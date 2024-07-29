Ethereum destekli AirSwap (AST), ETH ETF’lerinin milyarlarca dolarlık yeni giriş çekmesiyle yükselişe geçti

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Spot Ethereum borsa yatırım fonları (ETF’ler), kripto para dünyasında dalgalar yaratıyor, milyarlarca dolarlık yeni yatırım çekiyor ve ilgili projelere olan ilgiyi yeniden canlandırıyor.

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Bu artıştan yararlananlar arasında, Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş merkezi olmayan bir eşler arası (P2P) ticaret platformu olan AirSwap (AST) yer alıyor.

Son zamanlarda AirSwap, ETH ekosistemindeki daha geniş eğilimleri yansıtan önemli fiyat hareketleri yaşadı ve yatırımcıların ilgisini artırdı.

Ethereum ETF’leri rekor girişler çekiyor

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CoinShares’in son raporuna göre, Ethereum ETF’leri geçtiğimiz hafta yaklaşık 2,2 milyar dolar çekerek Aralık 2020’den bu yana en yüksek yedi günlük giriş rakamını işaret etti.

Bu önemli sermaye akışı, Grayscale gibi önemli oyuncuların önemli çıkışlar bildirdiği bazı aksaklıklara rağmen Ethereum piyasasını canlandırdı.

Bununla birlikte, Ethereum ETF’lerin etkileyici performansı, son seanslarda %540’ın üzerinde artış gösteren işlem hacimlerinde kayda değer bir artışa yol açtı.

Yükselen işlem hacimleri

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Ethereum ETF’lerin piyasaya sürülmesi, işlem hacimlerini Mayıs ayından bu yana görülmemiş seviyelere taşıdı ve önceki hafta 14,8 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin hakimiyetini korurken analistler bu ticaret faaliyetinin önemli bir kısmını Ethereum ETF’lerin etkisine bağlıyor.

Hacimdeki bu artışın, yatırımcı faaliyetlerinde dramatik bir artış kaydeden AirSwap dahil olmak üzere ilgili projeler üzerinde büyük olasılıkla yayılma etkisi olmuştur.

Son 24 saatte AST’nin günlük işlem hacmi %145 artarak 1,3 milyon doları aştı.

Bu artış, yatırımcıların platforma olan ilgisinin ve güveninin arttığını gösteriyor.

Digital asset investment products saw $245M in inflows last week, with trading volumes hitting $14.8B, the highest since May, boosted by #EthereumETF launches. AuM reached $99.1B, with YTD inflows at a record $20.5B. pic.twitter.com/T0P1VOu1f3 — CryptoNewsZ (@cryptonewsz_) July 29, 2024

AirSwap nedir?

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AirSwap, kripto anlaşmalarını güvenli, ücretsiz ve sorunsuz hale getirmeyi amaçlayan, ETH blok zincirinde işlemlere olanak tanıyan, eşler arası merkezi olmayan bir ağdır.

AirSwap’in güvenilir ve kullanıcı dostu ürünleri, yatırımcıların platformdan likidite kaldırmasına veya platforma likidite eklemesine olanak tanır.

Ücretsiz yapısıyla oyuncuların piyasaları endişe duymadan yönetmesine ve izlemesine olanak tanıyan ücretsiz yapısıyla, herhangi bir ücret alınmaması AirSwap’i benzersiz kılıyor.

Ayrıca AirSwap, bireylerin varlıklarını kişisel doğrulama olmadan kontrol etmelerine olanak tanır.

Ayrıca blockchain’in kullanımı kolay arayüzü, işlemlerin sorunsuz olmasını sağlar.

Katılımcılar, AST’nin likiditesini basit kodlarla merkezi olmayan uygulamalara entegre edebilir.

AirSwap, blockchain erişilebilirliğini desteklemek için tasarlanan özellikleriyle kendisini rekabette öne çıkarıyor.

Üstelik gerçek anlamda ücretsiz işlemler ve kişisel verilerin talep edilmemesi kullanıcıların ilgisini çekiyor.

AST’nin mevcut fiyat görünümü

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Altcoin bugün yükseliş gösterdi. AST son günde yaklaşık %4 artışla 0,09338 dolardan işlem gördü.

İyileşen geniş bir pazarın ortasında artan ticaret hacimleri AirSwap’in son yükselişlerine yol açtı.

Mevcut piyasa hissiyatı AST için devam eden canlanmayı destekliyor.

Trump güdümlü yükselişler Bitcoin’i 70 bin dolara doğru itti ve analistler önde gelen kripto paranın önümüzdeki haftalarda ATH’lerde patlama yapacağına inanıyor.

Ayrıca altcoin severler, tarihi bir boğa koşusunun başlamasıyla birlikte bir altcoin sezonunun yaklaştığı inancında.

Borsada işlem gören fonlar, toparlanan ekonomi ve ABD seçim söylemleri, önümüzdeki aylarda dijital varlıkların gelişmesi için dostane bir ortam öneriyor.

AirSwap, Ethereum ETF’lerinin bir altcoin sezonunu başlatmasıyla büyük ihtimalle yatırımcıların radarında kalacak.

Ücretsiz ücretler ve kullanıcı bilgilerine saygı dahil olmak üzere blockchain’in benzersizliği, AST’yi yaklaşan boğa koşusunun adaylarından biri olarak konumlandırıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.