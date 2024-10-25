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Almanya’nın ekonomik görünümü, ifo İş İklimi Endeksi’ne göre ekim ayında iyileşme sinyalleri göstererek dört aylık düşüşün üstesinden geldi.

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Endeks Eylül ayındaki 85,4 seviyesinden 86,5’e çıkarak, ülkedeki ekonomik daralmanın yavaş yavaş dengelenmeye başlayabileceği yönünde temkinli bir iyimserlik ortaya koydu.

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Ifo Enstitüsü tarafından bildirilen artış, iş dünyası güveninde hafif bir toparlanmayı yansıtıyor, ancak devam eden şüphecilik ve imalat sektöründeki zorluklar görünümü zayıflatıyor.

ifo Başkanı Clemens Fuest bir açıklamada,

Bu, üst üste dört düşüşün ardından gelen ilk artış. Şirketler mevcut durumlarından daha memnundu. Beklentiler daha parlaktı ancak şüphecilikle işaretlenmişti. Alman ekonomisi düşüşü şimdilik durdurdu.

Bir zamanlar Avrupa’nın ekonomik lokomotifi olan Almanya ciddi bir gerilemeyle karşı karşıya.

Ülke ekonomisi, yavaş büyüme, daralan iş gücü, tartışmalı kararlar ve ülkenin itibarını ve uzun vadeli istikrarını tehdit eden yapısal zorluklarla dolu zorlu bir dönemden geçiyor.

Üretimdeki zorlukların ortasında hizmet sektörü görünümünü güçlendiriyor

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Almanya’da hizmet sektöründeki büyüme iyileşmeye önemli katkı sağladı.

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketler ise lojistik, turizm ve bilişim sektörlerinde belirgin bir güçlenmeyle daha olumlu bir iş ortamına sahip olduklarını bildirdi.

Bu kazanımlar, sipariş hacimlerinin düşük seyrettiği imalat sektöründeki sıkıntıları telafi etti.

Üreticiler gelecekteki talep konusunda daha az karamsar olsalar da, mevcut iş koşullarının kötüleştiğini değerlendirdiklerini bildirdiler.

Kapasite kullanım oranı uzun vadeli ortalama olan %83,4’ün oldukça altında kalarak %76,5’e geriledi. Bu durum, sektörde yüksek enerji maliyetleri ve temkinli tüketici talebinden kaynaklanan baskının devam ettiğini gösteriyor.

İFO Endeksi’nin yükselişi, bu hafta S&P Global tarafından yapılan ve özel sektör faaliyetlerinde daha yavaş bir daralma tespit eden anketle örtüşüyor.

Bundesbank da bu görüşe katılarak, Almanya’nın GSYİH’sinin bu yılın başlarında yaşanan hafif resesyonun ardından dördüncü çeyrekte yatay kalacağını öngördü.

IMF’nin 2024’te daralma tahminleri zorluklarla devam ediyor

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İş dünyasındaki güvenin iyileşmesine rağmen, Uluslararası Para Fonu (IMF) bu hafta başında iç karartıcı bir tahmin yayınladı ve Almanya ekonomisinin 2024’te %0,3 daralacağını ve 2025’te durgun kalacağını öngördü.

IMF, “Üretimdeki kalıcı zayıflık, Almanya ve İtalya gibi ülkelerde büyümeyi önemli ölçüde etkiliyor” dedi ve sanayi üretimi ile gayrimenkul piyasalarındaki sıkıntılara işaret etti.

Almanya’nın endişelerini artıran bir gelişme de, otomobil üreticisi Volkswagen’in 87 yıllık tarihinde ilk kez olası işten çıkarmalar ve üretim hattı kapatmaları konusunda uyarıda bulunması oldu.

Açıklamada, Almanya’nın ihracata dayalı ekonomisinin, özellikle küresel talepteki dalgalanmalara karşı hassas olan otomotiv gibi sektörlerde sıkıntılar yaşadığı vurgulandı.

Ekim ayı rakamları ekonominin istikrara kavuşması için umut verse de Alman şirketleri hâlâ ciddi zorluklarla karşı karşıya.

Yaklaşan ABD seçimleri nedeniyle yeni ticaret gerginliklerinin yaşanması ihtimali de dahil olmak üzere siyasi belirsizlikler, öngörülemezliğe bir katman daha ekliyor.