Hyundai Motor India IPO, bugün 3,3 milyar dolarlık listelemeyle rekor kırdı

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Hyundai Motor India Ltd.’nin hisseleri Salı günü Mumbai borsasında işlem görmeye başlayacak ve bu, Güney Asya’nın şimdiye kadarki en büyük halka arzı (IPO) olma özelliğiyle önemli bir dönüm noktası olacak.

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3,3 milyar dolarlık halka arz, Hyundai Motor India’yı ilgi odağı haline getiriyor ve Hindistan pazarında yüksek profilli listelemelerin dalgasının zeminini hazırlıyor.

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Bu gelişme, şirketlerin ve yatırımcıların 5 Kasım’daki ABD seçimleri öncesinde anlaşmaları tamamlamak için acele ettiği, Asya-Pasifik’te halka arzların iki yıldan uzun bir süredir en yoğun olduğu haftaya denk geliyor.

Güney Koreli Hyundai Motor Co.’nun Hindistan’daki yan kuruluşunun halka arzı, yaklaşık 19 milyar dolar değere sahipken, ana şirket Hindistan birimindeki %17,5 hissesini sattı.

IPO’ya aşırı talep var, ancak perakende ilgisi düşük

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Halka arza iki kattan fazla talep gelirken, talep toplama süreci beklenenden uzun sürdü.

Özellikle satışın son gününde talebin büyük kısmı kurumsal yatırımcılardan geldi.

Ancak bireysel yatırımcılar kendilerine tahsis edilen hisselerin sadece yarısını satın alarak daha temkinli bir tutum sergilediler.

Analistler, perakende katılımındaki zayıflığın ana şirketin tüm halka arz gelirlerini alması ve Hindistan otomotiv pazarındaki talebin azalması endişelerine bağlı olduğunu söylüyor.

Bu durum, perakende satışlardaki coşkunun abonelik seviyelerini önemli ölçüde artırdığı daha küçük halka arzlarda görülen çılgınlıkla tezat oluşturuyor.

Hyundai’nin ticari lansmanı değerleme zorluklarıyla karşı karşıya kalabilir

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Hyundai’nin halka arzı Salı günü saat 10.00’da işlem görmeye başlamasıyla birlikte özellikle değerlemesi açısından zorluklarla karşı karşıya kalacak.

Otomobil üreticisinin hisseleri, Koreli ana şirketinin hisselerinden beş kat daha yüksek fiyatlandırılıyor, ancak değerlemesi Maruti Suzuki India Ltd. gibi Hintli rakipleriyle aynı seviyede kalmaya devam ediyor.

Hindistan’da yeni listelemeler genellikle iyi performans gösterdi; hisseler bu yıl ilk günlerinde ortalama %39 arttı.

500 milyon doları aşan halka arzlarda ortalama %66’lık kazançlar elde edildi, ancak Hyundai’nin değerleme endişeleri bu beklentileri azaltabilir.

Hindistan’ın otomotiv pazarı uzun vadeli büyüme potansiyeli sunuyor

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Hindistan’ın ekonomik büyümesi ve genişleyen orta sınıfı, otomobil üreticileri için önemli fırsatlar sunuyor.

Suzuki Motor Corp.’un Başkan Yardımcısı Kenichi Ayukawa, ülkedeki otomobil pazarının 2047 yılına kadar 20 milyon adede ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Mart 2024’te sona eren mali yılda, Hindistan’daki otomobil satışları istikrarlı bir talebin göstergesi olarak 4,2 milyon binek araca ulaştı.

Hindistan’ın halka arz piyasası beklentilerin ötesinde yükseldi

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Hyundai’nin halka arzıyla birlikte Hindistan’daki halka arzlardan 2024’te şimdiye kadar 12 milyar doların üzerinde gelir elde edildi ve bu, önceki iki yılın hacmini aştı.

Ancak bu rakam, 2021’de toplanan 17,8 milyar dolarlık rekor rakamın gerisinde kalıyor.

Hyundai’nin tek başına halka arzı 279 milyar rupi getirirken, bu, yerel para birimi cinsinden Hindistan’ın şimdiye kadarki en büyük halka arzı oldu ve 205,6 milyar rupi getiren Life Insurance Corporation of India’nın 2022 halka arzını geride bıraktı.

Hindistan pazarında yeni listelemeler için ivmenin devam ettiğini gösteren Swiggy Ltd. ve NTPC Ltd.’nin yenilenebilir enerji kolu gibi diğer önemli halka arzlar da yolda.

Asya-Pasifik halka arz faaliyeti iki yıllık zirveye ulaştı

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Hyundai’nin listelenmesi, Asya-Pasifik halka arzlarındaki artışla aynı zamana denk geliyor; bu hafta yaklaşık 20 şirket halka arz edilecek ve potansiyel olarak 8 milyar doların üzerinde gelir elde edecek. Bu, Nisan 2022’den bu yana bölge için en büyük haftalık hacmi işaret ediyor.

Dikkat çeken listelemeler arasında, 2,3 milyar dolarlık bir teklifin ardından Çarşamba günü işlem görmeye başlamayı planlayan Tokyo Metro Co. da yer alıyor.

Halka arz faaliyetlerindeki artış, hem yatırımcıların coşkusunu hem de ABD başkanlık seçimleri gibi jeopolitik olayların potansiyel piyasa oynaklığına yol açmasından önce anlaşmaları sonuçlandırma yarışını yansıtıyor.