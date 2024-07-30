Hive Digital Technologies, Paraguay’a taşınmayı planlıyor, HIVE token fiyatını artırmak için çok az şey yapıyor

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Son haftalarda HIVE tokenı kayda değer bir dalgalanma yaşadı. En son güncelleme itibarıyla HIVE, son 24 saatte %2,03’lük, geçen yıla göre ise %41,1’lik önemli bir düşüşe işaret ederek 0,2224 dolardan işlem görüyor.

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Son dalgalanmalara rağmen piyasa değeri 111.370.448$, 24 saatlik işlem hacmi ise 3.246.329$ seviyesinde bulunuyor.

Hive Digital Technologies önemli genişleme planlarına girişirken bile, mevcut HIVE tokeni düşüşü, HIVE tokeninin değeri etrafında daha geniş bir belirsizlik eğiliminin altını çiziyor.

Hive Digital Technologies Paraguay’a taşınma planlarını açıkladı

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Önde gelen bir yeşil Bitcoin madenciliği şirketi olan Hive Digital Technologies, yakın zamanda Paraguay’da 100 MW’lık önemli bir Bitcoin madenciliği operasyonu kurma niyetini açıkladı.

"We are thrilled to announce our plan for a 100 MW project in Paraguay, utilizing green and clean energy sourced from the Itaipu hydroelectric dam," says Frank Holmes, HIVE’s Executive Chairman. "This potential opportunity is expected to add up to an additional 6.5 Exahash per… pic.twitter.com/ZqSl8WvAWq — HIVE Digital Technologies (@HIVEDigitalTech) July 22, 2024

Karar, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña ve üst düzey kabine üyeleriyle yapılan bir dizi yüksek profilli toplantı sonrasında geldi.

Hareket, Hive’ın madencilik kapasitesini ve operasyonel ayak izini artırmak için Paraguay’ın, özellikle Itaipu hidroelektrik barajından gelen bol temiz enerji kaynaklarından yararlanmayı amaçlıyor.

Yeni tesisin, Hive’ın toplam hash oranını ikiye katlayarak saniyede 12,1 Exahash’a (EH/s) ulaşması bekleniyor; bu da 6,5 EH/s’lik kayda değer bir artışı temsil ediyor.

Paraguay önemli miktarda elektrik tarifesi artışıyla boğuşuyor

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Hive’ın iddialı planları, Paraguay’ın ağustos ayından itibaren geçerli olmak üzere kripto para madencilerinin elektrik ücretlerinde %14’lük bir artışla boğuştuğu bir dönemde geldi.

Administración Nacional de Electricidad (ANDE) tarafından yürürlüğe konulan bu tarife artışı, kripto madencileri arasında operasyonlarının sürdürülebilirliği konusunda endişelere yol açtı.

Bu zorluklara rağmen Hive Digital Technologies, Paraguay’daki genişlemenin potansiyel faydaları konusunda iyimser olmaya devam ediyor. Şirket, bu yeni tesisin Paraguay’ın kamu hizmetleri şirketine önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 100 milyon dolar kazandıracağını öngörüyor.

Hive’ın İcra Kurulu Başkanı Frank Holmes, bu gelişmeyi şirketin çeşitlendirme stratejisinde ve küresel genişleme çabalarında önemli bir kilometre taşı olarak görüyor.

HIVE token fiyatı haberlere çok az tepki gösteriyor

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Ancak Hive’ın duyurusu henüz HIVE token fiyatında olumlu bir değişime dönüşmedi. Mevcut piyasa koşulları ve yaklaşmakta olan tarife artışı, piyasanın acil tepki vermemesine katkıda bulunan faktörler olabilir.

Hive Digital Technologies, madencilik verimliliğini artırmak için ek Bitmain S21 Pro Antminer satın alırken, daha geniş pazarın bu gelişmelere tepkisi sessiz kalıyor.

Bu durum Hive Digital Technologies için kritik bir dönemecin altını çiziyor. Bir yandan Paraguay’a genişleme, şirketin temiz enerjiden yararlanma ve operasyonlarını ölçeklendirme stratejisiyle uyumlu.

Öte yandan, artan enerji maliyetlerinin potansiyel mali etkisi ve HIVE tokenine yönelik daha geniş piyasa duyarlılığı önemli zorluklar teşkil ediyor.

Hive Digital Technologies planlarında ilerledikçe, HIVE tokeninin değeri üzerindeki etkisi muhtemelen şirketin bu engelleri ne kadar etkili bir şekilde aştığına ve uzun vadeli değer yaratmak için yeni operasyonel yeteneklerinden ne kadar yararlandığına bağlı olacaktır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.