Worldcoin, World Network olarak yeniden markalaşırken yeni Orb ve gelişmiş doğrulamalar sunuyor

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Worldcoin (WLD) kurucu ortakları Sam Altman ve Alex Blania, gelişmiş doğrulama araçları da dahil olmak üzere AI token’ı için çeşitli güncellemeler sundular. Ayrıca, kripto paranın adını projenin misyonuyla uyumlu hale getirmek için World Network olarak değiştirdiler.

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Dünya, yeni nesil Orb cihazlarıyla doğrulamayı geliştiriyor

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Sam Altman’ın projesi, iris tarama onay yöntemine şüpheyle yaklaşan birçok yargı alanıyla küresel olarak düzenleyici zorluklarla karşılaştı. Bu arada, ekip daha hızlı ve daha verimli insan doğrulamaları için üst düzey Orb cihazlarını tanıttı.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Yeni dünya etkinliğinde tanıtılan yeni nesil Orb, insan doğrulamalarının Dünya Kimliği kanıtının eskisinden daha hızlı ve daha verimli bir şekilde ölçeklenmesini sağlayan daha gelişmiş teknolojiler sunuyor.

Yeni Orb, NVIDIA’nın gelişmiş Jetson yonga setini kullanarak deep-fake dolandırıcılığına karşı mücadelede 5 kat performans garantiliyor. Dahası, denetlenebilir harici SD Kart ve %30 daha az parça, yapımını kolaylaştırıyor.

Bu güncellemeler, önemli yazılım ve donanım iyileştirmelerinin yanı sıra projenin, self-servis Orb kioskları, talep üzerine Orb’lar ve amiral gemisi lokasyonlar gibi yeni işletme modelleri oluşturmasına olanak sağladı.

Diğer önemli duyurular

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Worldcoin, sahiplerinin önemli kayıplar yaşaması nedeniyle yerel WLD’nin düşük performans göstermesine neden olan tartışmalara rağmen gelişimini sürdürdü.

World Network olarak yeniden markalaşmanın ve yeni Orb cihazlarıyla doğrulama oyununu başka bir seviyeye taşımanın yanı sıra, dünkü etkinlikte yapılan diğer duyurular da projenin sürekli genişlemeye olan bağlılığını yansıttı.

World Chain yayına girdi : Worldcoin Vakfı, “insan faaliyetini ve işlemlerini” ilerletmeyi amaçlayan devrim niteliğinde bir blok zinciri olan World Chain’i başlattı. Yeni ağ, Etherscan, Dune, Safe, Uniswap, Optimism ve Alchemy dahil olmak üzere kripto-teknoloji alanındaki tanınmış hizmet sağlayıcılarından destek alıyor. Bu arada, World App kullanıcıları ve World ID sahipleri dün – 17 Ekim – World Chain’e geçmeye başladı.

World 1D 3.0 : Ekip, projenin Orb doğrulamasını henüz tamamlamamış kitlelere erişimini artırmayı amaçlayan en yenilikçi güncelleme olarak World ID 3.0’ı tanıttı. World ID Kimlik Bilgileri ile kullanıcılar verilerini World Uygulamasında saklayabilir ve pasaport sahipliği, uyruk ve yaş gibi şeyleri doğrulamak için World ID’yi kullanabilir.

Ayrıca World ID 3.0, çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadele etmek için World Network’ün yeni nesil SMPC kurulumu olan World ID Deep Face ve AMPC’yi kullanıyor.

World App 3.0 : Bu yükseltme, belirtilmemiş Dünya Kimliği doğrulamalarına ve üçüncü taraf uygulamalarının World App içinde çalışmasına izin veren yeni bir işlevselliğe (Mini uygulamalar) sahiptir.

Ayrıca World App 3.0, World Pay ve Vault’u içeren yenilikçi cüzdanıyla güncellenmiş topluluk ve güvenlik özelliklerini içeriyor.

WLD fiyat performansı

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Yerel token, basın saatinde günlük 2,3136$’lık zirveden 2,19$’a düşerek düşüş eğilimi gösterdi. Yaygın düşüş muhtemelen geçen haftaki %30’luk sıçramanın ardından gelen bir soğumayı yansıtıyor.

Bu arada, topluluk dünkü etkinlikten gelen önemli duyuruları henüz hazmetmedi. Yeniden markalaşma, Worldcoin’i yeni bir yola sokuyor ve World Chain, World ID ve World App gibi yenilikçi yükseltmeler, yeni kullanıcıları elde tutmak ve çekmek için projenin ekosistemini dönüştürüyor.

Önümüzdeki dönemde WLD fiyat performansının istikrarlı seyretmesi için önemli güncellemeler hayati önem taşıyabilir.