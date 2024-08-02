Japonya borsası BOJ’un faiz artırımının ardından 8 ayın en düşük seviyesine geriledi: Yatırımcılar için sırada ne var?

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Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) gösterge faiz oranlarını 2008’den bu yana en yüksek seviyesine yükseltme kararının ardından Japonya borsası Cuma günü sekiz ayın en düşük seviyesine geriledi.

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Art arda iki güne yayılan bu düşüş, yatırımcıları ve analistleri sarstı ve piyasada ciddi dalgalanmalara yol açtı.

Nikkei 225 endeksi %5,81 düşüşle 35.909,7 seviyesinde kapanarak Mart 2020’den bu yana en kötü gününü yaşadı ve Ocak ayından bu yana ilk kez 36.000 seviyesinin altına düştü.

Bu arada, daha geniş kapsamlı olan Topix endeksi %6,14’lük daha da büyük bir kayıp yaşayarak 2.537,6 seviyesinde kapanarak sekiz yılın en kötü gününü kaydetti.

Nikkei 225’in Mart 2020’den bu yana en kötü günü

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Bu keskin düşüş, Nikkei’nin bir aydan kısa bir süre önce 11 Temmuz’da tüm zamanların en yüksek kapanışı olan 42.224,02’ye ulaştığı performansıyla tamamen tezat oluşturuyor.

Ani kriz, analistler arasında Japonya piyasalarının gelecekteki gidişatına ilişkin tartışmalara yol açtı. Goldman Sachs’ın Japonya Hisse Senedi Stratejisti Baş Uzmanı Bruce Kirk, CNBC ile yaptığı röportajda durumu “geçiş aşaması” olarak nitelendirdi.

Japonya borsalarındaki son yükseliş üç ana faktörden kaynaklandı: Yenin birinci sınıf ihracatçılara ve bankalara fayda sağlayan zayıflığı, para politikasının normalleşmesine ilişkin beklentiler ve kurumsal yönetim reformu.

Ancak BOJ’un son faiz artırımı bu dinamikleri değiştirdi.

Kirk, “Oyunun kuralları, özellikle oranlar ve dövizler konusunda kesinlikle değişti” dedi.

Yatırımcılar artık yeni ekonomik ortam ışığında sektör konumlarını yeniden değerlendiriyor.

Yurt içi talep odaklı hisse senetlerine geçiş

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Keskin düşüşlere rağmen, bu yeniden konumlandırmada olumlu bir gelişme var.

Japonya’nın küçük ve orta ölçekli şirketlerine yatırımcı ilgisi yaklaşık üç yıldır ilk kez artıyor.

İç talebe daha fazla maruz kalan ve döviz dalgalanmalarına karşı daha az kırılganlığa sahip olan bu şirketler, yatırımcılar için daha çekici hale geliyor.

Kirk şunu vurguladı: “İnsanlar artık daha çok yurt içi talep odaklı alanlar arıyor ve bu da ilgiyi gerçekten Japonya’nın küçük ve orta ölçekli şirketlerine yöneltiyor.”

Kirk, BOJ’un faiz artırımının ardından mevcut yeniden değerlendirmenin ardındaki iki olası nedeni sıraladı.

Birincisi, yatırımcılar arasında Japon ekonomisinin 25 veya 50 baz puanlık bir politika faizi artışını kaldırabilme yeteneği konusunda şüpheler var.

İkincisi, yenin dolar karşısında 150 seviyesinin altında işlem görmesi nedeniyle Japon şirketlerinin karlılığı konusunda endişeler var. Şu an itibariyle yen, dolar karşısında 149,4 seviyesinde işlem görüyor ve Çarşamba günkü BOJ kararından bu yana 150 seviyesinin altına geriledi.

Japonya piyasaları geçen yıl Asya’nın en iyi performans gösteren piyasalarıydı ve bu yılın Haziran ayına kadar güçlü kalmayı sürdürdü.

Son dönemdeki gerileme önemli bir değişime işaret ediyor ancak Kirk gibi analistler piyasanın toparlanma hikayesinin tamamen bozulmadığına inanıyor.

Bunun yerine, anlatı gelişiyor ve bu evrime muhtemelen devam eden oynaklık ve agresif sektör rotasyonu eşlik edecek.

Yatırımcıların yeniden değerlendirmesi, değişen ekonomik ortamda yeni fırsatlar arayışına işaret ediyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.