Saudi Aramco, Sumitomo’dan Petro Rabigh’deki hissesini 702 milyon dolara artırdı

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Saudi Aramco, Çarşamba günü yapılan ortak açıklamada duyurulduğu üzere, petrokimya ortak girişimi Petro Rabigh’in %22,5 hissesini Japon Sumitomo Chemical’dan 702 milyon dolara satın almayı kabul etti.

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Aramco ve Tokyo merkezli Sumitomo Chemical, 2008 yılında Suudi Borsası’nda işlem gören Petro Rabigh’in şu anda %37,5 hissesine sahip.

Hisse başına 7 SAR fiyatla fiyatlandırılan işlemin tamamlanmasının ardından Aramco, yaklaşık %60’lık özsermaye payı ile Petro Rabigh’in en büyük hissedarı olurken, Sumitomo Chemical da %15’lik özsermaye hissesini elinde tutacak.

Aramco’nun aşağı yönlü genişlemesine yardımcı olacak anlaşma

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Anlaşma şartlarına göre Sumitomo Chemical’ın satıştan elde edeceği tüm gelirler, ortak girişimle mutabakata varılacak bir mekanizma aracılığıyla Petro Rabigh’e aktarılacak.

Aramco ayrıca üzerinde anlaşmaya varılacak bir mekanizma aracılığıyla Petro Rabigh’e ek fon sağlayacak ve Petro Rabigh’in mali pozisyonunu iyileştirmek ve Petro Rabigh’in gelecek stratejisini desteklemek için Sumitomo Chemical’dan gelen 702 milyon doları eşleştirerek toplam enjeksiyon tutarını 1,4 milyar ABD dolarına getirecek.

Buna ek olarak Aramco ve Sumitomo Chemical, her biri 750 milyon dolar tutarındaki hissedar kredilerinden aşamalı olarak feragat etme konusunda anlaşarak Petro Rabigh’in yükümlülüklerinde doğrudan 1,5 milyar dolarlık bir azalma sağladı.

Bu önlemlerin, Aramco ve Sumitomo Chemical’ın Petro Rabigh ile birlikte araştırmayı planladığı çözüm planının bir parçası olarak Petro Rabigh’in bilançosunu ve nakit likiditesini iyileştirmesi bekleniyor.

Saudi Aramco, bunun aynı zamanda işletmenin karlılığını artırmaya yardımcı olmak için rafineriyi iyileştirme girişimlerini de içerdiğini söyledi.

Anlaşma aynı zamanda Aramco’nun alt sektördeki genişlemesi ve Sumitomo Chemical’ın ticari kimyasallardan özel kimyasallara yönelmesiyle de uyumlu.

Petrol devi Salı günü, 2024 takvim yılının Nisan-Haziran çeyreği sonuçlarında net kârının, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 30,08 milyar dolardan %3,36 düşüşle 29,07 milyar dolara düşeceğini duyurdu.

Şirket, gaz programına ve yeni enerji portföyü işini genişletmeye olan odağını artırdı.

Aramco’nun yakıtlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Hussain A. Al Qahtani şunları söyledi:

Aramco, aşağı yöndeki değer zincirini güçlendirmek, yukarı yöndeki ham petrolünün bağlı rafinerilere yerleştirilmesini güvence altına almak ve hidrokarbonlarının çoğunu yüksek değerli malzemelere dönüştürmek için fırsatları belirlemeye devam ediyor. Hissedarlığımızı artırarak Petro Rabigh ile daha da yakın bir entegrasyon sağlamayı ve geri dönüş stratejisini kolaylaştırmayı umuyoruz.”

Sumitomo Chemical’ın kıdemli genel müdürü Seiji Takeuchi şunları söyledi:

Hem rafinaj hem de petrokimya sektörlerinde gelişen iş ortamının ortasında Aramco ve Sumitomo Chemical, Petro Rabigh için uygun bir geri dönüş stratejisi bulma seçeneklerini değerlendirdi. Bu işlemin Petro Rabigh’in mali durumunu önemli ölçüde artıracağına inanıyoruz.

Açıklamanın ardından Avustralya doları yükseldi ve tüccarların agresif faiz indirimlerine ilişkin bahislerini ayarlamasıyla politikaya duyarlı üç yıllık tahvillerin getirisi daha erken bir düşüş yaşadı.

Petro Rabigh’in stratejik önemi

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Anlaşmanın stratejik önemi, Aramco’nun alt operasyonlarını güçlendirme taahhüdü ve Sumitomo Chemical’ın yüksek marjlı özel kimyasallara odaklanmasıyla vurgulandı.

Proje, 2005 yılında Saudi Aramco ve Sumitomo Chemical’ın ortak girişimi olarak başlatıldı.

Petro Rabigh Aşama I olarak bilinen projenin ilk aşaması yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırımı kapsıyordu.

Bu rafineri, ham petrolü benzin, dizel ve nafta gibi çeşitli rafine ürünlere dönüştürüyor ve günde 400.000 varil ham petrol işleme kapasitesine sahip.

Petro Rabigh, istihdam yaratarak, yerel endüstrileri destekleyerek ve Suudi Vizyonu 2030 ile uyumlu ekonomik çeşitlendirme çabalarına katkıda bulunarak Suudi ekonomisinde çok önemli bir rol oynuyor.

Saudi Aramco için proje, yukarı yöndeki ham petrol üretimini aşağı yöndeki rafinaj ve petrokimya operasyonlarıyla entegre etmeye yönelik stratejik bir hamleyi temsil ediyor ve böylece tüm hidrokarbon zincirinde değer yaratımını artırıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.