Fitch, Pakistan’ın kredi notunu ‘CCC+’ya yükseltti

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Fitch Ratings, Pazartesi günü Pakistan’ın uzun vadeli döviz ihraççı temerrüt notunu (IDR) “CCC+”ya yükseltti. Kredi derecelendirme kuruluşu, Temmuz 2023’te Güney Asya ülkesinin notunu “CCC-“den “CCC”ye yükseltmişti.

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Fitch, kararlarını, Pakistan’ın IMF ile ” 37 ay vadeli 7,0 milyar dolarlık yeni Genişletilmiş Fon Kolaylığı “na ilişkin personel düzeyindeki anlaşmasının ardından dış finansmanın mevcut kalacağına ilişkin ilave kesinliğe bağladı.

Ajans, Pakistan’ın döviz rezervlerini yeniden inşa ettiğini ve mali açıklarını daralttığını ve gelecekte daha fazla iyileşme beklendiğini de sözlerine ekledi.

Gelişmenin “ülkeye doğrudan yabancı yatırımı ve sıcak para akışını iyileştirmesini” bekleyen Ismail Iqbal Securities’ten Saad Hanif’e göre, yabancı yatırımları çekme eğiliminde olan Pakistan için not artışı önemli.

Pakistan müttefiklerden finansman sağlamalı

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Fitch, Uluslararası Para Fonu yönetim kurulunun 7,0 milyar dolarlık programı gelecek ayın sonuna kadar onaylamasını bekliyor.

Bu onay, Pakistan’ın Çin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere ikili ortaklarından EFF süresi boyunca 5,0 milyar dolara kadar yeni finansman güvencesi almasına bağlı.

Ancak kredi derecelendirme kuruluşu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Pakistan’ın bu ülkelerden destek alma geçmişi ve “202 mali yılı için son bütçede önemli politika tedbirleri” olduğu göz önüne alındığında, Pakistan’ın muhtemelen bu önkoşulu karşılayacağını öne sürdü.

Pakistan’ın IMF ile dokuz aylık stand-by anlaşmasını Nisan ayında tamamlamak için vergileri ve kamu hizmetleri fiyatlarını artırdığını unutmayın. Aynı zamanda “bankalararası ve paralel piyasa döviz kurları arasındaki farkı ortadan kaldırmak” için karaborsaya da darbe indirdi.

Fitch’in notu, Pakistan ekonomisinde olumlu bir değişime işaret ediyor ve son iki yılda daha yavaş bir büyüme kaydeden Güney Asya bölgesi için de yapıcı.

Pakistan döviz rezervlerini iyileştirdi

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Fitch, Pakistan’ın cari açığının 2025 mali yılında göreceli olarak yaklaşık 4,0 milyar dolar veya GSYİH’nın %1’i seviyesinde kalmasını bekliyor. Bu, 22 Mali Yıldaki 17 milyar doların üzerinde bir rakam.

Kredi derecelendirme kuruluşu, ülkenin döviz rezervlerinin hâlâ düşük olmasına rağmen son yıllarda önemli ölçüde toparlandığını da sözlerine ekledi.

Altın da dahil olmak üzere resmi brüt rezervlerin, Haziran 2023’ün sonundaki yaklaşık 10 milyar dolardan Haziran 2024’te 15 milyar doların üzerine çıktığını tahmin ediyoruz ve bunların 26 MY itibarıyla 2021’deki zirveye yakın bir yerde yaklaşık 22 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz.

Fitch ayrıca son siyasi ve hukuki gelişmelere de değinerek eski Başbakan İmran Han’ın Mayıs 2023’ten bu yana hapiste olmasına rağmen popülerliğini koruduğu sonucuna vardı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.