Yayıncılara içerik için tazminat ödeyecek Perplexity AI: Google ve OpenAI aynı şeyi yapacak mı?

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Son zamanlardaki halkla ilişkiler zorluklarından kurtulmak amacıyla Perplexity AI, içerik yaratıcılarına tazminat ödemeyi amaçlayan yeni bir girişim başlatarak imajını geliştirmek için önemli bir adım atıyor.

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Yapay zeka arama platformunda premium içeriği uygun şekilde ilişkilendirmeden kullandığı için tepkiyle karşı karşıya kalan girişim, şimdi yayıncılara katkıları karşılığında ödeme yapmak üzere tasarlanmış bir programı uygulamaya koyuyor.

Bu hamle, yapay zeka sektöründe yeni ortaya çıkan bir eğilimin altını çiziyor ve Google ve OpenAI gibi diğer teknoloji devlerinin de benzer yaklaşımları benimseyip benimseyemeyeceği konusunda soruları gündeme getiriyor.

Perplexity AI Yayıncı Programı

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Perplexity AI’nin Yayıncı Programı olarak bilinen yeni girişimi, medya kuruluşlarını platformda arama sonuçları oluştururken kullandıkları içeriklerden dolayı mali olarak ödüllendirecek.

Bu programın ortakları arasında Der Spiegel, Time, Fortune, The Texas Tribune ve Entrepreneur gibi tanınmış yayınlar yer almaktadır.

Program, yayıncılara kaynak başına ödeme yapacak şekilde tasarlandı; bu, ödemenin bireysel makalelerin kullanımına bağlı olacağı anlamına geliyor. Ancak ödeme tutarlarına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Bu programın başlatılması, yapay zeka destekli arama teknolojilerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesiyle ilgili yüksek maliyetlerin olduğu bir ortamda gerçekleşti.

Yapay zeka araştırma ve uygulamasının devam eden giderleri, sektördeki şirketler üzerinde mali bir yük oluşturdu; birçoğu maliyet verimliliği yerine hızlı inovasyona öncelik veriyor.

Sadece iki ay önce 3 milyar dolarlık bir değerlemeyle 250 milyon dolarlık finansman sağlayan Perplexity AI, mali taahhütlerini kârlılıkla dengeleme sorunuyla karşı karşıya.

Perplexity’nin Baş İşletme Sorumlusu Shevelenko’ya göre şirketin, iş modellerinin kritik bir bileşeni olması nedeniyle reklama dikkatle yaklaşması gerekiyor.

Shevelenko, “Başarılı olmak için reklamcılığa ihtiyacımız var çünkü bu bizim ana iş modelimiz olacak” dedi.

Bu, uzun vadeli mali sağlığı sağlamak için yayıncılara yapılan ödemeler de dahil olmak üzere harcamaları yönetmenin önemini vurguluyor.

Google ve OpenAI ne yapacak?

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Perplexity AI Yayıncılar Programının tanıtılması, gelir paylaşımının Google’ın sıfır ücret modelinden daha üstün olduğunu öven program ortağı Automattic’in CEO’su da dahil olmak üzere sektör gözlemcilerinin dikkatini çekti.

Bu karşılaştırma, Google ve OpenAI gibi büyük oyuncuların benzer stratejileri benimseyip benimseyemeyeceği sorusunu gündeme getiriyor.

Ancak hem Google hem de OpenAI, kendilerini Perplexity AI’nın karşı karşıya olduğu acil baskılardan koruyan itibara ve kapsamlı kaynaklara sahiptir.

Perplexity’nin ücretlendirme modelinin ayrıntıları, özellikle de büyük ortaklar kadar önemli fayda sağlayamayacak olan küçük yayıncılar açısından belirsizliğini koruyor.

Bu belirsizlik, programın daha geniş etkisini sınırlayabilir ve daha büyük teknoloji şirketlerinin stratejilerini etkilemeyebilir.

Perplexity AI’nin yayıncılara tazminat ödeme çabası sektörde dikkate değer bir değişimi temsil etse de, bu yaklaşımın Google’dan mı yoksa OpenAI’den mi benzer hamleler getireceğini henüz bilmiyoruz. Perplexity AI için devam eden zorluk, imaj iyileştirme çabalarını yapay zeka odaklı bir işletmeyi yürütmenin finansal gerçekleriyle dengelemek olacaktır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.