SEC’in değişikliklerinin artık SOL’u bir menkul kıymet olarak görmemesiyle Solana’nın ivmesi arttı

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ABD SEC ile Binance arasındaki hukuki mücadeledeki son gelişmeler kripto topluluğuna iyimser haberler getirdi.

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Düzenleyici, Solana ve Polygon gibi varlıkların menkul kıymet olduğunu kanıtlamak zorunda kalmamak için Binance borsasına yönelik şikayetini gözden geçirmeye karar verdi.

Başlangıçta SEC’in şikayeti, bazı üçüncü taraf dijital tokenlerin menkul kıymet olduğunu iddia ediyordu.

Bu açıklama piyasanın duyarlılığını zedeledi ve Robinhood gibi şirketleri kripto para portföylerini ayarlamaya zorladı.

Bu arada SEC’in son hamlesi çok sayıda mahkeme kararının ardından geldi. İlk olarak mahkeme, Binance Coin (BNB) ve BUSD ikincil satışlarının menkul kıymet olmadığını ileri sürdü.

🚨BREAKING🚨



BINANCE WINS OVER SEC 🇺🇸



THE FEDERAL COURT RULED $BNB SALES, CRYPTOCURRENCY

TOKENS ARE NOT SECURITIES.



THE RULINGS INCLUDE:



– CRYPTO ARE NOT SECURITIES



– $BUSD IS NOT A SECURITY



– BNB SALES ON SECONDARY

EXCHANGES = NOT SECURITIES



MASSIVE WIN 🔥 pic.twitter.com/0o04NFSqPp — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) July 3, 2024

BNB kararı, düzenleyicinin ilk başvurularında bahsedilen Solana, Cardano ve MANA dahil diğer tokenlar için rahatlama anlamına geliyordu.

En son güncellemelerle birlikte, bu varlıkların ‘menkul kıymet’ durumlarının belirlenmesi için adli doğrulamaya gerek kalmıyor. Taraflar, değişiklik önergesi hakkında brifing vermek üzere önümüzdeki ay içinde bir araya gelecek.

Piyasa tepkisi: SOL 200 doları aşmaya hazır

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Solana son zamanlarda etkileyici fiyat hareketlerini sürdürdü ve 200 doların ötesinde yeni zirveler keşfetmeden önce haberlerin 180 dolar ve 188 dolar engelini aştığının sinyallerini verdi.

29 Temmuz Pazartesi günü Bitcoin 70 bin dolara dokunduğunda SOL 192 doları aştı.

Yükseliş, Solana’yı son düşüşün 188 dolardan 121 dolara %76,4 Fibonacci gerilemesinin ötesine itti.

188 dolarlık engelin ötesindeki istikrar, SOL’un 200 dolara ulaşmasının kapılarını açacak. En yakın direnç 205 dolar seviyesinde bulunuyor ve bu da 188 dolardan 121 dolara kadar olan fiyat düşüşünün %123,6 Fibonacci uzantısına denk geliyor.

200 doların üzerindeki kararlı bir günlük mum SOL’u 205 doların üzerine iterek başka bir sağlam yükselişe zemin hazırlayabilir.

Bir sonraki kritik engel 220 dolar, bunun ötesinde Solana sorunsuz bir şekilde 232 dolara doğru ilerleyebilir. Devam eden yükseliş eylemleri, altcoin’in 250 dolara ulaştığını görecek.

Ancak geniş piyasa hareketleri, SOL’un yaklaşmakta olan gidişatını şekillendirmede hayati önem taşıyor.

205 dolarlık direncin aşılamaması, kısa vadeli düzeltmeleri tetikleyecek. En yakın destek 180 dolarda bulunuyor ve bunu kaybetmek, ilk güçlü bariyer olan 165 doları gerektirecek.

Bu dayanak noktasının altına bir düşüş, SOL fiyatlarında büyük düşüşlere yol açabilir.

Alt, 150 $ seviyesindeki desteğe ve 50 günlük SMA’ya doğru düşebilir ve ardından ana yükseliş trendi Launchpad’e 120 $ civarında ulaşabilir.

Mevcut SOL fiyat hareketi

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Solana, Salı günü kripto piyasasının Trump kaynaklı gücünü kaybetmesiyle kırmızıda işlem gördü.

SOL 1D Chart on Coinmarketcap

Alt geçtiğimiz gün yaklaşık %5 düşüş yaşadı ve bu yayın sırasında 183 dolardan işlem gördü.

Bununla birlikte, kayda değer fiyat artışlarının ardından devam eden düşüş kriptoda olağan bir fenomen olabilir.

Dahası, analistler Solana’nın geleceği konusunda emin olmaya devam ediyor ve altcoin için büyük artışlar öngörüyor.

$SOL to $1,000 could be conservative. — Chris Burniske (@cburniske) July 28, 2024

Chris Burniske, SOL fiyatlarını 1.000 doların üzerine çıkaracak büyük bir yükseliş trendi öngörüyor.

Solana sıcak bir token olmaya devam ediyor ve beklenen spot ETF’ler ve dostane düzenlemeler, SOL’un 1.000 doların üzerinde beklenen seviyelere ulaşmasını sağlayabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.