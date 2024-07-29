Philips CEO’su çözüm sonrası büyüme stratejisini açıkladı

Koninklijke Philips NV’nin (AMS: PHIA) genel müdürü Roy Jakobs, şirketinin ikinci mali çeyreğindeki gücünü kısmen ABD’deki anlaşmaya bağlıyor.

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Bugün CNBC’ye verdiği bir röportajda, çok uluslu holdingin kısa süre önce hatalı uyku apnesi cihazlarıyla ilgili bir davayı çözmek, sarkmayı ortadan kaldırmak ve tamamen inovasyonlarımıza yeniden odaklanmak için 1,1 milyar dolar ödemeyi kabul ettiğini söyledi.

Jakobs, Philips’in ABD dışında da benzer davalarla ilgilenmeye kararlı olduğunu ekledi. Philips hisseleri Pazartesi günü yazı yazarken %10’un biraz üzerinde artış gösterdi.

Philips’in yolda büyük anlaşmaları var

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Philips bu sabah ikinci çeyrekte beklenenden daha iyi kazanç bildirdi.

Merkezi Hollanda’nın Amsterdam kentinde bulunan şirket henüz DOJ soruşturmasını aşamamış olsa da, tüm iş birimlerinde ivme artışıyla bu yıl karşılaştırılabilir satışlarda %5,0’a varan artış beklemeye devam ediyor.

CEO Roy Jakobs’a göre PHIA’nın, hem Kuzey Amerika hem de Avrupa’da 2024’ün arka yarısında güçlenmesi muhtemel büyük anlaşmaları yakında tamamlaması planlanıyor.

CEO, ikinci çeyrekteki zayıflığa rağmen Çin’i Philips için “temelde çekici bir büyüme pazarı” olarak övdü. Kendisi, şirketin Avrupa’da tüketici tarafında sağlık hizmetleri tarafında olduğundan daha önemli bir toparlanma gördüğünü de sözlerine ekledi.

Jakobs, Philips’in geleceği konusunda olumlu olmaya devam ediyor çünkü Endonezya ve Orta Doğu gibi büyüyen pazarlarda “yeni bir ivme doğuyor” ve Kuzey Amerika, şirketinin sağlık hizmetleri işi için güçlü bir pazar olmaya devam ediyor.

Philips Çin’de toparlanma bekliyor

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Philip CEO’su Roy Jakobs, şirket yeniliklerini pazara sunmaya devam ettikçe Çin’in daha da gelişeceğine inanıyor. PHIA yaklaşık 100 yıldır Çin’de faaliyet gösteriyor.

Pazartesi günü ” Squawk Box Europe ” programında yaptığı açıklamada, CEO, PHIA’nın Kuzey Amerika’daki “fırsatları yakalamak için çok iyi bir konumda” olması nedeniyle yükselişe devam ettiğini söyledi.

Philips 2022’den bu yana yeniden yapılanıyor; bu, küresel çalışan sayısını %13 (10.000 iş) azaltacak bir hamle. Sonuç olarak, maliyetleri 195 milyon Euro (211 milyon $) kadar azaltmayı taahhüt ediyor.

Kazanç raporuna girerken Wall Street, Philips hisseleri üzerinde fikir birliğiyle “tutma” notuna sahipti. Analistler PHIA’nın 28,53 dolar seviyesinde oldukça değerli olduğunu düşünüyor ve bu da buradan %10’luk bir kazanç daha potansiyeline işaret ediyor.

Koninklijke Philips NV’nin üç aylık sürümünün tamamını bu bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.