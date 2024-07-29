OpenAI’nin SearchGPT’si Google’ın hakimiyetine meydan okumaya hazırlanıyor: Yatırımcılar endişelenmeli mi?

OpenAI kısa süre önce SearchGPT adlı kendi arama platformunu başlatacağını duyurdu. Platform, Google’ın halihazırda sunduğu platforma benzer ancak Google’ın işine zarar verebilecek küçük iyileştirmelerle birlikte geliyor.

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Platform ChatGPT’ye benzer görünüyor ve çalışıyor. Siz soru sordukça internetten bilgi arar ve size sunar. Daha sonra istediğiniz yanıtı almak için arama sonucuyla etkileşimde bulunabilirsiniz.

OpenAI’nin kendisi, ürününün Google’daki verimsiz arama sorununu çözdüğünü iddia ediyor.

Web’de yanıt almak çok fazla çaba gerektirebilir ve genellikle ilgili sonuçları elde etmek için birden fazla girişimde bulunulması gerekir. Modellerimizin konuşma yeteneklerini web’den gelen gerçek zamanlı bilgilerle geliştirerek, aradığınızı bulmanın daha hızlı ve daha kolay olabileceğine inanıyoruz. OpenAI

SearchGPT: Google’dan bir adım önde

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SearchGPT’nin neden Google için bir tehdit olduğunu anlamak için her ikisinin de nasıl çalıştığını anlamanız gerekir.

Google, en azından şimdilik, sorularınıza yanıt olarak tüm ilgili bağlantıları listeliyor. Ancak SearchGPT bunu bir adım daha ileri götürüyor.

İlk olarak, sorgunuza yanıt olarak ilgili tüm bilgileri arar. Bunu bulduğunda, yalnızca en alakalı sonuçları listelemekle kalmaz, aynı zamanda bunları da açıklar.

Açıklama kısmı önemlidir çünkü sorunuza doğrudan yanıt olarak verilmiştir. Kısacası SearchGPT, sorunuzu yanıtlarken size ilgili sonuçları verir. Google ile cevabı kendiniz bulmalısınız.

Dahası, bir sorguya verilen yanıtı anlamadıysanız veya daha fazla bağlam ekleyip daha iyi sonuçlar alabileceğinizi düşünüyorsanız, takip bilgileri veya sorular eklemeye başlayabilirsiniz.

Bu şekilde, sıfırdan başlamak zorunda kalmak yerine mevcut arama optimize edilir.

Yeni platformun düzenleyici sorunlarla karşılaşıp karşılaşmayacağı henüz belli değil. Aslında Google’ın kendisi de platformun ilerlemesini yavaşlatıp yavaşlatamayacağını görmek için SearchGPT’yi zaten incelemiş olacak.

OpenAI’nin, arama sonuçlarıyla birlikte açıklamalar vererek, aksi takdirde ilgili yanıtları sağlayan web sitesine gidecek olan trafiği azalttığı yönünde bir iddiada bulunulabilir.

Kısacası, kullanıcı gelişmiş bir arama deneyiminden yararlandıkça, bu içeriği oluşturmak için saatler harcayan web siteleri, blogcular ve diğer içerik oluşturucular karşılığında hiçbir şey almazlar.

Yatırımcılar endişelenmeli mi?

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Tarih, bir zamanlar kendi nişlerinde yeri doldurulamaz devler olan, daha yeni teknolojiler tarafından tamamen yok edilen şirketlerle doludur. Google’ın bu şirketlerden biri gibi olmasını bekleyemeyiz çünkü Google bir arama motorundan çok daha fazlasıdır.

Ancak arama, gelirinin hala önemli bir kaynağı ve gelirinin yarısından fazlası doğrudan Google aramasından geliyor. Bu gelirin azalması şirketin işini bitirmeyecek ancak yatırımcılar sert bir uyanışla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle SearchGPT gelişmelerini yakından takip etmek onların çıkarına olacaktır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.