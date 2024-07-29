AB, Condor havayoluna verilen 321 milyon Euro’luk Alman devlet yardımına ilişkin soruşturma başlattı

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Avrupa Komisyonu, Almanya’dan Condor havayolu şirketine 321 milyon Avroluk yeniden yapılandırma yardımını onaylamaya yönelik 2021 kararıyla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattı.

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Bu hamle, AB Genel Mahkemesinin, Komisyon’un Almanya’nın kurtarma paketi için yeterli ücret alıp almadığına ilişkin yetersiz değerlendirmesini gerekçe göstererek Mayıs 2023’teki ilk onayı iptal etmesinden sonra geldi.

Mahkeme kararı, kurtarma paketi koşullarıyla ilgili yeni soruşturma başlattı

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AB Genel Mahkemesi’nin Mayıs ayındaki kararı, Komisyon’un rakip havayolu şirketi Ryanair’in itiraz ettiği devlet yardımına ilişkin önceki onayını bozdu.

Mahkeme, Komisyon’un, Almanya’nın Condor’a sağladığı mali destek için yeterli tazminat alıp almadığını gerektiği gibi değerlendiremediğini tespit etti.

Bu karar, Komisyon’un kurtarma paketinin şartlarını yeniden değerlendirmesine yol açtı.

Yeni soruşturmanın ana odak noktası, Condor’un hissedarlarının ve borç sahiplerinin yeniden yapılandırma maliyetlerinin daha büyük bir bölümünü karşılayıp karşılamayacağını belirlemek olacak ve bu da potansiyel olarak Alman hükümetinin mali yükünü azaltacak.

Bu yeniden değerlendirme, devlet yardımlarının haklı olmasını ve piyasa rekabetini bozmamasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Condor’un soruşturmaya yanıtı

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Soruşturmaya yanıt olarak Condor’un bir sözcüsü, Komisyon’un eylemini mahkeme kararının “mantıksal sonucu” olarak nitelendirdi.

Havayolu, soruşturmanın yeniden yapılandırma yardımına izin verilmesi yönündeki ilk kararı yeniden doğrulayacağına olan güvenini dile getirdi.

Soruşturmanın yakın zamanda tamamlanacağına ve Komisyon’un yeniden yapılandırma yardımına ilişkin onayı onaylayacağına inanıyoruz.

2021 kurtarma paketi, COVID-19 salgınının daha da kötüleştirdiği önemli mali zorluklarla karşı karşıya kalan Condor için çok önemliydi.

Yeniden yapılandırma yardımının amacı, havayolunun toparlanmasını desteklemek ve operasyonlarını sürdürmek, Alman havacılık pazarındaki istihdamı ve bağlantıyı korumaktı.

Havacılık sektörü için ne anlama geliyor?

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Komisyonun soruşturmasının sonucunun Condor ve daha geniş anlamda havacılık endüstrisi için önemli etkileri olabilir.

Soruşturma devlet yardımının haklı olmadığı sonucuna varırsa, Condor’un fonları geri ödemesi gerekebilir, bu da mali istikrarı tehlikeye atabilir.

Tam tersine, yardımın onayının onaylanması Condor’a toparlanmaya devam etmesi için gerekli desteği sağlayacaktır.

Havayollarına devlet yardımını yüksek sesle eleştiren Ryanair, muhtemelen soruşturmayı yakından izleyecek.

Düşük maliyetli taşıyıcı, bu tür sübvansiyonların rekabeti bozduğunu ve belirli havayollarına haksız avantajlar sağladığını sürekli olarak savundu.

Komisyonun kararı, gelecekteki devlet yardımı onayları ve bu tür önlemlerin değerlendirilmesinde gerekli inceleme düzeyi için bir emsal teşkil edebileceğinden, diğer AB üye ülkeleri ve havayolları tarafından da yakından izlenecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.