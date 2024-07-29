Bakır fiyatları Çin’deki zayıf talep ve artan stokların etkisiyle %0,7 düştü

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Bakır fiyatları Londra Metal Borsası’nda (LME) düşüş yaşadı ve GMT 11:06 itibarıyla %0,7 düşerek metrik ton başına 9.045 dolara geriledi. Bu düşüş, Mayıs ayı sonlarında ulaşılan rekor seviyeden %18’lik bir düşüşü temsil ediyor ve metal piyasasında süregelen oynaklığın altını çiziyor.

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Bakır fiyatlarındaki mevcut düşüş, artan stoklar ve büyük tüketicilerin zayıf talebinden etkilenen daha geniş bir eğilimi yansıtıyor.

LME’deki bakır stokları Haziran başından bu yana iki kattan fazla artarak 239.100 tona yükseldi.

Stoklardaki bu keskin artış, önemli bir arz fazlasına işaret ediyor. Bu trend, stokların bu yıl yaklaşık on kat arttığı ancak yakın zamanda iki ayın en düşük seviyesi olan 301.203 tona gerilediği Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda da görülüyor.

Bakır arzındaki fazlalık, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturarak mevcut piyasa istikrarsızlığına katkıda bulunuyor.

Son zamanlardaki fiyat düşüşüne rağmen bakır, yüksek iletkenliği ve elektrik kablolarında yaygın kullanımı nedeniyle küresel enerji dönüşümü için vazgeçilmez olmaya devam ediyor.

Büyük bir bakır tüketicisi olan Çin Devlet Şebeke Şirketi, bu yıl 600 milyar yuan’lık rekor bir harcama gerçekleştirdi. Bu yatırım, bakır fiyatlarına uzun vadeli destek sağlayabilecek yenilenebilir enerji ve altyapı gelişimine geçişte bakırın kritik rolünün altını çiziyor.

Merkez bankası politikaları ve bakır fiyatları

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Bakır ve diğer metallere yönelik piyasa duyarlılığı büyük ölçüde merkez bankası politikalarından etkileniyor.

Bu hafta metal piyasası üç merkez bankasının faiz oranı tartışmalarını dikkatle izliyor.

Piyasa beklentilerinin Eylül ayında olası 25 baz puanlık bir indirime doğru kaymasıyla birlikte Fed’in Çarşamba günü faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor.

Bu değişim, zayıflayan ABD istihdam verileri, soğuyan enflasyon ve Fed yetkililerinin güvercin yorumlarından kaynaklanıyor.

Düşük borçlanma maliyetleri imalat faaliyetlerini canlandırabilir ve zaman içerisinde metal talebini potansiyel olarak artırabilir.

Şili’deki sendika eylemleri fiyatları etkiliyor

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Bakır fiyatları, dünyanın en büyük bakır madeni olan Şili’deki Escondida madenindeki sendikanın, üyelerini şirketin nihai sözleşme teklifini reddetmeye çağırması ve grev olasılığının artması üzerine kısa bir toparlanma kaydetti.

Büyük madencilik operasyonlarındaki iş anlaşmazlıkları, tedarik zincirlerini önemli ölçüde bozabilir ve küresel pazarda fiyat dalgalanmalarına neden olabilir.

LME, diğer baz metaller için karışık performans bildirdi.

Kurşun fiyatları %0,6 artışla ton başına 2.080 $’a yükselirken, çinko %0,1’lik hafif bir düşüşle ton başına 2.666,5 $’a yerleşti.

Kalay fiyatları %0,4 artışla ton başına 29.695 dolara, nikel fiyatları da %0,4 artışla ton başına 15.860 dolara yükseldi. Alüminyum %1 düşüşle ton başına 2.265 dolara geriledi.

Bakır fiyatlarının ve daha geniş metal piyasasının gelecekteki gidişatı, stok seviyelerine, enerji ve imalat gibi kilit sektörlerden gelen talebe, merkez bankası politikaları ve küresel ekonomik koşullar dahil olmak üzere makroekonomik faktörlere bağlı olacaktır.

Mevcut stok fazlalıkları ve belirsiz talep fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, devam eden enerji geçişi ve iş anlaşmazlıklarından kaynaklanan potansiyel arz kesintileri bakır fiyatlarına orta ve uzun vadede destek sağlayabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.