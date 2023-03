Según el Informe de juegos más reciente de DappRadar, la actividad de juegos en cadena se recuperó de un 2022 “difícil” a principios de 2023. Liderando la carga en impulso están los titulares habituales en el sector de juegos fi, más notablemente Gala Games (GALA/USD), Axie Infinity (AXS/USD), Decentraland (MANA/USD), Floki Inu (FLOKI/USD), entre muchos otros.

A la cabeza está Floki, que ha subido un 380 %, seguido de Wemix con un 322 %, ya que el universo de los videojuegos muestra signos de crecimiento alcistas, al menos según un notable informe de análisis de la industria.

El espacio es ciertamente lo suficientemente grande como para que muchos jugadores obtengan una participación de mercado significativa. Los inversionistas deben considerar una cartera diversificada de varios proyectos, incluidas empresas establecidas y recién llegadas como Metacade que buscan inyectar un nuevo grado de frescura.

Game-fi está posicionado para crecer

Según DappRadar, los datos en cadena apuntan a un aumento del 1,31 % en la actividad de juego en enero. En total, hubo 858 621 billeteras activas únicas (dUAW) diarias y esto representó casi el 50 % de toda la actividad de dapp.

Estas cifras siguen siendo relativamente pequeñas en comparación con la industria del juego en general que atrae a 2690 millones de consumidores en todo el mundo. De hecho, las estimaciones de ingresos de juegos de $170 mil millones de dólares en 2022 son cinco veces más grandes que las ventas de taquilla de películas a nivel mundial. Algunas estimaciones apuntan a una industria global del juego con un valor de $470 mil millones de dólares para 2030.

Entonces, esto plantea la pregunta, ¿qué papel jugará la industria de las criptomonedas y la cadena de bloques en las perspectivas de crecimiento de los juegos hasta el final de la década?

De hecho, hemos visto innovación, progreso e inversiones en tecnología blockchain y criptomonedas que muestran que la industria está jugando duro para competir contra los videojuegos tradicionales. Varios eventos notables solo en 2023 incluyen:

La adquisición de Ember Entertainment por parte de Gala Games hará que los juegos de Ember se integren en la cadena de bloques de capa 1 de Gala.

Lanzamiento del juego NFT de Square Enix.

El nuevo fondo de $100 millones de Courtside Ventures que se enfoca en parte en los juegos.

Metacade recauda alrededor de $9.3 millones de dólares en cinco rondas de preventa.

Metacade busca sobresalir

Metacade se destaca de muchos de sus pares de juegos, ya que ofrece un poco de todo para todos. En particular, es un proyecto de juegos en el que los jugadores pueden participar en juegos de jugar para ganar a medida que evoluciona a un DAO completo en 2024. Esto le dará a la comunidad voz en la gobernanza del proyecto utilizando su token MCADE nativo. Los jugadores podrán acumular fichas por completar tareas, jugar contra otros en sesiones de jugador contra jugador, escribir reseñas y participar en eventos.

Con base en las exitosas rondas de preventa de Metacade, podemos ver que el entusiasmo de los inversionistas por nuevos proyectos no solo es real, sino que está creciendo. Tal como está ahora, la sexta ronda de preventa valora el token MCADE en $0,017 dólares, lo que representa un aumento notable de su ronda beta cuando la moneda estaba valorada en $0,008 dólares.

Los inversionistas que deseen participar en la próxima ronda de Metacade deben hacerlo antes de las expectativas de que el precio continúe subiendo a medida que finaliza el proceso de preventa. Se espera ampliamente que la moneda se incluya en algunos de los principales intercambios de cifrado, incluidos Bitmart y Uniswap, y esto suele ser un catalizador para el potencial alcista.

Metacade entiende las necesidades de los inversores: ‘flujos de ingresos desde el primer día’

Equilibrar la experiencia del usuario con las preocupaciones de los inversores no es una tarea fácil, ya que las dos a menudo entran en conflicto. Lo que es bueno para los inversores no siempre es bueno para los usuarios, y lo que es bueno para los usuarios no siempre es bueno para los inversores.

El CEO de Metacade, Russell Bennet, parece haber encontrado un equilibrio en el que puede dirigirse a ambas partes interesadas. Hablando en el podcast de Invezz con Dan Ashmore, Bennet reconoció muchos errores del pasado, incluido lanzar juegos por debajo del promedio al mercado para mantenerse al día con el ritmo acelerado de la industria criptográfica en general.

Esta vez, Bennet dice que está dirigiendo la empresa como una “plataforma impulsada por la comunidad” durante un período de dos a tres años. Él dice:

Permite que nuestros Metacaders entren y hagan realmente lo que quieren hacer, que es todo el aspecto social que se basa en gran medida en la sala de juegos. Esa es la marca y posicionarnos para apoyar otros proyectos es mejor que intentar competir con un juego similar.

Bennet explica además que el éxito final del token no “funcionaría necesariamente sin planes realmente sólidos sobre los flujos de ingresos”. Dijo que Metacade se enfoca en garantizar que la moneda mantenga su utilidad y aquí es donde los proyectos rivales de game-fi no lograron llegar al mercado porque no entendieron que los ingresos son una “parte fundamental” para equilibrar la economía del token.

También dijo en el podcast:

Provengo de una experiencia empresarial, por lo que los flujos de ingresos desde el primer día son lo más importante.

Conclusión: Metacade y toda la industria de videojuegos parece prometedora

La industria de la criptografía ha tenido sus altibajos en los últimos años, lo que significa que los inversores deben ser selectivos, pacientes y jugar el espacio a largo plazo. Esto requiere elegir un subsector del criptouniverso que haya mostrado signos recientes de impulso y luego investigar si estas tendencias son sostenibles.

El sector de juegos fi es uno que probablemente crecerá en los próximos años. Incluso si muestra tasas de crecimiento similares a las de la industria del juego tradicional de la vieja escuela, los inversores aún deberían poder salir adelante.

Lo que se requiere es que los inversionistas hagan su tarea adecuada y evalúen el potencial de los jugadores antiguos y los recién llegados, como Metacade. En el caso de Metacade, el proyecto atrae a los jugadores y los antecedentes y la experiencia del CEO dejan claro que una tasa de retorno razonable para los inversores también es parte de su hoja de ruta.