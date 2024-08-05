Mısır vadeli işlemleri kile başına 4 doların altına düştü: Piyasa 4 yılın en düşük seviyeleriyle karşı karşıya

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Mısır vadeli işlemleri ağustos ayında kile başına 4 doların altına düşerek son dört yılın en düşük seviyesine geriledi.

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Bu çarpıcı düşüş, bol arz ve zayıf talebin hassas etkileşimi nedeniyle mısır piyasasını tedirgin etti. Küresel stoklar ve üretim tahminlerindeki önemli değişikliklerle birlikte mısır piyasası, belirsizliğin arttığı bir dönemden geçiyor.

Arzın artması ve talebin azalması

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ABD Tarım Bakanlığı (USDA), 2024/2025 pazarlama yılı için dünya çapındaki mısır stoklarında kayda değer bir artış öngörerek, bir önceki yıla göre 309,1 milyon tondan 311,6 milyon tona artış öngörüyor.

Ayrıca üretim tahminleri de 1,23 milyar tona revize edildi.

Arzdaki bu artış piyasa dinamiklerini bozmuş, arz-talep dengesinin yeniden değerlendirilmesini gerektirmiştir.

Mısır fiyatlarının düşmesinde çeşitli faktörler etkili oldu. Yavaş ihracat satışları beklentileri karşılamadı ve bu da arz fazlası konusunda endişelere yol açtı.

Küresel mısır pazarında önemli bir rakip olan Brezilya’nın yaklaşan girişi, fiyat baskılarını daha da yoğunlaştırdı. ABD’de resesyon korkusu ve tarım gelirlerinin azalması da dahil olmak üzere ekonomik belirsizlikler piyasanın zorluklarını daha da artırdı.

Mevcut piyasa hissiyatı temkinli.

Yaklaşan arz fazlası tehdidi, mısır yetiştiricileri ve tüccarları için önemli zorluklar yaratıyor.

Zayıf talep ve istikrarsız ekonomik ortam, mısır piyasasında istikrarsız bir durum yarattı.

Küresel tahıl üretimi görünümü yukarı yönlü revize edildi

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Mısır pazarındaki çalkantının ortasında, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2024 yılı küresel tahıl üretimine ilişkin tahminini güncelledi.

FAO şimdi Temmuz ayı tahmininin üzerinde 7,9 milyon tonluk (%0,3) bir artış öngörüyor ve bu da toplam üretimi 2,854 milyon ton gibi tarihi bir yüksek seviyeye ulaştıracak.

Bu revizyon büyük ölçüde mısır ve buğday da dahil olmak üzere ikincil tahıllara ilişkin sırasıyla %0,4 ve %0,3 artan tahminlerdeki iyileşmeye bağlanıyor.

İkincil tahıllara ilişkin tahminlerdeki artış, esas olarak Arjantin ve Brezilya’daki rekoltelerin beklenenden daha iyi olmasından kaynaklanıyor. Buna rağmen Brezilya’nın mısır üretiminin 2023’te ulaşılan rekor seviyelere göre önemli ölçüde düşük olacağı öngörülüyor.

Ek olarak, Türkiye ve Ukrayna’daki mısır üretimine ilişkin tahminler de yükseltilerek, kuru koşulların ve düşen fiyatların rekolte ve ekimleri etkilediği Endonezya, Güney Afrika ve Pakistan’daki düşüşler dengelendi.

Buğday ve pirinç üretim trendleri

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FAO ayrıca, benzeri görülmemiş buğday üretim seviyelerinin beklendiği Pakistan başta olmak üzere Asya’daki daha güçlü görünüm nedeniyle küresel buğday üretimine ilişkin tahminlerini yukarı doğru revize etti.

Tersine, Rusya Federasyonu’nun önemli buğday yetiştirme bölgelerindeki sert hava koşulları, küresel buğday üretimi artışını yavaşlattı.

Haziran ayından bu yana FAO’nun 2024/25 sezonu için küresel pirinç üretimi tahmininde küçük ayarlamalar yapıldı ve %0,9 artışla 535,1 milyon ton çeltik pirincine ulaşacağı öngörülüyor.

2024/25 döneminde küresel tahıl tüketiminin, Haziran ayına göre %0,2 ve önceki yıla göre %0,5 artışla 2 milyar 856 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Mısır ve arpa gibi ikincil tahılların yem ve gıda tüketiminde artan kullanımı, küresel tahıl pazarlarındaki değişen dinamiklerin altını çiziyor.

Mısır vadeli işlemlerindeki mevcut düşüş, arz ve talep ile dış piyasa güçleri arasındaki karmaşık dengeyi vurguluyor. Mısır pazarı gelişmeye devam ederken, paydaşların önümüzdeki zorluklara ve fırsatlara karşı dikkatli olmaları ve uyum sağlamaları gerekiyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.