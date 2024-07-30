Pepe, Book of Meme ve Dogwifhat tokenleri için çok iyi haber

Kripto para fiyatları, yatırımcıların Nashville’deki son Bitcoin konferansına yansımasıyla Pazartesi günü güçlü toparlanmasını sürdürdü. Bitcoin 7 Haziran’dan bu yana ilk kez 70.000 doların üzerine çıktı.

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Çoğu meme coin ve altcoin de Pazartesi günü toparlanma gösterdi. Yeni bir Solana meme koini olan Book of Meme (BOME), 28 Haziran’dan bu yana en yüksek noktası olan 0,010 dolara yükseldi. En yüksek noktası, bu ayki en düşük noktasının %65 üzerindeydi.

2023’te piyasaya sürülen bir meme coin olan Pepe de bu ayın en düşük seviyesi olan 0,0000076 doların üzerine çıkarak 0,000012 dolara yükseldi. Bu ralli yüksek hacimli bir ortamda gerçekleşti, bu da yükseliş trendinin devam edebileceği anlamına geliyor.

Bu arada Dogwifhat (WIF) 2,50 dolara yükseldi. En iyi performans gösteren diğer tokenlardan bazıları AIOZ Network, Bitcoin SV, Bitcoin Cash ve Brett oldu. İşte tokenları daha yükseğe taşıyabilecek bazı iyi haberler.

Bitcoin önemli bir direnç noktasının üzerine çıktı

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Pepe, Book of Meme ve Dogwifhat tokenlarını yukarı taşımaya yardımcı olabilecek ilk iyi haber Nitcoin’in fiyat hareketidir. Aşağıda gösterildiği gibi Bitcoin Pazartesi günü iki önemli şey yaptı.

İlk olarak, popüler bir yükseliş işareti olan genişleyen kama grafik deseninin üst tarafının üzerine çıktı. Çoğu durumda bu formasyon güçlü bir yükseliş eğilimine yol açar. Bu formasyon, Bitcoin’in bu yılın başındaki yükselişinden sonra meydana geldiğinden, Boğa bayrağı formasyonu olarak da sınıflandırılabilir.

Bitcoin fiyat tablosu

İkincisi, Bitcoin, Haziran ayından bu yana ilk kez kritik direnç noktası olan 70.000 doları yeniden test etti. Bu, daha fazla yükselişe işaret edebilecek önemli bir psikolojik seviyedir.

Ayrıca daha fazla veri, Bitcoin’in vadeli işlem piyasasındaki açık pozisyonunun 38 milyar doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştığını gösteriyor. Bu, açık faizi 8 Temmuz’da 27 milyar dolara düşen bir varlık için güçlü bir geri dönüş. Daha yüksek bir faiz, varlığın daha fazla talebe sahip olduğuna ve fiyatının artmaya devam edeceğine dair olumlu bir işaret.

Bitcoin vadeli işlemleri açık pozisyon

Bitcoin, altcoinler için önemli bir paydadır çünkü Bitcoin güçlü bir yükseliş trendindeyken iyi performans gösterirler. Örneğin, Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselirken çoğu Mart ayında rekor bir seviyeye sıçradı.

Solana da gelişiyor

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Dogwifhat ve Book of Meme gibi meme coinleri için diğer önemli haber ise Solana fiyatının iyi durumda olması. Solana tokeni pazartesi günü 194,30 dolara kadar yükselerek bu yılın 1 Nisan’ından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu ayki en düşük noktasından itibaren %60’tan fazla artış gösterdi.

Solana’nın zincir üstü metrikleri iyi bir performans sergiliyor, DeFi varlıkları ve ağdan alınan ücretler artmaya devam ediyor. DeFi Llama’ya göre son 24 saatte 2 milyon doların üzerinde ücret elde edildi .

Solana önemli bir blockchain çünkü yüksek hızları ve düşük işlem maliyetleri nedeniyle onu seven meme coin geliştiricilerinin tercih ettiği ağ haline geldi.

Solana DeFi TVL artıyor

Meme coin açık pozisyonları artıyor

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Bu arada CoinGlass’ın verileri vadeli işlem piyasasına olan açık ilginin arttığını gösteriyor. Pepe’nin açık pozisyonları pazartesi günü yılbaşından bu yana en düşük seviyesi olan 83.000 dolardan 131 milyon dolara yükseldi.

Ayrıca Dogwifhat’ın açık pozisyonları 316 milyon dolara yükselirken, Book of Meme’ninki 7 Haziran’dan bu yana en yüksek noktası olan 113 milyon dolara yükseldi. Ayın başından bu yana en düşük seviyesi olan neredeyse 50 milyon dolardan bu yana yükseldi.

Aynı eğilim, hacimlerinin arttığı spot piyasada da yaşanıyor. Pepe’nin günlük hacmi 830 milyon doların üzerindeyken Dogwifhat ve Book of Meme sırasıyla 375 milyon ve 425 milyon dolardı. Bu rakamlar, bu yıl Bitcoin’den daha iyi performans gösteren bu meme paralarına güçlü bir talep olduğu anlamına geliyor.

CoinGlass’tan BOME açık pozisyon grafiği

Korku ve açgözlülük endeksi artıyor

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Book of Meme, Pepe ve WIF tokenleri gibi meme coinleri piyasada süregelen açgözlülük nedeniyle yükselişe geçti. Veriler, korku ve açgözlülük endeksinin Pazartesi günü açgözlülük bölgesi olan 63’e yükselerek bir haftadan uzun sürenin en yüksek noktasına yükseldiğini gösteriyor. Çoğu durumda, bu tokenlar piyasada korku olduğunda iyi performans gösterir.

Bu eğilim, geçen hafta sonu Nashville’de Donald Trump, Robert Kennedy ve diğer liderlerin koin hakkında konuştuğu Bitcoin etkinliğinden sonra gerçekleşti. Donald Trump, Bitcoin konusunda oldukça iyimser olduğunu ve bir Bitcoin fonu oluşturulmasını destekleyeceğini söyledi.

MicroStrategy başkanı Michael Saylor, Bitcoin’in gelecekte 13 milyon doların üzerine çıkacağını kaydetti. Eğer bu gerçekleşirse, bu, şirketin varlıklarının değerinin 2,86 trilyon doların üzerinde olacağı anlamına geliyor.

İleriye baktığımızda, izlenecek bir sonraki önemli katalizör Federal Reserve’ün yaklaşan kararı olacak. Eğer banka analistlerin beklediğini yaparsa, bu Bitcoin ve diğer meme coinler için bir başka yükseliş işareti olacak.

Ekonomistler, Fed’in faiz oranlarını değiştirmeme kararı alacağını ve ardından Eylül toplantısında faiz indirimine işaret edeceğini düşünüyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.