Singapur, Changi Havalimanı’nda pasaportsuz biyometrik göçmenlik işlemlerini başlatıyor

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Göçmenlik sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla Singapur, bazı yolcuların geleneksel pasaportları kullanmadan Changi Havalimanı’nda göçmenlik işlemlerini tamamlamasına olanak tanıyan çığır açıcı bir deneme başlattı.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Bu girişim, sınır kontrolünü basitleştirmek için yüz ve göz tanıma gibi biyometrik verilerden yararlanıyor ve Singapur’un havaalanı operasyonlarını modernleştirme yönündeki daha geniş çabalarında önemli bir adıma işaret ediyor.

Göçmenlik için bekleme süresini %40 kısaltın

Copy link to section

Pazartesi gününden itibaren, Changi Havalimanı’nın 3. Terminaline gelen Singapur sakinleri, yeni bir “jetonsuz geçiş izni” sistemi aracılığıyla geleneksel pasaport kontrollerini atlayabilecekler.

Gelişmiş göz ve yüz tanıma teknolojisini kullanan bu program, göçmenlik için bekleme sürelerini %40’a kadar azaltmayı vaat ediyor.

Eylül ayına kadar sistem, Changi Havalimanı’ndaki tüm terminallere genişleyecek ve Aralık 2024’e kadar Seletar Havalimanı ve Marina Bay Kruvaziyer Merkezi’nde de uygulanacak.

Yeni biyometrik sistem Singapur vatandaşlarına, daimi oturma iznine sahip olanlara ve uzun süreli geçiş kartı sahiplerine açıktır.

Ek olarak, Singapur’dan ayrılan yabancılar, iris, yüz ve parmak izi verileri gibi biyometrik verilerini daha önce manuel göçmenlik gişelerine kaydettirmiş olmaları durumunda sistemi kullanabilirler.

Ancak, altı yaşın altındaki çocuklar bu programın kapsamı dışındadır ve göçmenlik işlemleri için manuel şeritleri kullanmaya devam etmeleri gerekmektedir.

Singapur Göçmenlik ve Kontrol Noktaları Otoritesi (ICA), sınır güvenliğinin tamamen otomatikleştirilmesine yönelik önemli bir adımı yansıtan “Yeni Gümrükleme Konsepti”nin bir parçası olarak bu biyometrik sistemi uygulamaya koydu.

ICA, 2026’nın başına kadar yolcuların %95’inin otomatik şeritleri kullanmasını, geri kalan %5’inin ise çok küçük çocuklar gibi biyometrik izin almaya uygun olmayanları oluşturmasını hedefliyor.

Biyometrik işleme sistemine karşı bir miktar direnç olsa da yetkililer, bunun hem güvenliği hem de verimliliği arttırdığını ve seyahat deneyimini önemli ölçüde iyileştirdiğini savunuyor.

Kara kontrol noktalarında QR kodlu geçiş

Copy link to section

Biyometrik işlemenin yanı sıra Singapur, kara kontrol noktalarında kendi kendine oluşturulan QR kodlarını içeren pasaportsuz geçiş yöntemini de uygulamaya koydu.

Mayıs ayından bu yana yolcular, Singapur ve Malezya arasındaki iki kara kontrol noktasından giriş ve çıkış yapmak için QR kodlarını kullanabiliyor.

Bu sistem, yolcu hareketlerinin önceden bildirilmesinin mümkün olmadığı sınır geçişlerini yönetmek için tasarlanmıştır.

Hem biyometrik hem de QR kod sistemleri, Singapur’un sınır kontrol operasyonlarını modernleştirme ve kolaylaştırma yönündeki daha geniş stratejisinin bir parçası. Bu yenilikler, artan yolcu hacimlerini yönetmeyi ve yaşlanan iş gücünün yarattığı zorlukları ele almayı amaçlıyor.

Singapur’un biyometrik işleme girişimi, büyüyen küresel eğilimi yansıtıyor. SITA’nın Asya-Pasifik başkanı Sumesh Patel, dünya çapındaki havalimanlarının yaklaşık %85’inin önümüzdeki üç ila beş yıl içinde bir tür biyometrik işlemeyi benimsemesinin beklendiğini belirtiyor.

Bu teknoloji güvenliği artırmaya, bekleme sürelerini azaltmaya ve genel seyahat verimliliğini artırmaya hazırlanıyor.

Singapur sınır kontrolü alanındaki yeniliklere öncülük ederken, bunun başarılı bir şekilde uygulanması diğer ülkeler için emsal teşkil edebilir.

Bu girişimlerin etkinliği, biyometrik ve diğer pasaportsuz yöntemlerin küresel çapta daha geniş çapta benimsenmesine yol açarak uluslararası seyahatin geleceğini potansiyel olarak dönüştürebilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.