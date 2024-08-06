Avustralya Merkez Bankası politika faizini değiştirmeden 12 yılın zirvesinde tuttu

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Avustralya Merkez Bankası enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğunu ve beklenenden daha yavaş düştüğünü belirterek faiz oranlarını değiştirmeyerek 12 yılın en yüksek seviyesi olan %4,35’te bıraktı.

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Merkez bankası, Haziran çeyreği enflasyonunun RBA’nın tahminlerini büyük ölçüde karşılaması ve piyasadaki çalkantının dünya çapında yayılmaya başlamasının ardından geniş çapta beklenen bir hareketle Salı günü art arda altıncı toplantısında temel faiz oranını korudu.

RBA, “Yüksek faiz oranları toplam talebi ve arzı dengeye yaklaştırmaya çalıştığı için enflasyon 2022’deki zirvesinden bu yana önemli ölçüde düştü. Ancak enflasyon hala yüzde 2-3 hedef aralığının orta noktasının biraz üzerinde.” söz konusu.

RBA, son tahminlerin enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedef aralığa gelmesinin biraz zaman alacağını gösterdiğini söyledi.

Veriler, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklere karşı uyanık kalma ihtiyacını güçlendirdi ve Kurul, herhangi bir olumsuzluk veya olumsuzluk kararı vermiyor. Kurul, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedef aralığa doğru ilerlediğinden emin olana kadar politikanın yeterince kısıtlayıcı olması gerekecektir.

Enflasyonun 2025 sonlarında yüzde 2-3 hedef aralığına döneceği ve 2026’da orta noktaya yaklaşacağı öngörülüyor.

Avustralya doları yükselirken, politikaya duyarlı üç yıllık tahvillerin getirisi, tüccarların bu yıl agresif faiz indirimlerine ilişkin bahislerini azaltmasıyla kararın hemen ardından erken bir düşüş yaşadı.

Görünüm oldukça belirsiz: RBA

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RBA, ekonomik görünümün belirsizliğini koruduğunu ve son verilerin enflasyonun hedefe dönüş sürecinin “yavaş ve inişli çıkışlı” olduğunu gösterdiğini söyledi.

Tüketim ve tasarruflarda yapılan revizyonların, yüksek birim işgücü maliyetlerinin ve özellikle hizmetler sektöründeki ısrarlı enflasyonun potansiyel enflasyonist risklere işaret ettiğini belirtti. Ücret artışı zirveye ulaşmış olsa da, üretkenlik eğilimlerine kıyasla sürdürülemez derecede yüksek kalıyor.

Ayrıca, yavaş GSYİH büyümesi, artan işsizlik ve iş dünyası baskıları ile ekonomik aktivitenin zayıf bir ivme gösterdiğini ve bunun da uzun süreli düşük üretim ve işgücü piyasasında bozulma potansiyeline işaret ettiğini belirtti.

Raporda, “Küresel olarak finansal piyasalar son zamanlarda dalgalı bir seyir izliyor ve Avustralya doları değer kaybediyor. Jeopolitik belirsizlikler yüksek olmaya devam ediyor ve bu durumun tedarik zincirleri üzerinde etkileri olabilir” denildi.

Analist görüşleri ve tahmini

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Analistlerin yorumları, faiz oranlarını artırmak için ihtiyatlı bir zaman olmasa da, RBA’nın ihtiyatlı bir tavırla ikinci çeyrekteki zayıf enflasyonun getirdiği iyimserliği bir kenara bırakmış olabileceğini yansıtıyordu.

ING Think, geçen ay bu toplantıda faiz artırımı öngörüsünde bulunduğunu, ancak Pazartesi gününden itibaren bu tahminin paramparça olduğunu söyledi.

ABD istihdam verilerinin ardından yaşanan piyasa çalkantısına atıfta bulunarak, hiçbir mantıklı merkez bankasının bu ortamda faiz artırımına gitmeyeceğini belirtti ve RBA’nın nakit faiz oranını değiştirmemesi “ne şaşırdı ne de hayal kırıklığına uğradı”.

Ancak araştırma ve analiz firması, piyasanın yıl sonuna kadar faiz indirimlerine ilişkin devam eden iyimserliğinin Başkan Michele Bullock’un enflasyon risklerine ilişkin değerlendirmesinden kopuk göründüğünü söyledi.

“Nakit faiz oranı vadeli işlemleri, 10 Aralık toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yaklaşık %90 olarak fiyatladı. Bu, son birkaç gündeki piyasa çalkantısının bir kalıntısı olabilir ve biz, aşırı paniğin daha da geri çekilmesini bekliyoruz. nakit oranı vadeli kontratlarının Aralık ayına kadar iki indirimle fiyatlamaya yaklaştığı Pazartesi günü piyasaları sarstı.”

“Bizim görüşümüze göre, tek başına bir Aralık indirimi bile çok erken görünüyor ve en yüksek nakit oranı tahminimizi %4,35’e düşürecek olan revize nakit faiz tahminlerimiz (daha önce bunun %4,6’ya ulaşacağını varsaymıştık), 2025 yılına kadar faiz indirimlerini değerlendirin.”

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.