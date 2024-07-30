BlackRock CIO, kripto ETF’lerin yakında Model Portföylerine dahil edilmesini bekliyor

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BlackRock’un baş yatırım yetkilisi, Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonlarının (ETF’ler) 2024 sonuna kadar model portföylere dahil edilmesini bekliyor.

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Bloomberg ile yaptığı röportajda konuşan BlackRock yöneticisi Samara Cohen, büyük bankaların şu anda portföylerindeki Bitcoin ve Ethereum’un risklerini ve faydalarını değerlendirdiğini belirtti.

BlackRock CIO of ETF and Index Investments Samara Cohen discusses the iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) and expects we'll see allocation of crypto ETFs in model portfolios by the end of this year and into 2025 https://t.co/5UOLwIRWHL pic.twitter.com/rYqpym7Wqg — Bloomberg Crypto (@crypto) July 29, 2024

Model portföy piyasası yükselecek

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Cohen’e göre Morgan Stanley, Wells Fargo ve UBS gibi firmalar 2024 yılı sonuna kadar kripto para birimlerini ‘model portföylerine’ entegre etmek isteyebilirler.

Model portföyler, müşterilerin yatırımlarını yönetmek için şablon veya kılavuz görevi gören yatırım portföyleridir. Bunlar, değişen risk düzeylerine bağlı olarak büyüme, gelir veya sermayenin korunması gibi belirli hedefleri hedeflemek üzere tasarlanmıştır.

BlackRock’un iShares küresel başkanı Salim Ramji, model portföy pazarının önümüzdeki beş yıl içinde 10 trilyon dolara ulaşacağını iddia ediyor.

Daha önceki bir raporunda Ramji, bu pazarın “çok büyük olacağını” söyleyerek bunun mütevelli danışmanlarının işlerini yürütmede tercih edilen yöntem haline geldiğini ekledi. Bu nedenle BlackRock, stratejilerini bu artan talebi karşılayacak şekilde ayarlıyor.

Model portföyleri, çeşitliliği artırmak ve potansiyel olarak risk-getiri profilini geliştirmek için çeşitli varlık sınıflarının dahil edilmesinden yararlanır. Cohen, Bitcoin ve Ether’in farklı kullanım senaryolarına sahip farklı varlık sınıfları olmasına rağmen “portföy çeşitlendiricileri” olarak faydalı olduklarını ekledi.

Solana ETF’si yok

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BlackRock’un Solana ETF başlatma niyeti hakkında yorum yapan Cohen, firmanın şu anda bu teklife devam etmediğini söyledi. Bitcoin ve Ethereum’un firmanın “istikrarsızlık ve müşteri ilgisi” kriterlerini karşıladığını ve firmanın şimdilik başka bir ETF ürününün piyasaya sürülmesini beklemediğini ekledi.

BlackRock’un duruşu, Solana ETF’si için baskı yapan VanEck gibi diğer varlık yöneticilerinin tutumuyla çelişiyor. Ancak VanEck CEO’su Jan van Eck, bunun yakın zamanda onaylanmasının pek mümkün olmadığını söylüyor.

Cohen ayrıca Ether ETF’lerinin piyasaya sürülmesinden bu yana gerçekleşen 1,7 milyar dolarlık net çıkıştan da bahsetti. Ancak BlackRock CIO’su, yatırım araçlarının güçlü lansmanı nedeniyle endişeli değil.

Ona göre, çıkışların çoğu yüksek fiyatlı fonlardan ve vekil araçlardan geldi çünkü yatırımcılar “özellikle de güven duydukları bir ekosistemdeki genel portföy bağlamında kullanacaklarsa ETH risklerini almak istiyorlar” içinde.”

Yayınlandığı sırada, spot Ether ETF’leri art arda dört gün çıkış kaydederken, 23 Temmuz’da yalnızca bir günlük giriş vardı.

Buna karşılık, Bitcoin ETF’leri dördüncü pozitif net akış gününü kaydetti ve 29 Temmuz’da yalnızca BlackRock’un IBIT’i giriş gördü.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.