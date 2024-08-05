Jesper Koll, piyasadaki satışların ortasında Japon hisse senetlerine bakıyor: İşte nedeni

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Monex Group’un uzman yöneticisi Jesper Koll, gösterge Nikkei 225’in Pazartesi günü %12’den fazla değer kaybetmesinin ardından “Japonya’yı satın almaya başlamaya” açık.

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Japon borsaları 1987’deki “Kara Pazartesi”den bu yana en kötü gününü gördü; bugün Yen ABD doları karşısında yılbaşından bu yana en yüksek seviyesini 142,09’a çıkardı.

Nikkei 225’teki zayıflığın bir kısmı, yaklaşan ABD resesyonunun endişeleri arasında portföylerinin risklerini azaltmak için harekete geçen küresel fonlarla ilgili olabilir. Gösterge endeks, son dört haftada toplamda %20’den fazla kayıp yaşadıktan sonra bu yıl kırmızıda.

Yine de Jesper Koll, Japon hisse senetlerinin geleceği konusunda olumlu kalmayı sürdürüyor.

Jesper Koll neden Japon hisse senetleri konusunda yükselişte?

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Jesper Koll, son dönemdeki çalkantıya rağmen Japon hisse senetlerine ilişkin yapıcı görüşüne artan yatırımları, yüksek emlak fiyatlarını ve sermaye yönetiminin yanı sıra kurumsal yönetimdeki iyileşmeleri de örnek gösterdi.

Daha güçlü bir Yen’in kazançlarda aşağı yönlü revizyonlara yol açabileceğini kabul etti ancak Japonya’nın ekonomik temellerinin “çok çok daha sağlam” kaldığını söyledi.

Jesper Koll uzmanı, bugün CNBC ile yaptığı röportajda yurt içi işletme yatırım harcamalarında devam eden büyümeye ve işsizlik oranındaki olası düşüşe değindi ve yükselen güneşin ülkesini “durgunluğa dayanıklı” olarak etiketledi.

Yetkili, bu tür güçlü yönlerin eninde sonunda ülkenin sermaye piyasalarına olumlu yansımaya başlayacağını da sözlerine ekledi.

UBS Global Wealth, Jesper Koll ile aynı fikirde değil

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Geçtiğimiz hafta Japonya Merkez Bankası politika faiz oranını küresel mali krizden bu yana en yüksek seviyesine yükseltti. Merkez bankası ayrıca devlet tahvili satın alma hızını azaltma planlarını da açıklayarak Yen’in daha da güçlenmesini sağladı.

Bu ekonomik ortamda, UBS Global Wealth’in bölgesel baş yatırım yetkilisi Kelvin Tay, Japon hisse senetlerine ilişkin Jesper Koll’unkiyle tamamen çelişen bir görüşe sahip.

Pazartesi günü CNBC ile yaptığı ayrı bir röportajda şu anda Japonya’ya yatırım yapmayı düşen bir bıçağı yakalamaya benzetti.

Japon piyasasının son iki yılda bu kadar güçlü olmasının tek nedeni Japon yeninin çok ama çok zayıf olmasıdır. Durum tersine döndüğünde, dışarı çıkmanız gerekir. Sanırım şu anda hepsi dışarı çıkıyor.

Yen, BOJ faiz oranının 38 yılın en düşük seviyesi olan 162’den bu sabah 142’ye yükselmesinin ardından keskin bir yükseliş yaşadı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.