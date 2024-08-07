Pakistan, Çin, Suudi Arabistan ve BAE’den 12 milyar dolarlık borç çevirmeyi garantiledi

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Pakistan, ekonomisini istikrara kavuşturmak için Çin, Suudi Arabistan ve BAE ile bir yıl boyunca 12 milyar doların üzerinde borcunun devredilmesi konusunda bir anlaşma imzaladı.

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Bu mali cankurtaran halatı, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) bu ayın sonlarında yapılması planlanan 7 milyar dolarlık kurtarma paketinin beklenen onayıyla aynı zamana denk geliyor.

Ortak çabalar, Pakistan’a ekonomik zorluklarla başa çıkabilmesi için gerekli mali tamponu sağlamayı amaçlıyor.

IMF İcra Kurulunun Pakistan’a yönelik 7 milyar dolarlık Genişletilmiş Fon Kolaylığını onaylamak üzere 28 Ağustos’ta toplanması planlanıyor. Maliye Bakanı Muhammad Aurangzeb, toplantıda herhangi bir gecikme olmadığını doğrulayarak bu kritik onayın zamanlamasına ilişkin spekülasyonlara son verdi.

IMF’nin onayı, Pakistan’ın üç geleneksel kreditöründen finansman taahhütleri almasına bağlı.

Güçlendirilmiş döviz rezervleri

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Pakistan’ın döviz rezervleri bir yıl öncesine göre arttı. Buna rağmen IMF, üç yıllık program döneminde maliye bakanının yönetebileceği 3-5 milyar dolarlık bir finansman açığı tespit etti.

Pakistan yabancı bir ticari bankadan teklif aldı ancak hükümet, borç verenden teklif edilen faiz oranlarını düşürmesini istemeden önce IMF Yönetim Kurulu’nun onayını bekliyor.

Standard Chartered Bank, Pakistan’ın karşılayamayacağı çift haneli faiz oranıyla 400 milyon doların altında bir kredi teklif etti.

Pakistan’ın kredi notu

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Fitch, Pakistan’ın kredi notunu bir kademe artırarak CCC’den CCC+’ya yükseltti, ancak yatırım yapılabilir seviyenin altında kaldı.

Bu yükseltme, makroekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik olumlu bir adım olarak görülüyor. Merkez bankası ayrıca istikrar için bir diğer kritik unsur olan faiz oranlarını da %1 oranında düşürdü.

Maliye Bakanı Aurangzeb, Pakistan’ın kredi notlarının yıl sonuna kadar daha da iyileşeceğini umduğunu ifade etti.

Daha yüksek bir not, Pakistan’ın uluslararası sermaye piyasalarına erişmesine ve mevcut CCC+ notlarından daha düşük oranlarda devlet tahvili ihraç etmesine olanak tanıyacak. Ancak Standard and Poor’s Pakistan’ın CCC+ notunu henüz yükseltmedi.

Panda tahvili ihracı

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Pakistan ayrıca Çinli bir mali danışmanın yardımıyla Çin piyasalarında Panda tahvilleri ihraç etmeyi planlıyor.

İşlemin bu yılın sonunda veya 2025 yılının başında tamamlanması bekleniyor.

Hükümet ayrıca enerji borcunun çevrilmesini güvence altına almak için başka bir Çinli mali danışman tutmayı düşünüyor. Pakistan enerji borcunun beş yıl uzatılmasını talep etti ancak müzakereler devam ediyor.

Hükümet ayrıca bir özelleştirme programı başlattı ve bakanlıkların kapatılması veya birleştirilmesi yönünde bir çalışma yürütüyor. Aurangzeb, bu maliyet düşürücü önlemlerin bir parçası olarak federal hükümetin boyutunun doğru ayarlanması gerektiğini vurguladı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.