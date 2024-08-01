AB’nin Yapay Zeka Yasası ABD teknoloji devleri için kapsamlı değişiklikler getiriyor

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Türünün ilk kapsamlı mevzuatı olan Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası bugün yürürlüğe giriyor ve dünya çapındaki teknoloji şirketleri için önemli bir değişimin sinyalini veriyor.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Öncelikle büyük ABD firmalarını hedef alan yasa, yapay zeka geliştirme, kullanım ve uyumluluk konusunda katı düzenlemeler getirerek geniş kapsamlı etkiler vaat ediyor.

Risk bazlı düzenleme: farklı riskler için farklı kurallar

Copy link to section

Yapay Zeka Yasası, uygulamalar arasında potansiyel toplumsal etkilerine göre ayrım yapan, riske dayalı bir düzenleyici çerçeve uygulamaktadır.

Otonom araçlar, tıbbi cihazlar ve kredi karar sistemleri gibi yüksek riskli yapay zeka uygulamaları katı gerekliliklerle karşı karşıyadır.

Bunlar arasında zorunlu risk değerlendirmeleri, yüksek kaliteli eğitim veri kümeleri, faaliyetlerin rutin olarak günlüğe kaydedilmesi ve uyumluluğu sağlamak için yetkililerle paylaşılan ayrıntılı belgeler yer alır.

Üretken yapay zeka sıkı denetimle karşı karşıya

Copy link to section

OpenAI’nin GPT’si ve Google’ın Gemini’si gibi sistemler de dahil olmak üzere üretken yapay zeka, Kanun kapsamında “genel amaçlı” yapay zeka olarak etiketleniyor.

Çok çeşitli görevleri yerine getirmek üzere tasarlanan bu modeller, AB telif hakkı yasalarına uygun olmalı, eğitim yöntemleri hakkında şeffaflık açıklamaları yayınlamalı ve düzenli testlerden ve siber güvenlik önlemlerinden geçmelidir.

Kanun, açık kaynak modelleri için, parametrelerinin kamuya açık olması ve sistemik risk oluşturmaması koşuluyla bazı istisnalar getirmektedir.

Microsoft, Google, Amazon, Apple ve Meta gibi önde gelen ABD teknoloji şirketleri yeni düzenlemelerden önemli ölçüde etkileniyor.

Yapay zekaya büyük yatırım yapan ve devasa bulut altyapılarına güvenen bu firmaların artık Yapay Zeka Yasasının katı gerekliliklerini yerine getirmesi gerekiyor.

Kanun, konumu ne olursa olsun, AB içinde faaliyet gösteren ve kapsamlı bir gözetim sağlayan her kuruluş için geçerlidir.

Uyumsuzluğa ağır cezalar

Copy link to section

Yapay Zeka Yasasının ihlalleri, hangisi daha yüksekse, 35 milyon Euro’ya (41 milyon ABD Doları) veya küresel yıllık gelirin %7’sine kadar para cezalarıyla sonuçlanabilir.

Bu, cezaları 20 milyon Euro veya yıllık küresel cironun %4’ü ile sınırlayan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamındaki cezalardan daha ağırdır.

Bu yılın başında kurulan Avrupa Yapay Zeka Ofisi, uyumluluk ve yaptırımı denetleyecek ve ihlalde bulunan şirketlerin ciddi tepkilerle karşılaşmasını sağlayacak.

Geçiş dönemleri ve geleceğe yönelik karşılıklar

Copy link to section

Yapay Zeka Yasası şu anda yürürlükte olmasına rağmen hükümlerin çoğu 2026 yılına kadar yürürlüğe girmeyecek. ChatGPT ve Gemini gibi genel amaçlı yapay zeka sistemlerinin uyumluluğa ulaşmak için 36 aylık bir geçiş süresi vardır.

Bu aşamalı yaklaşım, şirketlere uygulamalarını yeni düzenleme ortamına uyarlamaları için zaman sağlıyor.

Yapay Zeka Yasası, yapay zekayla ilişkili riskleri azaltmayı hedeflerken aynı zamanda yeniliği teşvik etmenin önemini de kabul ediyor. Yapay zeka gelişimi için hayati önem taşıyan açık kaynaklı modellere, şeffaflık ve erişilebilirlik kriterlerini karşılamaları koşuluyla belirli muafiyetler tanınıyor.

Ancak AB, düzenleyici önlemlerin teknolojik ilerlemeyi engellememesini sağlayarak sistemik riskler oluşturan modellere karşı tetikte olmayı sürdürüyor.

Yapay Zeka Yasası, AB’nin küresel teknoloji düzenlemesindeki artan etkisine örnek teşkil ediyor. Dünya çapında veri gizliliği için yeni standartlar belirleyen GDPR’ye benzer şekilde, Yapay Zeka Yasasının da yapay zeka yönetişimi için bir referans noktası oluşturması bekleniyor.

AB, önemli para cezaları ve katı kurallar uygulayarak, sorumlu ve etik yapay zeka gelişiminin sağlanmasında öncülük etmeyi amaçlıyor.

Sektörün tepkisi ve geleceğe bakış

Copy link to section

Teknoloji şirketleri yeni düzenlemelere şimdiden yanıt veriyor. Örneğin Meta, düzenleyici kaygılar nedeniyle yapay zeka modellerinin Avrupa’daki kullanılabilirliğini kısıtladı.

Yapay Zeka Yasasının sıkı gereklilikleri, yapay zeka geliştirme ve dağıtım uygulamalarında önemli ayarlamalar yapılmasını gerektiriyor.

Şirketler bu değişikliklere yön verirken odak noktası, sürekli yenilikle uyumun dengelenmesi olacaktır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.