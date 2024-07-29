Algorand’ın görünümü: ALGO sahiplerinin %90’ından fazlası fiyatların durması nedeniyle zararda

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Kripto meraklıları Bitcoin’in 70 bin dolara doğru ilerlemesini kutlarken, Algorand (ALGO) yatırımcıları önemli kayıplar sayıyor.

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Veriler, ALGO sahiplerinin %92’sinin mevcut fiyatlarla zarar saydığını gösteriyor. Sadece yüzde 5’i parayla, yüzde 3’ü başa baş noktasında.

Source -IntoTheBlock

Bu, Algorand’ın son birkaç aydaki düşüş hareketlerinin ardından geldi. Altcoin, mart ayında elde ettiği 2024’ün en yüksek seviyesi olan 0,3189 dolardan %55,2 düşerek haberin yazıldığı sırada 0,1441 dolardan işlem görüyor.

ALGO sahipleri kırmızı

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IntoTheBlock verileri, yatırımcıların %90’ından fazlasının parasız kalmasıyla son zamanlarda altcoin’i saran düşüş eğilimini gösteriyor.

Bu, mevcut ALGO fiyatının varlık alımları sırasında ödenen ortalama fiyattan daha düşük olduğu anlamına geliyor. Toplam adreslerin %92’sini oluşturan yaklaşık 18,93 milyon kişi, haberin yayınlandığı sırada zarara uğradı.

Bu yatırımcıların çoğu, ALGO 0,16 dolar fiyat seviyesinin üzerinde işlem gördüğünde alım yaptı. Token, Haziran 2024’te bu hayati değer alanının ötesinde el değiştirdi.

Bu arada, tüm ALGO cüzdanlarının %5,32’sini temsil eden 1,09 milyon adres, varlıkları kârda tutuyor.

Güncel ALGO fiyat görünümü

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Yerel token, geçen haftaki %5’in üzerindeki düşüşün ardından toparlanma sinyalleri veriyor. ALGO son 24 saatte %2,55 artış göstererek yazının yazıldığı sırada 0,14443 dolardan dalgalandı.

ALGO 1D Chart on Coinmarketcap

Altcoin’in mevcut gidişatı geniş piyasa eğilimlerini yansıtıyor ve Algorand sağlam yükseliş trendlerine hazır görünüyor. ALGO, Bitcoin’in son zamanlarda 70 bin dolar seviyesine doğru yükselişinden (altcoin piyasasını yeniden canlandıran) faydalanmayı planlıyor.

Dahası, yatırımcılar blockchain ile giderek daha fazla etkileşime girdikçe Algorand canlı bir ekosistemi sürdürüyor

Son veriler ALGO işlemlerinin 2 milyarı aştığını gösteriyor.

Artan kullanıcı etkinliği, Algorand için istikrarlı kurtarma işlemlerinin sağlanmasında hayati önem taşıyor.

Ayrıca mevcut fiyat analizi ALGO için yaklaşan yükselişleri doğruluyor. Alt günlük grafikte düşen bir takozdan kırıldı ve bu durum trend değişimlerine işaret ediyor.

Çoğu Algorand yatırımcısı kayıp sayarken, geniş piyasa istikrarı ve artan yatırımcı duyarlılığı ALGO için olası toparlanmaları doğruluyor.

Güçlenen satın alma momentumu, yeni ATH’lere yayılmadan önce altcoin’i en son 0,16 dolara doğru itebilir.

Bu arada kripto para uzmanları, faiz indirimleri ve ABD seçimleri gibi gelişmelere atıfta bulunarak 2024’teki büyük yükseliş konusunda iyimser olmaya devam ediyor.

Bitcoin, Trump kaynaklı günlük %3’ün üzerindeki kazancın ardından 69,5 bin dolar seviyesinde seyrediyor. Kripto analisti Michael van de Poppe, 60 bin dolar – 62 dolar aralığının ötesindeki istikrarın önümüzdeki haftalarda tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru yükselişin devamını gerektireceğine inanıyor.

#Bitcoin is back at $70,000!



Donald Trump's speech has provided a positive impact, through which Bitcoin might be facing an ATH test in the coming weeks.



As long as it stays above $60-62K, we're in good territory for further continuation pic.twitter.com/PVdmRjJKoN — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 29, 2024

Bu tür piyasa duyarlılıkları, ALGO’yu düşüş trendinden kurtaracak olan ‘tüm hızıyla’ bir altcoin sezonunu memnuniyetle karşılayacaktır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.