İngiltere tahvilleri Reeves’in konuşması öncesinde yükseldi, on yıllık altın getirileri %4,02’ye düştü

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İngiltere devlet tahvilleri Pazartesi günü yükseldi ve yatırımcılar İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) bu hafta sonunda faiz oranlarını düşüreceğine dair bahis oynarken küresel tahvil piyasasında yükselişe yol açtı.

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On yıllık tahvil getirisi 0,08 puan düşerek %4,02’ye gerileyerek altı haftanın en önemli günlük düşüşünü kaydetti.

Bu değişim, piyasanın BoE’nin faiz oranlarını düşüreceğine olan güveninin arttığını gösteriyor; swap piyasasındaki trader’lar artık Perşembe günkü toplantıda faiz indirimi kararı alınması ihtimalini önceki haftaya göre %60 oranında artırıyor.

Şansölyenin konuşması öncesinde piyasa tepkileri

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Tahvil piyasasındaki yükseliş, İngiltere Başbakanı Rachel Reeves’in saat 15:30’da yapması planlanan konuşmanın hemen öncesinde gerçekleşti.

Reeves’in kamu maliyesindeki 20 milyar sterlinlik “kara deliğe” değinmesi ve potansiyel olarak sonbaharda vergi artışlarına zemin hazırlaması bekleniyor.

Yatırımcıların hem para hem de maliye politikası değişikliklerinin olasılığını tartması nedeniyle beklenen bu mali sıkılaştırma piyasa duyarlılığını etkiliyor gibi görünüyor.

NatWest analistlerinden Imogen Bachra, piyasanın tepkisine ilişkin yorumunu yaptı:

Piyasalar şu ana kadar İşçi Partisi hükümetinin mali kurallara bağlılığına inanıyor ve siyasi açıdan daha zor kararların dönemin ilerleyen dönemlerinden ziyade erken alınacağını düşünmek muhtemelen doğru.

Bachra’nın analizi, hükümetin mali sorunları doğrudan ele alma kararlılığının yatırımcılara Birleşik Krallık’ın mali istikrarı konusunda güven verdiğini öne sürüyor.

Daha geniş tahvil piyasası eğilimleri ve etkileri

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İngiltere tahvillerindeki yükseliş, getirilerde benzer düşüşlerin gözlemlendiği küresel tahvil piyasalarındaki daha geniş çaplı olumlu eğilimin bir parçası.

Bu yaygın hareket, küresel ekonomik belirsizliklerin ortasında yatırımcı beklentilerinin daha güvercin merkez bankası politikalarına doğru kaydığını gösteriyor.

Düşük getiriler, BoE de dahil olmak üzere merkez bankalarının yavaşlayan ekonomik büyümeye ve enflasyonist baskıların azalmasına yanıt vermesi nedeniyle artan faiz indirimi beklentisini yansıtıyor.

Özellikle İngiltere için, yaldızlı getirilerdeki düşüş, yatırımcıların BoE’nin potansiyel faiz indirimleri yoluyla ekonomik istikrarı destekleme yeteneği konusunda iyimser olduklarını gösteriyor.

Bu iyimserlik, Şansölye Reeves’in altını çizdiği yaklaşan mali zorluklarla azaldı. Beklenen parasal genişleme ve mali sıkılaştırmanın birleşimi piyasa stratejilerini şekillendiriyor ve yatırım kararlarını etkiliyor.

Potansiyel sonuçlar ve geleceğe yönelik düşünceler

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BoE’nin faiz indirimine devam etmesi, zayıflayan büyüme sinyalleri karşısında ekonomiyi canlandırma amaçlı önemli bir politika değişikliğine işaret edecek.

Ancak hükümetin potansiyel vergi artışları yoluyla mali dengesizlikleri gidermeye yönelik paralel çabaları, düşük faiz oranlarının beklenen ekonomik faydalarından bazılarını telafi edebilir.

Yatırımcılar, hükümetin maliye politikası yönüne ilişkin daha fazla gösterge için Şansölye Reeves’in konuşmasını yakından izleyecek.

Parasal genişleme yoluyla ekonomik büyümeyi desteklemek ile mali disiplini sürdürmek arasındaki hassas denge, önümüzdeki aylarda İngiltere’nin ekonomik manzarasının şekillenmesinde hayati önem taşıyacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.