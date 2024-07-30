OPNX’in kapatılmasının ardından CoinFLEX alacaklılarının sorunları kötüleşirken FLEX Coin mücadele ediyor

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Son aylarda FLEX Coin, ana platformu CoinFLEX’teki daha geniş türbülansı yansıtan önemli fiyat dalgalanmaları yaşadı. Ağustos 2023’te tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 8,16 dolara ulaşan token, o zamandan beri %90’ın üzerinde düşüş yaşadı ve şu anda 0,71 dolar civarında işlem görüyor.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Bu çarpıcı düşüş, CoinFLEX’i çevreleyen kargaşayı ve onun OPNX olarak tartışmalı yeniden markalaşmasını ve alacaklılarla devam eden anlaşmazlıkları yansıtıyor.

Bu durum, yatırımcıları ve paydaşları, FLEX Coin’in değerini ciddi şekilde etkileyen bir dizi yanlış adım ve yasal mücadelenin sonuçlarıyla boğuşmaya bıraktı.

CoinFLEX’in yükselişi ve düşüşü

Copy link to section

İlk olarak 2019 yılında kurulan CoinFLEX, kripto para birimi alanında öncü bir platform olarak kısa sürede adını duyurdu.

Borsa, fiziksel olarak teslim edilen vadeli işlemler ve iki faiz getiren stablecoin: flexUSD ve noteUSD dahil olmak üzere çeşitli yenilikçi özellikler tanıttı.

Yerel token FLEX, ücret ödemeleri, teminat, işlem ücreti indirimleri ve yönetişim gibi çeşitli işlevlere hizmet ederek borsa ekosisteminde önemli bir rol oynadı.

Ancak borsanın gidişatı 2022’nin ortalarında dramatik bir dönüş yaptı. Aynı yılın haziran ayında CoinFLEX, daha sonra önde gelen kripto yatırımcısı Roger Ver olarak tanımlanan “büyük bir bireysel müşterinin” daha da kötüleştirdiği likidite sorunlarını gerekçe göstererek para çekme işlemlerini durdurdu.

CoinFLEX, yeniden canlanma stratejisinin bir parçası olarak Roger Ver’in borçlu olduğu 84 milyon doların üzerindeki borcun tahsili için Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi’nde (HKIAC) tahkime başladı. Mark Lamb’e göre Roger Ver’in CoinFLEX ile “CoinFLEX hesabındaki herhangi bir negatif sermayeyi kişisel olarak garanti etmesini ve marjını düzenli olarak tamamlamasını zorunlu kılan” yazılı bir sözleşmesi vardı.

He had a long track record of previously topping up margin and meeting margin requirements in accordance with this agreement. We have been speaking to him on calls frequently about this situation with the aim of resolving it. We still would like to resolve it. — Mark Lamb (@MarkDavidLamb) June 28, 2022

Bu hareket FLEX Coin’in değerinde keskin bir düşüşe ve çeşitli hizmetlerin askıya alınmasına yol açarak yatırımcının güvenini daha da zayıflattı.

Şirketin yanıtı, Eylül 2022’de açıklanan bir yeniden yapılanma planını içeriyordu.

Mart 2023 itibarıyla Seyşeller mahkemesi, CoinFLEX’in alacaklılara ve çalışanlara önemli miktarda özsermaye transferini içeren yeniden yapılandırma planını onayladı.

Bu çabalara rağmen yeniden yapılanma, piyasa koşulları değişken olmaya devam ederken mücadele etmeye devam eden FLEX Coin’in istikrara kavuşması için çok az şey yaptı.

OPNX tartışması

Copy link to section

CoinFLEX’in sıkıntıları, 2023’ün başlarında tartışmalı bir şekilde OPNX olarak yeniden markalanmasıyla daha da derinleşti. Bu geçiş, suiistimal iddiaları ve şeffaflık eksikliği nedeniyle gölgelendi.

Alacaklılar, eski CEO Mark Lamb ile kurucu ortaklar Su Zhu ve Kyle Davies’in OPNX’i kurmak için varlıkları ve kaynakları CoinFLEX’ten yönlendirdiğini iddia etti. Suçlamalar arasında CoinFLEX’in fikri mülkiyet haklarının ve ticari sırlarının izinsiz kullanılması da yer alıyordu.

Başlangıçta umut verici yeni bir girişim gibi görünen OPNX, Ağustos 2023’e gelindiğinde kendi sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Platformun operasyonları aniden durduruldu ve daha fazla ihanete uğradığını hisseden CoinFLEX alacaklıları arasında öfkeye yol açtı.

OPNX exchange founded by Kyle Davies, Su Zhu, and Mark Lamb announced it is shutting down later this month.



Kyle Davies and Su Zhu were also the co-founders of the failed hedge fund Three Arrows Capital (3AC). Mark Lamb is also from the failed exchange CoinFlex. All three have… pic.twitter.com/oS4F0V9FMJ — DΛVID 🟢 (@DavidShares) February 2, 2024

Birçoğu, yeniden markalaşmanın kendilerini güçsüz bıraktığını ve çıkarlarının CoinFLEX’in düşüşünden sorumlu olan aynı kişiler tarafından yönetilen yeni girişimler lehine bir kenara itildiğini savundu.

Devam eden serpinti

Copy link to section

OPNX’in kapatılmasının ardından durum FLEX Coin ve paydaşları için daha da kötüleşti. Alacaklılar hayal kırıklığını ve hayal kırıklığını dile getirirken, bazıları CoinFLEX’ten OPNX’e geçişi “yıkım izi” olarak tanımladı.

Varlıkların kötüye kullanıldığına ve yeni yönetim kurulunun yetersiz iletişimine ilişkin devam eden iddialar nedeniyle hukuki mücadeleler devam etti.

OPNX’in kapatılması ve ardından yaşanan gelişmeler FLEX Coin’in geleceğini söz konusu hale getirdi. Yatırımcılar, tokenin değerini ve ana borsanın itibarını ciddi şekilde etkileyen bir dizi yanlış adımın ve tartışmalı kararların sonuçlarıyla boğuşuyor.

CoinFLEX’in tarihi ortaya çıktıkça, FLEX Coin ve paydaşları için daha geniş kapsamlı sonuçlar, kripto para biriminin gelişen manzarasında kritik bir endişe noktası olmaya devam ediyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.