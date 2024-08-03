Merkezi olmayan borsa GMX, Arbitrum’da (ARB) iki gelir getirici varlığı listeliyor

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GMX merkezi olmayan borsa, Arbitrum ağında iki gelir getirici varlığı listeledi. Lido’nun sarılı stake Ether’i (wstETH) ve Ethena Labs’ın sentetik doları (USDe) bu ikisi, GMX sürüm 2’de ETH/USD sürekli vadeli işlem piyasasını destekleyecek.

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GMX announces a new market on @Arbitrum:



🔹 ETH/USD [wstETH/USDe]



Trade #Ethereum perpetual futures, supported by a liquidity pool with wrapped staked ETH (wstETH) from @LidoFinance and the USDe synthetic dollar from @Ethena_labs!



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Yeni listeleme, GMX’in likiditeden ödün vermeden birinci sınıf kazanç fırsatları sağlamaya olan bağlılığını yansıtıyor.

WstETH varlığı, DeFi alanında optimum kullanım için gerekli olan stake edilmiş Ether’in (stETH) sıvı, sarılmış bir versiyonudur.

Staking ödülleri geldikçe stETH dengesi dalgalanıyor ve varlıklar için istikrarlı denge modellerine ihtiyaç duyan DeFi platformlarını zorluyor.

wstETH, kullanıcı staking ödüllerini yansıtacak temel bir sistem kullanırken sabit bir stETH bakiyesi sağlar.

Bu arada USDe, Ethena Labs tarafından ABD dolarının değerini taklit eden ölçeklenebilir ve istikrarlı bir varlık sunmak üzere tasarlanmış yapay bir dolardır.

Kullanıcılar teminat olarak Tether (USDT), Bitcoin (BTC), ETH LST’ler ve Ethereum (ETH) kullanarak USDe basabilirler.

DeFi meraklıları için yeni fırsatlar

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GMX’in yeni pazarı, merkezi olmayan finans kullanıcıları için riskten korunma, marj ticareti, takas, likidite sağlama ücretlerini ve Ethena puanlarını almayı içeren kazançlı fırsatlar sunuyor.

Duyuruya göre:

“Yeni ETH-USD piyasasını destekleyen (wstETH-USDe) GM havuzuna erken likidite sağlayıcılar, yeterli piyasa likiditesini hızlı bir şekilde başlatmak için ARB teşviklerinden yararlanacak. Bu ARB ödülleri, wstETH staking ödüllerine, 20x Ethena Sats’a ve GMX’in havuz ücretlerine ektir.”

Ayrıca ETH/USD kalıcı piyasası, varlıkları (wstETH ve USDe) kısa ve uzun pozisyonlar için destek tokenleri olarak kullanacak.

Meraklılar teminat olarak USDe veya wstETH kullanarak ETH/USD üzerinde kısa veya uzun pozisyonlar açabilirler.

Ayrıca likidite sağlayıcıları, DEX GMX’teki ücret kazandıran varlık teminatını kullanabilir.

Dahası, çiftçilere finansman sağlamak, getirilerini artırmak için yüksek getirili pozisyonlardan faydalanabilir.

Arbitrum’da USDe ve wstETH’nin GMX listelenmesi, ARB blok zincirinin son zamanlarda gördüğü artan ilgiyi yansıtıyor.

Örneğin Chainlink, Arbitrum ve Ethereum ağlarındaki teknolojiyi geliştirmek için WiseLending ile işbirliği yaptı.

Chainlink entegrasyonu Arbitrum’u güçlendiriyor

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Chainlink, merkezi olmayan getiri protokolü WiseLending ile güçlerini birleştirdiğini doğruladı.

WiseLending, Ethereum ve Arbitrum’da borç almayı ve borç almayı güvence altına almak için LINK Fiyat Akışlarını entegre etti.

.@WiseLending has integrated #Chainlink Price Feeds to help ensure secure borrowing and lending on @arbitrum and @ethereum.



Wise Lending is also integrating Chainlink CCIP to enable cross-chain lending. pic.twitter.com/c7HOM2y6R7 — Chainlink (@chainlink) August 1, 2024

Bu şekilde akıllı sözleşme kullanıcıları gerçek dünya verilerine erişebilir ve geliştiricilerin gelişmiş uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Mevcut ARB fiyat görünümü

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Yerel token, yukarıda belirtilen gelişmelere rağmen kayda değer bir düşüş eğilimi sergiledi.

ARB, haberin yayınlandığı sırada geçen gün %5,85 düşüşle 0,6027 dolardan el değiştirdi.

Ayılar, son hafta ve ayda sırasıyla %17 ve %25 düşüş göstererek tokeni geride bıraktı.

ARB 7D Chart on Coinmarketcap

Kullanıcı ilgisinin azalması Arbitrum ağını etkiledi.

Dune Analytics verileri, ARB’nin aktif adreslerinin Mayıs ayından bu yana %83,84 düşüşle 4,01 milyondan 648 bine düştüğünü gösteriyor.

Ayrıca yeni kullanıcı metriği %93,27 düşüşle 2,7 milyondan 181,6 bine düştü. Bu rakamlar, azalan kullanıcı katılımını yansıtıyor.

Ağ faaliyetini geliştirmek ve ARB’yi kötüleşen değerlemeden kurtarmak için geliştiricilerin güçlendirilmiş çalışması hâlâ hayati önem taşıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.