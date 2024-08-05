Önerilen yasa tasarısı, ABD Gizli Servisi’nin kripto suçlarıyla mücadeledeki rolünü güçlendiriyor

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Önerilen bir yasa tasarısı, Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi’nin kripto suçlarıyla daha iyi mücadele etmesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu, geçtiğimiz aylarda sunulacak kriptoyla ilgili en son yasa tasarısı.

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ABD’li senatörler Catherine Cortez Masto ve Charles Grassley kısa süre önce Gizli Servis’e kriptoyla ilgili suçları içeren soruşturmaları yürütme konusunda artırılmış yetki veren “2024 Siber Suçlarda Kara Para Aklamayla Mücadele Yasası” yasa tasarısını sundular.

Ajans özellikle ABD finans kurumlarına karşı işlenen suçları araştıracak ve kripto para birimleriyle uğraşan lisanssız para verici işletmeleri izleyecek.

Senatör Cortez Masto’ya göre kripto varlıkları, suç faaliyetlerini finanse etme rolleri nedeniyle ABD’nin güvenliğine “doğrudan tehdit” oluşturuyor.

Böylece, “iki partili ve iki meclisli yasa tasarısı”, Gizli Servis’in dijital varlıkları içeren mali suçları “daha iyi soruşturmasına” olanak tanıyacak.

Tasarı, Gizli Servis’in soruşturma kapsamına giren yeni suçları içerecek şekilde mevcut düzenlemeleri, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri Yasası Başlık 18’in 3056(b) Bölümünü değiştirmeyi amaçlıyor.

Buna ek olarak, Devlet Sorumluluk Ofisi’nin, kolluk kuvvetlerinin siber suçlarda kara para aklamayı tespit etme ve caydırma konusundaki etkinliğine ilişkin bir rapor sunması gerekmektedir.

Senatör Grassley ayrıca kara para aklama ve terörün finansmanı gibi yasa dışı faaliyetlere sıklıkla karışan “kötü finansal kuruluşların” rolüne dikkat çekerek, mevzuatın ABD’nin “suçları daha iyi tahmin etmesine ve önlemesine” yardımcı olacağını vurguladı.

Gizli Servis ve kripto suçları

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Tipik olarak önemli ABD hükümet yetkililerinin korunmasıyla ilişkilendirilen Gizli Servis, aynı zamanda mali suçların denetlenmesinden de sorumludur. Ajans, 2022 yılına kadar kriptoyla ilgili suçlarla mücadelede aktif bir rol oynamış ve 2015’ten bu yana 254 vakaya karışmıştı.

Geçen yıl, stablecoin ihraççısı Tether, 435 milyon dolar değerinde yasa dışı kripto varlığının bulunduğu 326 cüzdanın dondurulması için Gizli Servis ile işbirliği yaptığını açıklamıştı.

Fonlar, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklular listesindeki cüzdanlardan geliyordu.

2023’ün sonlarında Gizli Servis, Çinli dolandırıcı Wang Yicheng’in hesaplarından 500.000 dolar değerinde kripto varlığına el koydu.

Yeni değişiklik, ABD’nin kara para aklama faaliyetlerinde artışa tanık olduğu bir dönemde geldi. Bu yılın başlarında yayınlanan bir Chainalytic raporu, yalnızca 2023 yılında 22 milyar dolardan fazla kripto paranın aklandığını vurguluyor.

Ancak firma daha sonra yayınladığı bir raporda, mali suçlarda hala en çok tercih edilen aracın nakit para olduğunu kaydetti.

ABD hükümeti kuralları yeniden çalışıyor

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Bu arada ABD yetkilileri, 2024 ABD seçimlerinde önemli bir tartışma konusu haline gelen kripto sektörü üzerinde daha fazla kontrol uygulamak istiyor.

Geçen ay ABD milletvekilleri, kripto para birimlerini kullanarak kara para aklama çabalarını engellemeyi amaçlayan Finansal Teknolojiyi Koruma Yasası lehinde oy kullandı. Kripto endüstrisinin önemli liderlerini ve çeşitli devlet kurumlarından temsilcileri içeren bir çalışma kurmayı hedefliyor.

Haziran ayında Senatör Mark Warren, ABD başkanına dijital varlıklara erişimi engelleme yetkisi verecek tartışmalı bir yasa tasarısı önerdi.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.