Pi Network fiyatı %5 arttı ancak Binance listeleme belirsizliği nedeniyle risk devam ediyor

Akıllı telefonlar üzerinden madenciliği erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir kripto para projesi olan Pi Network’ün yerel token’ı PI, %4,9 artışla 0,5911l dolara çıktı.

Bu artış, Başkan Trump’ın ABD gümrük vergilerini askıya alma kararıyla birlikte kripto para piyasasında yaşanan daha geniş çaplı toparlanmanın bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Ancak iyimserliğe rağmen, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’de olası bir listelemenin etrafındaki belirsizlik nedeniyle riskler de büyük görünüyor.

Topluluğun bu listeleme için yaptığı baskı henüz sonuç vermedi ve bu durum Pi’nin uzun vadeli uygulanabilirliği konusunda soruları gündeme getirdi.

Pi Network fiyatı bugün neden yükseliyor?

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Pi Network’ün fiyatında bugün yaşanan %4,9’luk artış, ABD hükümetinin ticaret gerginliğini azaltmak için yakın zamanda açıklanan tarifeleri askıya alma kararının ardından kripto para piyasasında yaşanan genel canlanmaya bağlanabilir.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tarifeleri 90 gün süreyle askıya alması, kripto para piyasası da dahil olmak üzere tüm piyasalardaki yatırımcı güvenini artırdı.

Bu olumlu duygu, Bitcoin (BTC) gibi önemli kripto para birimlerini yukarı taşıdı ve kısa süreliğine 83.000 doların üzerine çıktı.

Bu dalgadan yararlanan Pi Network (PI) hissesinin fiyatı da bunun sonucunda yükseldi.

Stratejik ortaklıklar da mevcut PI fiyat artışına katkıda bulunuyor.

Pi Network, yakın zamanda küresel bir ödeme hizmeti sağlayıcısı olan Banxa ile iş birliği yaptı ve Banxa’nın 30 milyondan fazla PI token’ı satın alarak talebi artırdığı bildirildi.

Pi Network ekosistemi üzerine kurulu ilk kitle fonlama platformu olan Pi CrowdFund ile ortaklık kuran Pi News, ortaklık duyurusunun üzerinden 48 saat geçmeden Banxa’dan 1,2 milyon PI token’ı satın alındığını ve bunun güçlü bir topluluk katılımının göstergesi olduğunu bildirdi.

Pi Network’ün fiyatındaki mevcut artışın arkasındaki bir diğer önemli etken ise toplumsal iyimserlik.

Binance listeleme belirsizliği iyimserliği azaltıyor

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Pi Network fiyatındaki mevcut toparlanmanın ortasında, Binance’de listelenme konusundaki belirsizlik büyük bir risk olarak beliriyor.

Özellikle Şubat ayında gerçekleştirilen Binance Topluluk Oylaması’nda 2 milyondan fazla kişinin oyuyla sonuçlanan bir topluluk anketine rağmen Binance, PI’ı listelemedi.

Bu sessizlik, pek çok destekçiyi hayal kırıklığına uğrattı ve artık altcoin’in yakın gelecekte Binance tarafından listelenmesine şüpheyle yaklaşıyorlar.

Ancak Binance’in PI’ı listeleme konusundaki tereddütünü açıklayan birkaç faktör olabilir.

Öncelikle PI, Binance’in tercih ettiği BNB Akıllı Zinciri’nden ziyade kendi blok zincirinde çalışıyor.

Ayrıca, Pi Network’ün detaylı token ekonomisi açıklamalarından yoksun olması nedeniyle şeffaflık sorunları devam ediyor.

Pi’nin yönlendirme modelinin kırmızı bayrak çektiği Vietnam ve Çin gibi yerlerdeki düzenleyici endişeler de durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

Pi’nin Binance’de listelenmemesi, piyasa performansını olumsuz etkiledi. PI’nin fiyatı, Binance’e kıyasla sınırlı maruziyet sunan OKX ve Bitget gibi daha küçük borsalarda listelenmesine rağmen tüm zamanların en yüksek seviyesinden %80 düştü.

Nisan ayındaki token kilidinin açılmasıyla enflasyon korkuları

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Binance’de listelenme belirsizliği Pi Network için önemli bir sorun olsa da, Pi’nin iç sorunları da sıkıntılarını daha da artırıyor.

Özellikle Nisan ayında 124 milyonun üzerinde PI’nin açığa çıkmasıyla enflasyon baskısının arttığı görülüyor.

Ayrıca, token geçiş süreci de sıkıntılı oldu; kullanıcılar token kaybı veya KYC gecikmeleri bildirerek projeye olan güveni zedeledi.

Pi Network’ün bundan sonraki adımı ne?

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Bu engellere rağmen Pi Network potansiyel barındırıyor. Muazzam kullanıcı tabanı PI için yerleşik bir pazar yaratıyor.

PiFest gibi 125.000’den fazla satıcının Pi’yi kabul ettiği girişimler, Pi’nin gerçek dünyadaki faydasını vurguluyor.

BANG gibi analistler, PI’nin haftalık VAL seviyesi olan 0,782’yi doğrudan aşması durumunda 1 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

Ancak başarı, vurgulanan engellerin aşılmasına bağlıdır.

Pi’nin şeffaflığı artırması, KYC birikimini düzeltmesi ve geliştiricileri platformuna çekmeye yönelik yollar bulması da kritik öneme sahip.

Pi’nin kripto dünyasında kalıcı bir rol üstlenmesi ancak bu risklerin ele alınmasıyla mümkün olabilir.