Kripto analistleri, son Bitstamp listelemesinin ardından FLOKI’ye olumlu bakıyor
- Floki Inu'nun Bitstamp'taki listelenmesi, yeni işlem çiftleriyle meşruiyeti ve görünürlüğü artırıyor.
- Analistler, son dönemdeki piyasa düşüşüne rağmen Floki için yükseliş eğilimi öngörüyor.
- Bitstamp, ilk ay boyunca FLOKI/EUR ve FLOKI/USD için ücretsiz işlem sunacak.
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Popüler köpek temalı meme token’ı Floki Inu (FLOKI), yakın zamanda en eski ve en saygın kripto para borsalarından biri olan Bitstamp’ta listelenerek bir dönüm noktasına ulaştı.
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Listelemenin akışına göre analistler ve kripto tüccarları, Floki’nin piyasa ölçümlerinde yakın zamanda yaşanan düşüşe rağmen güçlü bir toparlanma potansiyeli konusunda iyimser ve yaklaşmakta olan bir yükseliş eğilimi öngörüsüne sahip.
FLOKI artık Bitstamp’ta listeleniyorCopy link to section
FLOKI’nin Bitstamp’ta listelenmesi büyük bir ilerlemeyi temsil ediyor. Listeleme, FLOKI/EUR ve FLOKI/USD olmak üzere iki önemli işlem çiftini içerir ve ilk ay için ücretsiz işlem olanağı sunar.
Avrupa’nın en büyük ve en çok denetlenen kripto para borsalarından biri olan Bitstamp’ın desteği, Floki Inu’ya piyasada artan meşruiyet ve görünürlük sağlıyor.
Bu gelişme, Bitstamp’ın itibarı ve yakın zamanda perakende ticaret platformu Robinhood tarafından satın alınması göz önüne alındığında özellikle dikkat çekicidir; bu da Floki’nin pazardaki varlığına daha fazla güvenilirlik katmaktadır.
Analistler FLOKI’nin yükselişini bekliyorCopy link to section
Floki Inu’nun Bitstamp’ta listelenmesi tüccarlar ve analistler arasında iyimserliği ateşledi.
Tanınmış bir analist olan Crypto Tony, Bitstamp listesinin ardından Floki’nin yükseliş potansiyelini dile getirdi.
Tony’nin analizi, son zamanlardaki düşüş momentumuna rağmen Floki’nin ters baş ve omuzlar olarak bilinen yükseliş formasyonunu oluşturmaya hazır olduğunu gösteriyor.
Token fiyatının 0,00015500 $’a düşebileceğini, ardından 0,0002090 $ seviyesini kırıp bunu yeni bir destek seviyesi olarak oluşturabileceğini tahmin ediyor.
Tony’nin iyimserliği, son fiyat düşüşünü yalnızca düzeltme aşaması olarak görerek 0,0002400 dolarlık yeni bir yüksek seviye tahminine kadar uzanıyor.
Bu öngörülere ek olarak, X’teki popüler bir tüccar olan Posty, Floki için “yalnızca yukarı yönlü bir trend” olduğuna inanıyor ve tokenin son düşüşünün daha güçlü bir yükseliş hareketi öncesinde geçici bir gerileme olabileceğini öne sürüyor.
Oldukça takip edilen bir diğer trader Crypto Scofield, tarihsel performansı ve güçlü temelleri göz önüne alındığında Floki’nin Dogecoin’in hareketlerini takip etmek için iyi bir konumda olduğunu düşünüyor.
Ayrıca trendleri analiz etmesiyle tanınan bir kripto tüccarı olan Chimp of the North, Floki’nin yükseliş eğilimine devam etmeden önce bir konsolidasyon aşaması yaşayacağını öngörüyor. Analizi, Floki’nin Bitstamp’ta listelenmesinin piyasa koşulları iyileştikçe önemli kazanımların önünü açabileceği görüşünü güçlendiriyor.
Crypto Tony, Posty, Crypto Scofield ve Chimp of the North gibi uzmanların olumlu tahminleri sayesinde Floki’nin yükseliş eğilimi için iyi bir konumda olduğuna dair güçlü bir inanç var.
Piyasa bu gelişmeye tepki vermeye devam ederken Floki’nin performansı, potansiyel fiyat artışı işaretleri açısından yakından izlenmeye devam ediyor.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
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