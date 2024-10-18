Kripto özeti: BTC, DOGE haftalık getiri listesinde zirveye çıkarken 70 bin doları hedefliyor

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Bitcoin fiyatı, boğaların tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru daha fazla güçlenme arayışında olmasıyla 68.500 dolar civarında geziniyor.

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Bu arada, ABD seçimleri yaklaştıkça ve kripto paralara yönelik iyimserlik güçlendikçe, geçtiğimiz hafta birkaç meme coin’in fiyatında önemli bir artış görüldü.

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Bu kripto para özeti, bazı önemli kripto paraların ve meme pazarının performansına bakıyor.

Bugünün kripto haberleri

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Ripple ve SEC’in itirazı, hukuk uzmanlarının düzenleyicinin Form C’yi ‘geç’ dosyalaması konusunda yorum yapmasıyla önemli bir tartışma konusu olmaya devam etti. XRP fiyatı, Perşembe günkü heyecanın ardından topluluk tepkisinin azalmasıyla 0,55 dolar civarında seyretti.

BlackRock ise küresel kripto borsalarını hedefleyen ortaklıklarla kripto türev piyasasında ilerleme sağlamayı hedefliyor.

Bloomberg’in Cuma günü bildirdiğine göre yatırım devinin hedefi, tokenleştirilmiş hazine varlığı BUIDL’i türev ticaretinde teminat olarak piyasaya sunmak.

Yatırımcı ve girişimci Anthony Pompliano, 18 Ekim’de X’te yaptığı açıklamada, Wall Street’in Bitcoin’in sunduğu fırsatı fazla düşündüğünü söyledi.

Ancak Wall Street teslim olduğunda, sermaye girişini toplayacak olan BTC olacak.

Cuma günü ayrıca kripto varlık yöneticisi ve GBTC ihraççısı Grayscale, 20 kripto token fonu için özel yerleştirmelerin artık açık olduğunu duyurdu.

Nitelikli yatırımcıları hedefleyen fonların arasında Avalanche, Aave, XRP, The Graph ve SUI yer alıyor.

Başka bir yerde, Worldcoin ‘World’ olarak yeniden markalandı ve katman-2 Dünya Zincirinin lansmanı da dahil olmak üzere çeşitli güncellemeler tanıttı.

Kripto para piyasası hafta sonuna doğru ilerlerken Bitcoin, Solana, Dogecoin ve Stacks’ın fiyat performansları şu şekilde:

BTC fiyatı

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Hafta boyunca görülen kazanımlar Bitcoin fiyatını 68.000 doların üzerine taşıdı.

Gün içi en yüksek 68.871 dolara ulaşan hisse, 73 bin dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin mevcut seviyelerden %7’den daha az uzakta olduğu anlamına geliyor.

Boğalar, bir sonraki ayı çözümü için 69.500 doların üzerindeki üç aylık zirveleri ve 70.000 dolarlık psikolojik seviyeyi hedefleyebilir.

Geri çekilme olursa, yeniden test edilip 65 bin doların üzerinde destek oluşması harika bir boğa hareketi olacaktır.

BTC son bir haftada %10 yükseldi.

SOL fiyatı

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Bir altcoin olarak Solana, 200 doların üzerinden düştüğünden beri zorluklarla karşı karşıya.

Ancak SOL fiyatı, 3 Ekim’de 135 doların altından tırmanmasının ardından direnç gösterdi.

Altcoin, meme coin’lerdeki artışın ortasında BTC kazanımlarını takip ederse, 190 doların üzerindeki direnci test etmek için yükselişini sürdürebilir.

Breakpoint’i takip eden çeşitli protokollerin yükselişte olmasıyla Solana en çok kazananlardan biri olabilir. SOL geçtiğimiz hafta yaklaşık %8 arttı.

DOGE fiyatı

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Dogecoin, son 24 saatte %13’ten fazla, geçtiğimiz haftada ise %22’den fazla artışla 0,14 dolar civarında işlem görüyor.

Meme coin, haftalık getirilere göre Grayscale’in en iyi 10 varlığı listesinde zirveye oturdu.

Bugün daha önce vurgulandığı gibi, DOGE piyasa değeri bakımından ilk 100 coin’i geride bırakan meme coin’ler arasındaydı. Book of Meme Asya saatlerinde erken kazananlara öncülük etti.

Kripto analistleri, bu meme anlatısının önümüzdeki aylarda Shiba Inu, Floki, Pepe ve dogwifhat gibi isimlerin hızla yükselişe geçmesine neden olabileceğini söylüyor.

Meme coin’ler bu nedenle yatırımcıların önümüzdeki hafta ve ABD seçimleri öncesinde takip etmesi muhtemel token’lar arasında yer alıyor.

Önemli kilit açmalarla karşı karşıya kalanlar da dahil olmak üzere, yatırımcıların odak noktasında ayrıca iyi veya kötü performans gösterecek coin’ler yer alacak.

Yığın fiyatı

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Stacks (STX) fiyatı yazının yazıldığı sırada %3 artarak 1,94$ civarında işlem gördü. Yükselen bir üçgen örüntüsü mevcutken, bir kopuşun STX’i yılın başından bu yana en yüksek seviyesi olan 3,72$’a çıkarması muhtemeldir.

Bitcoin katman-2 ağının 29 Ekim’de planlanan Nakamoto yükseltmesi büyük bir olumlu katalizör olabilir.

Yükseltme, Stacks’a hızlı bloklar ve Bitcoin kesinliği getiriyor.