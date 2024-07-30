Meksika’nın 2. Çeyrek GSYİH büyümesi sektörel zorlukların ortasında beklentilerin altında kalarak %0,2’ye yavaşladı

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Meksika ekonomisi 2024 yılının ikinci çeyreğinde ılımlı bir şekilde büyüdü ancak piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. Instituto Nacional de Estadística y Geografía’ya (INEGI) göre, ülkenin GSYİH’si, ilk çeyrekte görülen %0,3’lük büyüme oranından bir önceki çeyreğe göre %0,2 arttı.

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Birincil faaliyetler sektörü, ilk çeyrekte kaydedilen %1,7’lik artışın tam tersine, ikinci çeyrekte üretimin %1,7 oranında düşmesiyle kayda değer bir düşüş yaşadı.

Bu daralma genel GSYİH büyümesini önemli ölçüde etkileyerek Meksika’nın tarım ve doğal kaynak sektörlerindeki dalgalanmaları ve zorlukları ortaya çıkardı.

Hizmetler ve perakendeyi kapsayan üçüncül faaliyetler, ikinci çeyrekte önceki çeyrekteki %0,6’dan daha yavaş bir büyüme oranı göstererek %0,3’e geriledi.

Meksika ekonomisinin önemli bir itici gücü olan bu sektördeki yavaşlama, daha geniş ekonomik belirsizliklerin ortasında tüketici harcamaları ve iş hizmetlerine ilişkin endişeleri artırıyor.

Daha olumlu bir gelişme ise, imalat ve inşaat dahil olmak üzere ikincil faaliyetlerde ikinci çeyrekte %0,3 oranında iyileşme yaşandı.

Bu toparlanma, art arda iki çeyrekte (%-0,5) yaşanan düşüşün ardından geliyor ve genel ekonomik yavaşlamaya rağmen Meksika’nın sanayi tabanında bir miktar dayanıklılık olduğunu gösteriyor.

Üç aylık yavaşlamaya rağmen Meksika’nın GSYİH’si 2024 yılının ikinci çeyreğinde yıllık %2,2 arttı.

Bu büyüme bir dereceye kadar dirençliliğe işaret ediyor ve devam eden ekonomik zorluklar karşısında toparlanma potansiyelini vurguluyor.

Büyüme fırsatları

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Meksika’nın ekonomik görünümü çeşitli dış ve iç faktörlerden etkilenmektedir.

Dışarıdan bakıldığında, ABD gibi kilit ticaret ortaklarındaki ekonomik belirsizlikler ve yatırım akışlarını etkileyen küresel ekonomik dalgalanmalar önemli riskler oluşturuyor. Yurt içinde yetersiz altyapı, siyasi istikrarsızlık ve yüksek enflasyon ile artan faiz oranlarının tüketici harcamaları ve yatırım üzerindeki etkisi gibi zorluklar GSYİH performansını etkileyebilir.

Meksika’nın GSYİH büyümesi son yıllarda diğer Latin Amerika ülkeleriyle karşılaştırıldığında farklılık gösterdi.

Bölgedeki Şili, Kolombiya ve Peru gibi bazı ülkeler, ekonomik çeşitlilik ve olumlu yatırım politikaları gibi faktörler nedeniyle daha tutarlı ve uzun vadeli ekonomik büyüme elde ederken, Meksika önemli engellerle karşı karşıya kaldı.

Bunlar arasında belirli sektörlere aşırı bağımlılık, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik performansını engelleyen yapısal zorluklar yer alıyor.

Meksika’nın 2024’ün ikinci çeyreğindeki GSYİH büyümesi, farklı ekonomik sektörlerdeki karışık performansı vurguluyor. İkincil faaliyetlerde toparlanma umut verici olsa da, birincil faaliyetlerde belirgin daralma ve üçüncül faaliyetlerde ise yavaşlayan büyüme, sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak stratejik önlemlere olan ihtiyacın altını çiziyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.