak tanıdı.

Şehir neredeyse tamamen mevcut stadyumlara ve altyapıya dayanıyordu ve televizyon yayın gelirindeki keskin artıştan yararlanarak sonuçta 215 milyon dolarlık işletme fazlası elde etti.

Ancak Los Angeles’ın başarısı kuraldan ziyade bir istisnadır.

Çin, Brezilya ve Rusya gibi ülkeler gerekli altyapıyı oluşturmak için büyük meblağlar yatırım yaptı; maliyetler Soçi’deki 2014 Kış Oyunları için 50 milyar doların, Rio de Janeiro’daki 2016 Yaz Oyunları için 20 milyar doların ve 39 milyar doların üzerine çıktı. 2022 Pekin Kış Oyunları.

Bu yüksek maliyetler, bazı şehirlerin gelecek oyunlar için tekliflerini geri çekmesine neden oldu.

2024 Yaz Olimpiyatları Paris’te başlarken, etkinlik, acil güvenlik endişeleri ve ciddi bütçe aşımları nedeniyle gölgede kalıyor. 8,7 milyar dolarlık şaşırtıcı bir bütçeye sahip olan Paris, Oyunlara ev sahipliği yaparken mali sıkıntı yaşayan şehirler listesine katılıyor.

Statista’dan elde edilen tarihsel veriler, Olimpiyat bütçelerinin sıklıkla beklentileri aştığını ortaya koyuyor; 1992’de Barselona bütçeyi %266 aşıyor, 2016’da Rio de Janeiro bütçesini %352 aşıyor ve Soçi ve Lillehammer’den önceki örnekler ciddi mali aşımları gösteriyor.

Bu tür mali yükler genellikle ev sahibi şehirler için uzun vadeli zorluklara neden oluyor ve topluluklarını ve ekonomilerini etkiliyor.

Olimpiyat ev sahipliğinin geleceği

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IOC, ihale süresini uzatmak ve birden fazla şehrin, eyaletin veya ülkenin ortak ev sahipliği yapmasına izin vermek gibi ihaleyi daha ucuz hale getirmek için önlemler benimsedi. Ancak bu, daha fazla teklif sahibinin gelmesiyle sonuçlanmadı. 2021’de Avustralya’nın Brisbane kenti, Los Angeles’ın 1984’ten bu yana Olimpiyat teklifini rakipsiz kazanan ilk şehir oldu.

Şehirler, tekliflerin değerlendirilmesi, hazırlanması ve IOC’ye sunulması sırasında genellikle 50 milyon ila 100 milyon dolar arasında değişen önemli maliyetlere maruz kalıyor.

Bir kez seçildikten sonra şehirlerin hazırlanmak için yaklaşık on yılı vardır; bu da spor tesislerinin, konutların ve ulaşım altyapısının oluşturulmasını veya iyileştirilmesini gerektirir. Bu maliyetler 5 milyar dolardan 50 milyar dolara kadar değişiyor.

Ekonomistler, diğer öncelikler için kullanılabilecek kamu harcamalarının fırsat maliyetleri de dahil olmak üzere, ev sahipliği yapmanın sözde örtülü maliyetlerinin de dikkate alınması gerektiğini savunuyorlar.

Ev sahipliği yapmanın borç ve bakım maliyetleri, Montreal ve Soçi’de görüldüğü gibi onlarca yıl boyunca kamu bütçelerine yük oluşturabilir. Ancak bazı bölge sakinleri, oyunların yollara, su sistemlerine ve diğer kamu mallarına başka türlü gerçekleşmeyecek harcamaları teşvik ettiğini iddia ediyor.

Geçmişteki hatalardan ders almak: Olimpiyatlara ev sahipliği yapan şehirler için gelecek yönelimler

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Pek çok ekonomist, IOC’nin ihale sürecinin israf harcamalarını teşvik ettiğine inanıyor. Yolsuzluk aynı zamanda seçim sürecini de olumsuz etkiledi.

Bazıları oyunların kalıcı olarak tek bir şehirde düzenlenmesini veya yalnızca maliyetleri daha iyi karşılayabilecek zengin ülkelere verilmesini öneriyor.

Sonuçta, Olimpiyatlara ev sahipliği yapmayı planlayan herhangi bir şehir, oyunların sürdürülebilir kalkınma için daha geniş bir stratejiye uymasını sağlamalıdır.

Böyle bir planlama olmadan Olimpiyatlara ev sahipliği yapmanın ekonomik etkisi muhtemelen tartışmalı bir konu olarak kalacaktır.

Etkili finansal planlama ve sürdürülebilir tesis kullanımı, geçmişteki şehirlerin yaşadığı tuzaklardan kaçınmak için gelecekteki Olimpiyat ev sahipleri için kritik öneme sahiptir.

Uzun vadeli mali sonuçları anlamak ve Olimpiyat mekanlarının topluma hizmet etmeye devam etmesini sağlamak, daha başarılı ve sorumlu Olimpiyat miraslarının şekillenmesine yardımcı olabilir.

Olimpiyatlar: Atletik mükemmelliği ve küresel birliği kutlamak

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Kökeni antik Yunanistan’da ortaya çıkan ve 1896’da Pierre de Coubertin tarafından yeniden canlandırılan Yaz Olimpiyatları, uluslararası spor müsabakalarının zirvesini temsil ediyor.

Yıllar geçtikçe Oyunların boyutu ve önemi arttı; ABD altın madalyalarda ve kazanılan toplam madalyalarda lider oldu.

Olimpiyat ortamı, Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku ülkelerinin 1960’larda ve 1990’larda güçlü rakipler olarak ortaya çıkması ve Çin’in 2000’den bu yana büyük bir güç haline gelmesiyle birlikte gelişti.

Özellikle Jamaika ve Kenya gibi az gelişmiş ülkelerden gelen sporcular bireysel etkinliklerde başarılı oldular ve sprint ve mesafe koşularındaki yeteneklerini sergilediler.

Kadınların Olimpiyatlara katılımı istikrarlı bir şekilde arttı ve Tokyo Oyunlarında neredeyse cinsiyet eşitliği sağlandı.

Bu yıl, 124 yıldır ilk kez cinsiyet eşitliğine ulaşıldı; yarışan sporcuların en az %50’si kadındı.

Bu ilerleme, Olimpiyat hareketinin kapsayıcılık ve büyümeye olan bağlılığını vurgulamaktadır.

Paris Oyunları ilerledikçe, bir yandan atletik mükemmellik ve küresel birliğin Olimpiyat ruhunu kutlarken, bir yandan da güvenlik, finansal yönetim ve miras planlamasındaki zorlukların üstesinden gelinmeye odaklanılıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.