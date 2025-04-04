İskoçya Polisi’nin 2025’e ilişkin son yıllık raporuna göre, İskoçya’da 2019’dan bu yana kripto para bağlantılı suçlarda yüzde 2.000’lik şaşırtıcı bir artış kaydedildi.

Bu artışın ölçeği, dijital varlıkların organize suç ve dolandırıcılıkta oynadığı giderek artan rolü yansıtıyor.

Yasadışı kripto para akışlarını izlemek için araçlar benimsenmiş olsa da İskoçya, henüz özel bir kripto suç birimi kurulmamış olması nedeniyle uzmanlaşmış müdahale açısından diğer İngiltere yargı bölgelerinin gerisinde kalmaya devam ediyor.

Yetkililer, organize suç gruplarının hızla adapte olduğunu, kripto paraları kullanarak işlemleri gizlediğini ve yasadışı faaliyetlerden elde edilen geliri akladığını söylüyor.

Kripto suçu %2.000 arttı

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Kripto para bağlantılı suçlardaki yüzde 2.000’lik artış, daha ciddi ve organize suç gruplarının dijital varlıkları benimsemesiyle daha da arttı.

İskoçya Polisi’nin raporunda, bu grupların “faaliyetlerini gizlemek için yeni yöntemlere hızla uyum sağlayıp kullandıkları” belirtilirken, kripto para biriminin artık dolandırıcılık ve kara para aklamanın yaygın bir aracı olduğu ifade edildi.

Raporda, %2.000’lik artışın kaç vakadan oluştuğu belirtilmiyor; ancak artış, emniyet teşkilatının konuyu belirgin bir şekilde gündeme getirmesini sağlayacak kadar dramatik bir değişim gösteriyor.

Ancak İskoçya Polisi, artan talebi karşılamak için henüz kripto suçlarıyla ilgili uzmanlaşmış bir birim oluşturmadı.

Raporda, “siber suç dışındaki yeteneklerin geliştirilmesinin ilerlediği” doğrulanıyor ancak şu anda bu konuda özel bir ekip bulunmuyor.

Yeni izleme araçları eklendi

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Kriptoya özel bir ekibin olmamasına rağmen İskoç polisi yakın zamanda dijital varlıklar için iki yeni takip ve izleme aracı uygulamaya koydu.

Bu araçların soruşturma yeteneklerini “İngiltere’nin ve önde gelen uluslararası kolluk kuvvetlerinin çoğuyla” uyumlu hale getirdiği bildiriliyor.

Ancak memurlar siber suç birimlerine ve daha geniş dijital adli tıp uzmanlığına büyük ölçüde güvenmeye devam ediyor.

İskoçya Polisi, “uzman tanık ifadelerini de içeren bir eğitim yolu” tasarlamaya ve kriptoyla ilgili soruşturmalar konusunda kurumsal bilgiyi iyileştirmeye odaklanan Ulusal Kripto Para Çalışma Grubu’nun bir üyesidir.

Raporda, teknik araçların artık mevcut olduğu ancak daha sağlam yapıların ve ekipler arası koordinasyonun hala geliştirilme aşamasında olduğu vurgulanıyor.

Mahkeme Bitcoin’i nakite çevirdi

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2024 yılında Edinburgh Yüksek Mahkemesi, kripto para varlıklarının suç gelirleri mevzuatı kapsamında nasıl işlenebileceğine ilişkin önemli bir yasal emsal oluşturdu.

Lanarkshire’daki şiddet içeren suç faaliyetleriyle bağlantılı bir davada savcılar 23,5 Bitcoin’i 109.601 sterline dönüştürmeyi başardı.

Dijital para birimi, mahkeme belgelerinde şiddetli bir soygunun arkasındaki “teknik beyin” olarak tanımlanan John Ross Rennie’ye bağlandı.

Mahkemenin, ele geçirilen Bitcoin’lerin nakde çevrilmesine ilişkin onayı, dijital varlıkların İskoç kolluk kuvvetlerince nasıl kurtarılıp yeniden kullanılabileceğinin resmileştirilmesinde kritik bir adım oldu.

Dava, çalınan kripto paraların yargı sistemi aracılığıyla kullanılabilir itibari paraya dönüştürüldüğü İskoçya’daki ilk davalardan biri olup, dijital token’ları içeren gelecekteki varlık ele geçirmeleri için yeni bir yasal yol olduğunun altını çiziyor.

Siber dolandırıcılık birimi önerildi

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İskoçya Polisi, kripto suçlarına yönelik yaklaşımını modernize etmeyi amaçlayan yeni bir Siber ve Dolandırıcılık Komutanlığı birimi kurulmasını öneriyor.

Amaç, şirket içindeki rol ve sorumlulukları yeniden yapılandırarak, yetkililerin kripto para suçlarını daha uzmanlaşmış ve akıcı bir sistemle ele almasını sağlamak.

Bu, İskoçya’yı, kolluk kuvvetleri bünyesinde halihazırda özel kripto ekipleri bulunan İngiltere ve Galler gibi yargı bölgeleriyle aynı çizgiye getirecektir.

Önerilen komuta aynı zamanda ekonomik suçlarla mücadele birimleri arasındaki stratejik koordinasyonu iyileştirebilir ve raporda vurgulanan eğitim eksikliklerini giderebilir.

Yetkililer, kripto para biriminin hem yasal hem de suç bağlamında benimsenmesinin artmasıyla birlikte, birimin gelecekteki başarısının soruşturmanın her aşamasında kripto paraya özgü uzmanlığın entegre edilmesine bağlı olacağını öne sürüyor.