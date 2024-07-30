“Altcoin sezonu” zorluklarla karşı karşıya kalırken balinalar Toncoin’i boşaltıyor: TON net akışı %97 düştü

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Telegram tabanlı Toncoin, TON’un Cardano (ADA) gibi yerleşik projeleri gölgede bıraktığı olağanüstü performansın ardından pazar hakimiyetinin azaldığını görüyor.

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Kötümser mod, balinaların sabrını yitirmesi ve beklenen “altcoin sezonunun” zorluklarla karşı karşıya kalmasıyla birlikte geliyor.

Blockchaincenter’a göre Altcoin Sezon Endeksi 16’ya düşerken alt alanı zayıflık gösteriyor.

‘Altcoin sezonunun’ onaylanması için ölçüm 75’e ulaşmalıdır (ilk 50 altcoin’in %75’inden fazlası BTC’yi geride bırakır).

Balinalar TON düşüşünü tetikledi

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Kısıtlı yatırımcıların eylemleri Toncoin’in mevcut görünümüne katkıda bulunuyor. Bu kuruluşlar, her hareketleriyle piyasa hareketlerini etkileyen, arzda dolaşan büyük miktarda varlığa sahiptir.

IntoTheBlock verileri, TON’un balina net akış oranının geçen hafta içinde %97,05 oranında düştüğünü gösteriyor.

Bu, Toncoin’in son birkaç hafta içinde önemli miktarda girişe tanık olmasının ardından geldi. Net akış oranı, büyük yatırımcılardan gelen çıkışlar ile girişler arasındaki farktır.

Pozitif net akış, balinaların satmaktan çok satın aldığı anlamına gelirken, Toncoin vakasında olduğu gibi negatif rakamlar bunun tersini ima ediyor.

IntoTheBlock, balinaların 21 Temmuz ile 28 Temmuz arasında 1,4 milyon TON token boşalttığını açıkladı.

Toncoin (TON) Whales Withdraw Millions of Tokens in 7 Days, Hinting at Price Decline — Bradicoin (@Bradicoin10) July 30, 2024

Bu tür gelişmeler Toncoin’in mevcut düşüş görünümünü tetikledi. Ayrıca son yükselişlerin ardından gelen kar rezervasyonu da altcoin’in gidişatını olumsuz etkiledi.

Toncoin balinaları altcoin sezonunun ertelenmesi nedeniyle kaçıyor olabilir. Altcoinler, Ethereum ETF’lerin lansmanının ardından beklenen heyecanı karşılayamadı ve küçük fiyat hareketleri kaydetti.

Ayrıca Altcoin Sezonu endeksi, ‘tüm hızıyla’ bir alt sezonun başlamasının zaman alabileceğini gösteriyor.

Güncel altcoin piyasası görünümü

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Alt alanı, çoğu varlığın düşüş eğilimini yansıttığı karışık eylemler sergiledi. Dahası, blockchaincenter verileri “Bitcoin Sezonu”nu gösteriyor ve altcoinler için daha fazla acıya işaret ediyor.

Altcoin Sezonu endeksi yazının yazıldığı sırada 16’ydı ve altcoin sezonunun onaylanması için 75’e ulaşması gerekiyor.

Böyle bir boşlukla altcoinlerin önde gelen Bitcoin’i gölgede bırakması zor olmaya devam ediyor.

Düşüş endeksi, yatırımcıların birden fazla tokena olan ilgisinin azaldığını yansıtıyor. Bu tür eğilimler talebe zarar verebilir ve altcoin sezonu sona ererken fiyatların daha düşük bölgelerde seyretmesine neden olabilir.

TON fiyat görünümü

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Telegram tabanlı tokenlar, yukarıda belirtilen gelişmelerin ortasında düşüşler yaşadı.

TON günlük, haftalık ve aylık grafiklerinde %1,98, %4,20 ve %14 düşüşle 6,65 dolardan işlem görüyor. Teknik göstergeler TON’un aşağı yönlü duruşunu doğruluyor. Örneğin negatif Müthiş Osilatör, Toncoin’in arkasındaki azalan momentumu vurguluyor.

Ayrıca, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama kırmızı bölgede sallanarak düşüş olasılığını artırdı.

Devam eden düşüş hareketleri TON’u 6,57 dolara düşürebilir ve 6,02 dolara giden yolu açabilir.

Bununla birlikte analistler kripto sektöründeki büyük yükselişler konusunda iyimser olmaya devam ediyor. Michael van de Poppe, 2024 bitmeden ETH’nin 7 bine çıkacağını tahmin ediyor.

It’s interesting, isn’t it? In the past years, we’ve seen the second half of the year where #Altcoins accelerated massively.



In the first half of the year: downwards only.



The second half of 2024 is going to push $ETH to $7,000. Be ready. pic.twitter.com/0GY0imzqRQ — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 27, 2024

Bir Ethereum yükselişi altcoin alanını canlandıracak ve kaçan oyuncuları çekecek. Bu, TON için kayda değer iyileşmeleri tetikleyebilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.