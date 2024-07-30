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Türkiye’nin yurt içi emlak piyasası önemli bir çalkantıyla karşı karşıyayken, yatırımcılar dikkatlerini giderek daha fazla uluslararası fırsatlara çeviriyor.

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Ekonomik istikrarsızlık ve mevzuatla ilgili zorluklar Türk emlak sektörünü daha az çekici hale getirerek yabancı gayrimenkul yatırımlarında artışa yol açtı.

Bu değişim, Türk yatırımcıların yurtdışında daha istikrarlı ve kazançlı fırsatlar aradığı ve uluslararası gayrimenkulün manzarasını önemli ölçüde değiştirdiği daha geniş bir eğilimin altını çiziyor.

Yabancı gayrimenkuldeki Türk yatırımları dört katına çıktı

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Türk gayrimenkul yatırımcıları, yatırımlarının getirisini önemli ölçüde azaltan artan emlak fiyatları ve yurt içi yüksek ipotek oranlarıyla boğuşuyor.

Türkiye pazarı, ciddi ekonomik ve mevzuat engellerinin etkisiyle neredeyse son on yılın en düşük konut satışlarını yaşıyor.

Buna yanıt olarak yatırımcılar Dubai, Londra ve İspanya gibi daha istikrarlı ve karlı pazarlarda aktif olarak mülk arıyor.

Bu zorlukların etkisi, Türklerin yabancı gayrimenkul yatırımlarındaki dramatik artışta açıkça görülüyor.

2023 yılında Türk yatırımcılar yurt dışındaki gayrimenkullere yaklaşık 2 milyar dolar aktardı; bu rakam 2021 yılına göre dört kat artış anlamına geliyor.

Bu eğilimin devam etmesi bekleniyor ve tahminler yatırımların 2024’te 4 milyar dolara ulaşabileceğini gösteriyor.

Türkiye’nin gayrimenkul yatırım getirisi önemli ölçüde arttı

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Bu eğilim varlıklı yatırımcılarla sınırlı değil; Orta gelirli Türkler de yurt dışına yatırım yaparak portföylerini çeşitlendiriyor.

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Birliği’nin raporuna göre, Türkiye’de devam eden ekonomik dalgalanma ve olağanüstü yüksek enflasyon oranları, güvenli yatırımlara yönelik daha geniş bir arzuya yol açtı.

Bu değişim, Türk vatandaşları arasında istikrarı uluslararası gayrimenkul yoluyla arama yönünde artan eğilimin altını çiziyor.

Yüzde 25’lik kira artışı tavanının kaldırılmasıyla iç piyasa daha da gerginleşti ve bu da Türk gayrimenkul yatırımlarına ilişkin belirsizliği artırdı.

Ayrıca, Türk mülklerinin yatırım getirisi (ROI), İspanya ve Birleşik Krallık’ta 18 yıldan daha az bir süreye kıyasla şaşırtıcı bir şekilde 30 yıla çıkmıştır.

Bu eşitsizlik, Türk gayrimenkullerine yatırım yapma çekiciliğinin azaldığını ve yurt dışı pazarların artan çekiciliğini vurgulamaktadır.

Bu değişikliklere yanıt olarak Türk inşaat şirketleri uluslararası alanda varlıklarını genişletiyor.

Mesela Fenercioğlu, Türk yatırımcıların yabancı gayrimenkullere yönelik artan talebini karşılamaya başladı.

Bu stratejik değişim, yurtdışındaki daha uygun koşullardan yararlanmak isteyen Türk yatırımcıların daha geniş eğiliminin göstergesidir.

Uluslararası gayrimenkul yatırımlarına artan ilgi, Türkiye’nin iç pazarının karşı karşıya olduğu derin zorlukları yansıtıyor.

Ekonomik belirsizlikler devam ettikçe ve yurt dışı fırsatların cazibesi arttıkça Türk yatırımcıların giderek uluslararası pazarlara odaklanması muhtemel. Bu gelişen dinamik, Türk yatırım stratejilerinde kayda değer bir değişime işaret ediyor ve yatırım portföylerinin devam eden küreselleşmesine dikkat çekiyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.