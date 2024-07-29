Maduro, muhalefet ve uluslararası hükümetlerin sonuca itiraz etmesine rağmen Venezuela cumhurbaşkanını üçüncü dönem için seçti

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Venezuela’nın otoriter lideri Nicolas Maduro, muhalefetin seçim sonuçlarına faul iddiasıyla itiraz etmesine rağmen, son derece çekişmeli bir seçimde üst üste üçüncü dönem için ülkenin gelecek başkanı ilan edildi.

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Ulusal Seçim Konseyi başkanı Elvis Amoroso, oyların %44’ünü aldığı bildirilen 74 yaşındaki eski diplomat Edmundo Gonzalez’in muhalefet adayına kıyasla Maduro’nun %51 oy aldığını açıkladı.

Ancak Konsey, ülke genelindeki 30.000 oy verme kabininin her birinin ayrıntılı sayımlarını henüz yayınlamadı ve bunu “önümüzdeki saatlerde” yapma sözü verdi.

Ulusal Seçim Konseyi tarafından açıklanan sonuçlar, González’in zaferini gösteren birçok çıkış anketiyle çelişiyor.

Muhalefet seçim sonuçlarına itiraz ediyor

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González ve adaylığı yasaklanan ana muhalefet lideri Maria Corina Machado tarafından temsil edilen muhalefet, sandıkların yaklaşık %40’ından oy sayımı aldığını iddia ediyor ve bu da González’in ezici bir zafer marjını gösteriyor.

Machado Pazartesi günü erken saatlerde Gonzalez’in yarışmada oyların %70’ini kazandığını söyledi.

Bağımsız ve özerk şirketler gün boyunca ikna edici sonuçlar verdi. Hızlı sayımlar, her saat artan tarihi katılımı gösterdi. Elimizde oy sandıklarının %40’ından fazlasının oy kayıtları var ve hepsi Ulusal Seçim Konseyi’nin verileriyle eşleşiyor. Bu bilgi Edmundo Gonzalez’in oyların %70’ini, Nicolas Maduro’nun ise %30’unu aldığını doğruluyor.

González, “Venezüellalılar ve tüm dünya ne olduğunu biliyor” dedi.

ABD ve diğer Amerikan ülkeleri sonuçları sorguluyor

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, seçim sonuçlarının Venezuela halkının iradesini ve oylarını yansıtmadığını belirterek, seçim sonuçlarıyla ilgili “ciddi kaygılar” yaşadığını dile getirdi.

Tokyo’da konuşan Blinken şunları söyledi:

Her oyun adil ve şeffaf bir şekilde sayılması, seçim otoritelerinin bilgileri gecikmeden muhalefetle ve bağımsız gözlemcilerle derhal paylaşması ve seçim otoritelerinin oy çizelgelerini yayınlaması kritik önem taşıyor. Uluslararası toplum bunu çok yakından izliyor ve buna göre tepki verecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Batı yarımküre işlerinden sorumlu yardımcısı Brian A. Nichols da bu duyguları yineleyerek, oy verme sürecinde tüm siyasi partiler ve sivil toplum için şeffaflık ve erişim ihtiyacının altını çizdi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric Font da seçim sonuçlarının şeffaf ve zamanında teslim edilmesi yönünde çağrıda bulunarak, uluslararası toplumun bundan daha azını kabul etmeyeceğini vurguladı.

Arjantin cumhurbaşkanı Javier Milei, “Arjantin başka bir sahtekarlığı tanımayacak ve Silahlı Kuvvetlerin bu kez demokrasiyi ve halk iradesini savunacağını umuyor.” dedi.

Guatemala, Uruguay, Peru ve Kosta Rika liderleri de sonuçları sorgularken, Küba, Bolivya ve Honduras sonuçları memnuniyetle karşıladı.

Seçimlerin ekonomik ve sosyal arka planı

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Venezuela son on yılda ekonomik bir çöküşle karşı karşıya kaldı ve yaklaşık 7,7 milyon kişi, yani nüfusunun yaklaşık üçte biri dışarıda çalışmak için ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

2014’ten bu yana üretim %70 oranında daraldı; bu, ABD’nin Büyük Buhran sırasında uğradığı darbenin iki katından fazla.

2022’de IMF, Venezuela’nın düzensizlik durumunu “çatışmasız bir ülke için yarım yüzyılda yaşanan en büyük ekonomik çöküş” olarak tanımladı.

Eleştirmenler ülkenin içinde bulunduğu kötü durumu yolsuzluğa bağlarken Maduro, Venezüella’nın petrol endüstrisine daha fazla zarar vererek ekonomik krizi daha da kötüleştiren ABD öncülüğündeki ağır yaptırımları suçluyor.

Dünya çapında kanıtlanmış en büyük petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen Venezuela’nın petrol üretimi, yaptırımlar ve kötü yönetim nedeniyle 1990’ların sonlarında günde 3,6 milyon varilden günde 1 milyon varilin altına düştü.

Petrol satışlarındaki düşüşler, 2018’de yüzde 1 milyonun üzerine çıkan hiperenflasyona katkıda bulunarak temel mallarda ciddi kıtlığa neden oldu ve kitlesel göçe yol açtı.

Bir muhalefet zaferinin potansiyel olarak 25 yıllık sosyalist yönetimi sona erdirmesi ve ülkenin yönetim ve ekonomi politikalarında önemli değişiklikler başlatması bekleniyordu.

Petrole olan bağımlılığın azaltılması, petrol sektöründeki verimsizliklerin giderilmesi ve elde edilen gelirin borçların ödenmesi için kullanılması bekleniyordu.

Sonuçlar Venezuela’yı zor durumda bıraktı

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Nihai sonuçların açıklanmasının sandıkların kapanmasından altı saat sonra gecikmesi, hükümet içinde nasıl ilerleneceğine dair iç tartışmaların yaşandığına işaret etti.

Muhalefet temsilcileri, oylama merkezlerinin %30’unda kampanya temsilcilerinden toplanan sayımların, González’in Maduro’yu önemli bir farkla önde götürdüğünü gösterdiğini iddia etti.

Ulusal Seçim Konseyi’nin ayrıntılı sonuçları açıklama konusundaki isteksizliği şüpheleri artırdı ve seçimin bütünlüğüne ilişkin soruları gündeme getirdi.

Ancak muhalefetin sonuçları doğrulama yeteneği, sandıklardan resmi verilerin gelmemesi nedeniyle sekteye uğruyor.

Olayların gidişatı, Maduro’nun seçimlere kendi lehine hile karıştırıp muhalefetin sonucu boykot etmesine yol açmakla suçlandığı son seçimlere ürkütücü derecede benziyor.

Durum geliştikçe muhalefet ile hükümet arasındaki büyük hesaplaşma, Venezuela’nın tek parti yönetiminden uzaklaşıp uzaklaşmayacağını belirleyecek.

Uluslararası toplumun tepkisi ve Ulusal Seçim Konseyi’nin önümüzdeki günlerde yapacağı eylemler, ülkenin siyasi geleceğinin şekillenmesinde hayati önem taşıyacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.