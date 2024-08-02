FTSE 100 ve FTSE 250 endeksleri, kurumsal kazanç sezonunun devam etmesi ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) Perşembe günü 4 yıldan bu yana ilk faiz indirimini gerçekleştirmesiyle yoğun bir hafta geçirdi.

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Footsie Perşembe günü bu haftanın en yüksek seviyesi olan 8.400 £’dan 8.283 £’a gerilerken, orta boy odaklı FTSE 250 endeksi 21.460 £ seviyesinde işlem görüyordu.

BoE faiz kararı

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Bu hafta FTSE’nin en önemli haberlerinden biri BoE’nin nihayet faiz oranlarını düşürmeye başlama kararı almasıydı. Banka Perşembe günkü açıklamasında faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü ve birkaç baz puanın daha yolda olduğunu ima etti.

Banka bunu ülkedeki son enflasyon ve ekonomik eğilimlerden sonra yaptı. Son veriler, ülkenin Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) son birkaç ayda bankanın %2,0 hedefinde kaldığını gösterdi.

Aynı zamanda İngiliz ekonomisi nispeten dirençliydi. En son GSYİH verileri, ekonominin Mayıs ayında %0,4 büyüdüğünü gösterdi; bu oran analistlerin beklentisinin iki katıydı. Perakende satış, imalat ve hizmet PMI’ları oldukça güçlü.

Ancak gerçekte ekonominin bazı önemli sorunlar yaşadığına dair işaretler var. Daha bu hafta Maliye Bakanlığı’nın yeni Şansölyesi Rachel Reeves, yönetimin 32 milyar dolarlık bir boşlukla karşı karşıya olduğunu ve vergileri artırmak zorunda kalabileceğini belirtti.

Bu nedenle analistler, özellikle enflasyon düşmeye devam ederse BoE’nin bu yıl bir veya iki kez faiz indirimine gideceğine inanıyor. ING analistleri bir notta şunları söyledi:

“İngiltere Merkez Bankası’nın en sonunda faiz oranlarını komitenin şu anda kabul etmeye hazır olduğundan daha hızlı düşüreceğini düşünüyoruz. Hizmet enflasyonu ve ücret artışına ilişkin verilerin yıl ilerledikçe iyileşeceğini, bunun da komitenin bu yıl en az bir kesinti daha yapma konusunda daha rahat olmasını sağlayacağını düşünüyoruz.”

BoE’nin kararı, Fed’in faiz oranlarını değiştirmeden bırakmasından ve Eylül ayında faiz indiriminin masada olduğunun sinyalini vermesinden bir gün sonra geldi.

FTSE 100’ün en iyi kazançları

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FTSE 100 endeksi bu hafta birçok önemli ABD ve İngiltere kazancına tepki gösterdi. ABD’de Amazon, Meta Platforms, Apple ve Microsoft gibi şirketler sonuçlarını yayınladı. Apple’ın rakamları beklenenden iyiyken, Amazon zorlu bir çeyrek geçirdi ve bu durum Piper Sandler analistlerinin notunu düşürmesine yol açtı.

Birleşik Krallık’ta Rolls-Royce güçlü mali sonuçlar yayınladı ve yatırımcılara temettü ödemelerini yeniden açıkladı. Aynı durum, güçlü sonuçlar yayınlayan ve ödemelerini yeniden başlatan Uluslararası Konsolide Havayolu Grubu (IAG) için de yaşandı.

Birleşik Krallık’ın en büyük varlık yöneticisi St. James Place, toparlanmanın sürdüğünü gösteren güçlü rakamlar yayınladı. Barclays, Next PLC ve Shell gibi diğer şirketler güçlü rakamlar yayınladılar ve bu da FTSE 100 endeksinin neden nispeten istikrarlı olduğunu açıklıyor.

Glencore ve IHG kazançları

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FTSE 100 ve FTSE 250 endeksleri de önümüzdeki hafta ilgi odağı olacak çünkü endeksteki birçok büyük şirket rakamlarını yayınlayacak.

Dev madencilik şirketi Glencore, önümüzdeki hafta izlenecek en iyi FTSE 100 hisselerinden biri olacak. Mali sonuçlarını Çarşamba günü açıklayacak. Bunlar dikkate değer rakamlar olacak çünkü bunlar, şirketin Teck Resources’ın kömür işini satın almasından bu yana ilk rakamlar olacak.

Rakamlar aynı zamanda bazı yatırımcıların Glencore’un kömür işini bağımsız bir işletmeye dönüştürme planına direndiği bir dönemde de gelecek. Daha bu hafta İngiltere, petrol ticareti biriminin eski başkanı Alex Beard’ı yolsuzlukla suçladı.

Glencore’un bu davaya dahil olup olmayacağı belli değil ancak hisselerinin performansı buna işaret ediyor. Glencore hisse fiyatı Perşembe günü 26 Mart’tan bu yana en düşük seviyesi olan 415 peniye geriledi.

Intercontinental Hotels Group (IHG), Çarşamba günü sonuçlarını yayınlarken izlenecek bir diğer FTSE 100 şirketi olacak. Bu rakamlar, hisse senedinin 24 Şubat’tan bu yana en düşük noktası olan 7.620p’ye düşmesiyle ortaya çıkacak. Aynı zamanda ileride daha fazla aşağı yönlü gidişata işaret eden çift tepeli bir formasyon oluşturdu.

IWG, Abrdn ve WPP kazançları önümüzdeki dönemde

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Önümüzdeki hafta izlenecek diğer en iyi FTSE 250 hissesi ise Regus, HQ, BasePoint ve OpenOffice’in ana şirketi olan International Workplace Group (IWG) olacak. WeWork’un rakibi olan IWG de hisselerinin bu yılki en yüksek noktasının %20 altında kalması nedeniyle rakamlarını açıklayacak.

IWG, WeWork’ün çöküşünden mütevazi bir şekilde yararlandı ve artık küresel olarak sektördeki en büyük şirket haline geldi.

Bu arada sorunlu bir yatırım şirketi olan Abrdn’in rakamlarını açıklaması izlenecek. Yatırımcıların geri dönüş öngörmesi nedeniyle hisse senedi bu yılın en düşük noktasından neredeyse %30 arttı.

Son olarak en büyük reklam ajansı olan WPP de hisselerinin düzeltmede kalması nedeniyle rakamlarını açıklayacak. Şirket, son zamanlarda pek çok işletmenin maliyetten tasarruf etmek için pazarlama bütçelerini kısması nedeniyle zor durumda kaldı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.