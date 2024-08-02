Bybit, mevzuattaki gelişmeleri gerekçe göstererek Fransa’dan çıkacağını duyurdu

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Bybit, kripto borsasının karar için son düzenleyici gelişmeleri gerekçe göstermesiyle Fransa’daki hizmetlerini sonlandırıyor.

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Hacim açısından dünyanın önde gelen kripto borsaları ve ticaret platformları arasında yer alan kripto borsası, hizmet ve ürünlerin ülkedeki kullanıcıların kullanımına ne zaman sunulmayacağına dair bir zaman çizelgesi de yayınladı.

Borsa, “Fransız düzenleyici kurumun son dönemdeki düzenleyici gelişmeleri ışığında, Bybit, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi Fransız vatandaşlarına ve sakinlerine sunmayı bırakacak” dedi.

Para yatırma ve P2P desteği 2 Ağustos’tan itibaren devre dışı bırakıldı

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Fransa’daki Bybit kullanıcılarına gönderilen duyuruya göre borsanın çıkışı 2 Ağustos 2024’te saat 8:00 UTC’de başlayacak.

Bu tarihten itibaren müşteri hesapları “Salt Kapat” moduna geçecektir. Bu, müşterilerin artık para yatırmanın yanı sıra yeni pozisyon açamayacakları veya ekleyemeyecekleri anlamına geliyor.

Bybit ayrıca Fransız kullanıcılara yönelik tüm satın alma desteğini de sonlandıracak. Bu arada borsa, diğer hizmet ve ürünlerin yanı sıra spot ürünleri, tek tıklamayla satın almayı ve P2P’yi devre dışı bırakacak.

Kullanıcıların tüm açık pozisyonları 13 Ağustos 2024 08:00 UTC’ye kadar kapatmaları gerekmektedir. Tüm açık pozisyonlar, belirtilen son tarihten sonra tasfiye edilecektir. Özellikle borsa para çekme işlemlerine izin vermeye devam edecek.

Ancak, EUR dışındaki itibari varlıklar 8 Ağustos 2024’ten itibaren otomatik olarak USDT’ye dönüştürülecek.

Sırada ne var?

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Belirtildiği gibi Bybit, ülkedeki operasyonları durdurma kararının nedeninin Fransız düzenleyici ortamından kaynaklandığını belirtiyor. Duyuruda belirli düzenleyici gelişmeler hakkında daha fazla ayrıntı sunulmasa da, şirketin gerekli lisansları aldıktan sonra hizmetleri yeniden açma planları var.

Bunun yol açabileceği her türlü rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve düzenleyici gereksinimleri karşılama çabalarımızı hızlandırırken desteğiniz ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz. Bunu yapmamıza izin veren uygun lisanslar alındıktan sonra yakın gelecekte size tekrar hizmet vermeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

MiCA düzenlemesi

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Bybit’in Fransız kullanıcılara yönelik desteği sona erdirme hamlesi, Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesini uygulamaya koymasıyla birlikte kripto borsaları üzerindeki incelemelerin arttığı bir dönemde geldi.

Coinbase ve Circle, hizmetlerini AB’deki müşterilere sunmak için ilgili onayları alan en iyi kripto şirketleri arasında yer alıyor.

Bu arada Uphold ve Binance, MiCA uygulaması sırasında yetkisiz stabilcoinleri listeden çıkarmak veya kısıtlamak için harekete geçen borsalardan bazıları.

Bybit’in Fransa’daki hizmetlerini kapatması, ülkede lisansların güvence altına alınması sürecini zorlaştıran düzenleyici güncellemenin ardından geldi.

Fransız düzenleyici Autorité des Marchés financiers (AMF), Ekim 2023’te dijital varlık hizmetleri sağlayıcısı (DASP) düzenlemesinde değişiklikler yapılacağını duyurdu.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.